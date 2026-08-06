Euforia en las bolsas: geopolítica, IA y resultados impulsan al Ibex y a Wall Street

La bolsa está viviendo jornadas de gran actividad. El Ibex 35 ha superado y consolidado por primera vez la barrera de los 20.000 puntos, mientras que los índices principales de Wall Street se dirigen de nuevo hacia máximos históricos en un rally que muchos analistas catalogan como histórico. La situación que ha propiciado este fenómeno, detallada por OKDiario en su estudio sobre cómo Wall Street y el Ibex baten récords históricos, combina tres motores evidentes: la geopolítica, la inteligencia artificial y los resultados empresariales.

En el ámbito español, el selectivo ha logrado varias sesiones en niveles de récord tras traspasar la línea psicológica de los 20.000 puntos, cerrando en cifras como 20.023 y 20.057 puntos. En EE. UU., el S&P 500 y el Dow Jones también flotan cerca de máximos de todos los tiempos, impulsados por las grandes tecnológicas y la expectativa de que la economía mantenga su estabilidad, a pesar de los vaivenes internacionales. No se trata solo de un rebote momentáneo: el rally acumula más de un 40% en el Ibex en apenas trece meses, desde los 14.000 puntos hasta los máximos actuales.

Ibex 35: un récord histórico con la mirada en Oriente Medio

El ascenso del Ibex 35 por encima de los 20.000 puntos marca un hito para la renta variable española, colocándola entre las más rentables de Europa para 2026. El índice ha logrado:

Cierres diarios en niveles récord, superando los 20.000 puntos.

Revalorizaciones acumuladas superiores al 40% en poco más de un año.

Atraer capital internacional que vuelve a posarse sobre Europa, especialmente en el sector bancario y de infraestructuras españolas.

Los analistas destacan diversos factores tanto técnicos como fundamentales:

Resultados empresariales sólidos – La última temporada de resultados ha superado las expectativas en sectores clave como la banca, la energía, las infraestructuras y el consumo. – El mercado asume que el crecimiento de beneficios respalda las valoraciones, lo que atenúa el temor a estar ante una burbuja.

Banca y sectores regulados como motores – El buen desempeño de los bancos españoles, beneficiados por tipos de interés todavía relativamente altos y una morosidad inferior a lo esperado, es uno de los grandes soportes del índice. – Infraestructuras, servicios públicos y empresas en defensa y energía se ven favorecidas por el contexto geopolítico y el incremento del gasto público en seguridad.

Petróleo y estabilidad en Ormuz – La reciente bajada de los precios del petróleo ha sido un catalizador inmediato para las compras, al aliviar la presión inflacionaria y mejorar las perspectivas de márgenes para las empresas. – El mercado anticipa un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, lo que disminuiría el riesgo en el estrecho de Ormuz y estabilizaría los flujos energéticos globales.

Un aspecto notable es que varios expertos prefieren evitar el término “euforia” descontrolada. Señalan que, a diferencia de otros ciclos, el actual rally se acompaña de un crecimiento sólido en beneficios y de una rotación ordenada entre sectores, más que de mera especulación. No obstante, niveles como los 20.000 puntos son considerados zonas de resistencia fuerte, donde suele aparecer presión vendedora y se incrementan las tomas de beneficios.

Tabla: el ascenso histórico del Ibex 35

Fecha reciente aproximada Nivel de cierre Ibex 35 Comentario Hace ~13 meses ~14.000 puntos Inicio del rally relevante Principios de julio 19.852 puntos Récord previo y antesala de los 20.000 4 de agosto 20.023 – 20.036 puntos Primer cierre consolidado por encima de 20.000 Sesión posterior 20.057 puntos Nuevas cotas históricas

Wall Street: la inteligencia artificial lidera

Mientras tanto, las bolsas estadounidenses celebran otro tramo de crecimiento marcado por la inteligencia artificial (IA) y la tecnología. El S&P 500 y el Dow Jones avanzan más de un 9% y un 10% en el año, respectivamente, posicionándose en niveles máximos de 52 semanas. Este impulso proviene, sobre todo, de:

Empresas de semiconductores y centros de datos, que están capitalizando la fuerte inversión en IA generativa y en infraestructura digital.

