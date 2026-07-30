El presidente de Ceuta advierte: el Gobierno Sánchez tapa la vía de agua a los ilegales nadadores o la ciudad se ahogará

La costa de Ceuta se erige como una de las nuevas fronteras candentes de la política migratoria en España. En menos de una semana, más de 1.500 personas han alcanzado la orilla a nado, desbordando los centros de acogida y disparando las señales de alerta institucionales. En este marco, el editorial de El Español, que denuncia cómo el Gobierno trata de «taponear una vía de agua» provocada por el efecto llamada hacia la ciudad autónoma, retrata con acierto el clima de máxima urgencia.

Un presidente que habla de “quiebra” e “invasión”

El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, no escatima en palabras: advierte que Ceuta se encuentra al borde de la “quiebra” y define la actual situación como una mezcla de “vulnerabilidad, indefensión e invasión”. En solo diez días, más de 1.500 migrantes, principalmente marroquíes, argelinos y subsaharianos, han llegado, casi todos a nado, esquivando los espigones.

Las cifras más recientes indican:

– Más de 1.500 llegadas en dos semanas .

. – Hasta 200 entradas diarias en ciertos momentos.

en ciertos momentos. – Más de 1.000 accesos en una sola semana por vía marítima.

Esta situación ha provocado un colapso en la asistencia. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ha sobrepasado con creces sus 512 plazas, registrando números que oscilan entre 600 y más de 900 residentes, según diferentes recuentos recientes. Decenas o incluso cientos de personas se ven obligadas a dormir en mantas a las puertas del centro, esperando ser registradas. Por si fuera poco, los servicios sociales y de atención a menores están aún más presionados: la ciudad tiene bajo su tutela entre 470 y más de 570 menores extranjeros no acompañados, con una sobreocupación que supera el 1.600% respecto a la capacidad habitual.

El cambio del Supremo que alteró el panorama en el mar

La crisis tiene su origen jurídico en la reciente sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo. Esta resolución interpreta que el régimen especial de rechazo en frontera de la Ley de Extranjería solo puede aplicarse cuando el migrante supera un punto físico de contención, como la valla, pero no en el caso de quienes alcanzan la costa a nado.

Este fallo trae consigo dos consecuencias cruciales:

La Guardia Civil ya no puede realizar devoluciones en caliente a quienes son interceptados en aguas o después de pisar tierra por vía marítima. Las devoluciones a Marruecos requieren de un procedimiento administrativo completo que puede extenderse meses, sobre todo si se solicita asilo.

La decisión ha dejado fuera del régimen de devoluciones inmediatas toda la franja marítima de las fronteras de Ceuta y Melilla, convirtiéndose en una ruta de entrada masiva mucho más complicada de gestionar. Esta «brecha legal» es lo que el Gobierno de Ceuta califica como efecto llamada, atribuyéndolo al cambio en la interpretación del Supremo.

La ofensiva política del PP para restablecer el “rechazo en frontera”

Ante esta avalancha de entradas, el PP ha comenzado a actuar en el Congreso. El 16 de julio, el grupo popular presentó una proposición de ley orgánica para modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería y ajustar el régimen de rechazo en frontera a la realidad actual. El propósito claro es que las llamadas devoluciones en caliente puedan aplicarse también a quienes acceden a nado por vía marítima en Ceuta y Melilla.

El Gobierno local plantea un enfoque en dos niveles:

Medidas de urgencia :

: – Modificar “cuanto antes” la Ley de Extranjería para recuperar el rechazo en frontera en el mar.

– Agilizar el traslado de adultos y menores a otras comunidades autónomas para descongestionar la situación.

– Refuerzo de los medios policiales y mayor colaboración con las autoridades marroquíes.

– Establecer un “mando único” que coordine Interior, Exteriores, Juventud e Infancia y Presidencia.

Medidas estructurales :

: – Revisión exhaustiva del régimen de menores no acompañados, tras varios intentos infructuosos de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería.

– Mecanismos sostenibles para la distribución de menores entre comunidades y financiación fortalecida, como los fondos extraordinarios recientemente asignados a Ceuta para abordar una sobreocupación que rebasa el 1.700%.

Vivas solicita al Gobierno de Pedro Sánchez que acepte un “pacto de Estado” con el PP para tratar esta reforma, que considera vital para asegurar la seguridad jurídica y un control efectivo de la frontera marítima.

Coste económico y riesgo de inestabilidad social

Más allá de la discusión legal, las cifras económicas son contundentes. Los estimados oficiales y de medios apuntan a que el coste diario de la atención a adultos y menores en Ceuta ronda los 120.000 euros al día. Solo el CETI podría suponer unos 82.000 euros al día; la red de centros de menores, alrededor de 35.000 euros diarios.

En tiempos recientes, el Estado se ha visto obligado a habilitar partidas extraordinarias:

Más de 11 millones de euros en fondos específicos para menores migrantes no acompañados en la ciudad.

en fondos específicos para menores migrantes no acompañados en la ciudad. Recursos adicionales para financiar traslados y reforzar la red de acogida.

A la par, la economía local, en una urbe de apenas 18 km² y unos 83.000 habitantes, sufre ante una presión migratoria que incrementa varias veces la media nacional de acogida de menores, afectando a los servicios básicos, la convivencia y la percepción de seguridad.

Un laboratorio extremo de la frontera europea… y algunas curiosidades

La nueva crisis en Ceuta transforma la ciudad en un laboratorio extremo de las fronteras de la UE: en pocos metros de costa se cruzan decisiones del Supremo, la política de asilo europea, las relaciones con Marruecos y la capacidad real de un territorio pequeño para manejar flujos migratorios intensos.

Más allá de la gravísima situación, hay aspectos que retratan la vida cotidiana en esta frontera:

Las llegadas a nado suelen concentrarse al amanecer; los agentes hablan de “noches en vela” con entre 100 y 200 intentos cada día.

Muchos migrantes pasan días en la carretera de acceso al CETI , sobre mantas proporcionadas por Cruz Roja , aguardando su turno para ser registrados.

, sobre mantas proporcionadas por , aguardando su turno para ser registrados. A pesar del alto número de hombres jóvenes, las mujeres siguen siendo una presencia escasa: algunas crónicas recientes indican que apenas hay siete mujeres entre más de 900 residentes del centro.

La ciudad ha tenido que reabrir instalaciones cerradas y habilitar espacios de emergencia, mientras recuerda que en mayo de 2021 llegaron a recibir cerca de 10.000 personas en 48 horas; hoy, Vivas teme que la historia se repita si el flujo actual continúa.

En esa franja de mar que separa Ceuta de Marruecos, España arriesga no solo una reforma de la Ley de Extranjería, sino el frágil equilibrio entre el control fronterizo, los derechos humanos y la resistencia de una pequeña ciudad que siente que está a punto de tocar fondo.