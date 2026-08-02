La SEPI de Chiqui Montero es el nido de la tentacular corrupción del PSOE

La SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), el holding público que sostiene la participación del Estado en compañías como Navantia, Correos o RTVE, ha pasado en cuestión de meses de ser un organismo técnico casi anónimo a convertirse en el nombre propio de una de las causas de corrupción más ramificadas del panorama judicial español.

El último capítulo tiene fecha: el 29 de junio de 2026, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, acordó imputar a otras 25 personas dentro de la conocida como trama Leire Díez, entre ellas la propia presidenta de la SEPI, Belén Gualda.

Los delitos que se investigan —tráfico de influencias, malversación, cohecho y organización criminal, según distintas fuentes judiciales— dibujan algo más amplio que un simple expediente de nombramientos torcidos.

Veinticinco imputados y una lista de nombres que crece

A Gualda se suman otros altos cargos y técnicos del organismo: Julián Mateos-Aparicio, al frente del fondo FASEE, señalado por haber informado favorablemente un préstamo a Tubos Reunidos; Miguel Ángel Santiago Mesa, director corporativo de la SEPI; Rosario Martínez Manzanedo, colaboradora de Santiago Mesa reubicada después en la Fundación SEPI; y Félix Azcona Lacarra, director de Gestión Interna, vinculado también a las sociedades Beyol Gestión y Erri Berri. A ellos se añaden, como piezas centrales de la trama, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández —que, según la UCO, siguió dando órdenes en el organismo incluso después de dimitir formalmente en octubre de 2019—, la exfontanera socialista Leire Díez, que da nombre a la causa, y el empresario Antxon Alonso, los tres presuntamente coordinados a través de un grupo de WhatsApp bautizado «Hirurok» («los tres», en euskera).

Tres presidentes, la misma sombra

Lo que convierte este caso en algo más que un expediente puntual es su reiteración: los tres presidentes que ha tenido la SEPI durante el Gobierno de Pedro Sánchez —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda— están hoy bajo sospecha judicial, según coinciden distintos medios españoles que ya hablan de una suerte de «maldición de la SEPI». Fernández es señalado como el nodo central de las presuntas comisiones en torno al rescate de Tubos Reunidos; Lora, que ejerció de vicepresidente y presidente en funciones entre 2018 y 2021, habría seguido recibiendo instrucciones de Fernández incluso después de que este dejara el cargo. Que los tres nombramientos consecutivos hayan derivado en investigación judicial no es, a estas alturas, casualidad estadística: es la huella de un patrón.

La mano que firmó: María Jesús Montero

Todos esos nombramientos se hicieron durante la etapa de María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda, del que salió en marzo de 2026 —sustituida por Arcadi España— para liderar la candidatura del PSOE a la Junta de Andalucía. Conocida dentro y fuera de su partido por el apodo de «Chiqui», una expresión cariñosa que arrastra desde hace años y que sus críticos han utilizado también en tono despectivo, Montero ha defendido públicamente la gestión de Gualda, a quien calificó de «una profesional impecable», y ha distinguido su caso del de Fernández, sobre quien reconoció que existían «indicios… de absoluta gravedad». Sobre este último, la propia Montero ha admitido que «se arrepiente» de haber confiado en él, alegando que «en aquel momento no había indicios» que lo desaconsejaran. El problema para la exministra es que la secuencia —tres nombramientos suyos, tres investigaciones judiciales— convierte esa defensa en un argumento cada vez más difícil de sostener: si los indicios no existían al nombrarlos, algo falló después en el criterio con el que Hacienda vigiló, o dejó de vigilar, a quienes había colocado al frente de un organismo que gestiona activos estratégicos del Estado.

Una red que ya toca Plus Ultra y Air Europa

La causa SEPI no vive aislada. Fiscalía y UCO la enmarcan en la misma red que ya investigó los rescates públicos de Plus Ultra y Air Europa, con nombres que se repiten en distintos sumarios: el propio José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han sido señalados en distintas informaciones como parte del entramado de presión en torno a esos y otros expedientes, junto a los rescates de Duro Felguera y la aerolínea Ávoris. Cada nueva pieza que se suma —un préstamo, un contrato, una comisión, un nombramiento— agranda el mapa de una trama cuyo alcance final nadie, ni siquiera el instructor de la causa, puede dar todavía por cerrado.

Lo que está confirmado, y lo que queda por saber

La SEPI gestiona participaciones en empresas de gran relevancia como Navantia, Correos, RTVE, Enusa, Mercasa y Hunosa, además de mantener posiciones minoritarias en Telefónica, Indra, Airbus y Redeia.

La investigación judicial sigue sumando nombres y piezas: los 25 imputados de junio se añaden a los ya investigados en fases anteriores de la causa Leire Díez, lo que indica que el sumario está lejos de cerrarse.

Que los tres últimos presidentes de la SEPI nombrados bajo el mismo Gobierno hayan acabado, sucesivamente, bajo sospecha judicial es un hecho verificado; que exista una responsabilidad política formal de quien los nombró es, por ahora, una cuestión que corresponde dirimir a la investigación y, en última instancia, a los votantes.

Entre lo ya confirmado por la instrucción judicial y lo que todavía queda por destapar, un patrón resulta difícil de negar: tres nombramientos, tres causas abiertas, y una exministra que hoy aspira a gobernar Andalucía mientras explica, imputado a imputado, por qué confió en quienes confió. La SEPI, pensada para ser discreta, ha dejado de serlo. Y esta pieza, todo indica, no es la última que falta por encajar.