Gigantes tecnológicos como Nvidia, Amazon o Google, que concentran una parte importante del crecimiento de beneficios del índice y del flujo de inversión global.

De acuerdo a recientes análisis de gestoras internacionales, la narrativa de la IA continúa siendo el gran motor de confianza en el mercado estadounidense. Las expectativas de inversión en capital vinculado a la IA se mantienen elevadas, y el mercado cree que el ciclo de beneficios aún no ha alcanzado su máximo. Sin embargo, algunos informes advierten que las valoraciones del sector tecnológico son exigentes y que cualquier decepción en resultados o regulaciones podría llevar a correcciones bruscas.

Lo curioso de esta situación es que, mientras la IA impulsa el crecimiento y domina el discurso positivo, la geopolítica y la inflación funcionan como frenos y generan sustos ocasionales.

Geopolítica: riesgo latente y motor de cambios

La geopolítica se ha consolidado como uno de los factores clave para comprender la evolución de los mercados en 2026. Una encuesta de JPMorgan entre operadores globales muestra que el 41% considera que las tensiones geopolíticas son el factor más influyente en los mercados este año, superando a otros riesgos. La inteligencia artificial ocupa el segundo lugar, con un 19%.

Tres frentes resaltan:

Oriente Medio y el estrecho de Ormuz

– Las conversaciones de paz entre EEUU e Irán han disminuido la tensión en los precios del petróleo, lo que ha favorecido una percepción de riesgo más manejable.

e han disminuido la tensión en los precios del petróleo, lo que ha favorecido una percepción de riesgo más manejable. – Cada noticia sobre incidentes en la zona o avances en las negociaciones se traduce en movimientos inmediatos en los sectores de energía, defensa e índices como el Ibex.

Guerra tecnológica y semiconductores

– Las restricciones a las exportaciones de semiconductores y componentes críticos, sumadas a la competencia entre potencias por liderar la IA, añaden volatilidad a títulos como Nvidia y a todo el ecosistema de chips.

Inflación y estrategias de interés

– La moderación de la inflación en economías desarrolladas ha brindado margen a los bancos centrales para adoptar un tono menos agresivo, lo que favorece a la renta variable.

– Al mismo tiempo, el aumento del gasto en defensa y la transición energética están redistribuyendo flujos de capital hacia áreas relacionadas con la seguridad, las infraestructuras y la energía.

En Europa, informes recientes destacan que las bolsas están “entre dos aguas”: absorben el impacto de la geopolítica mientras se benefician del empuje de la IA y la mejora de resultados empresariales. Esto explica que índices como el Ibex consigan marcar máximos a pesar de la tensión internacional.

Elementos a observar por los inversores

Con los índices en racha alcista, las gestoras y bancos de inversión apuntan a varios factores a observar en las próximas semanas:

Posibles sorpresas en resultados, sobre todo en las grandes tecnológicas que están invirtiendo considerablemente en IA y en centros de datos.

La evolución de las negociaciones en Oriente Medio y la estabilidad del estrecho de Ormuz, crucial para el mercado del crudo.

El comportamiento de los tipos de interés a largo plazo y de las curvas de deuda, que continúan marcando el coste de financiación para empresas y Estados.

La sostenibilidad del flujo de capital hacia Europa y la banca española, esencial para que el Ibex mantenga su impulso en torno a los 20.000 puntos.

No existe consenso sobre si el mercado navega en plena euforia o si está en una fase de optimismo razonable. Muchos analistas subrayan que la solidez de los beneficios y la ausencia de apalancamiento excesivo diferencian este período de otros picos históricos anteriores. Sin embargo, también advierten que, por definición, los máximos históricos rara vez avisan cuando están a punto de llegar a su fin.