El Gobierno Sánchez da 37 millones a los MENAs de Ceuta mientras 63.000 víctimas españolas de los incendios siguen esperando ayuda

Dos varas de medir.

Y una norme injusticia.

Que a la postre, lleva inevitablemente votantes a VOX, porque el asunto es de sentido común y clama al cielo.

La última decisión del Ejecutivo ha vuelto a colocar en la misma balanza dos crisis que no deberían compararse por su naturaleza, pero que la propia gestión del Gobierno ha terminado comparando por su ritmo: la atención a los menores migrantes que llegaron a Ceuta durante la avalancha del 30 de julio, y la respuesta a quienes lo han perdido todo en los incendios de Ávila y Madrid.

Según ha revelado OKDIARIO, el Gobierno ya ha movilizado 37 millones de euros para los cerca de 1.000 menores extranjeros no acompañados (MENA) que siguen en la ciudad autónoma, mientras las más de 63.000 personas afectadas por el fuego —que ha calcinado 1.580 viviendas— continúan sin haber recibido un solo euro de ayuda económica extraordinaria.

37 millones, en tres tramos y en cuestión de días

La cifra no es un titular aislado: se compone de tres partidas concretas y documentadas. Una primera ayuda de 25 millones de euros, anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; una transferencia de crédito extraordinario adicional de 6,5 millones; y los 5,5 millones ya repartidos en la conferencia sectorial de infancia de julio. La propia Saiz calificó la respuesta de «hecho sin precedentes» y aseguró que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la había «aplaudido». La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, fue todavía más explícita sobre la disposición del Gobierno a seguir gastando: «No hay un número taxativo de personas que podamos atender (…) los recursos de ayuda humanitaria no son escasos en absoluto».

El incendio que nadie ha empezado a pagar

Frente a esa celeridad, el contraste con los incendios de Ávila y Madrid —ya calificados como el mayor siniestro forestal de la historia de España— resulta difícil de explicar. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley con medidas extraordinarias para las personas y empresas afectadas: prestaciones laborales para quienes no puedan volver a su domicilio o deban suspender su actividad, ventajas fiscales y apoyo a los ayuntamientos. Pero, según ha confirmado el propio OKDIARIO, el Gobierno «todavía no ha tramitado ni una sola ayuda económica extraordinaria» para las familias que han perdido su vivienda; lo único activado hasta ahora son las prestaciones laborales, no las indemnizaciones por daños materiales.

Tipo de daño Ayuda máxima Vivienda habitual destruida totalmente Hasta 15.120 € (algunas fuentes citan 12.600 € según el supuesto aplicado) Daños estructurales Hasta 10.320 € Daños no estructurales Hasta 5.160 € Enseres de primera necesidad Hasta 2.580 € Fallecimiento o incapacidad Hasta 18.000 €, según la normativa citada por varios medios

Esas cantidades, además, no son automáticas: dependen de que la vivienda fuera la residencia habitual, de la renta del solicitante y del tipo de daño acreditado, lo que en la práctica implica plazos de tramitación considerablemente más largos que una transferencia presupuestaria a un ministerio. El Español ha documentado que damnificados por incendios de 2025 —es decir, del año anterior— seguían a finales de este verano esperando pagos, resoluciones o reparaciones, atrapados en un laberinto administrativo. Y RTVE recuerda un matiz que agrava la espera: el primer paso para cualquier afectado con seguro es notificar el siniestro a su aseguradora dentro de plazo, porque sin póliza no hay indemnización privada y el coste recae íntegramente sobre la familia, que queda así a expensas de una doble espera —la de su aseguradora y la de la Administración— mientras el Estado resuelve con qué orden de prioridad actúa.

El precedente que el Gobierno preferiría no recordar: la dana y el volcán

La comparación no nace de la nada ni es exclusiva de este incendio: se apoya en dos precedentes recientes que ilustran cómo de lenta puede ser la maquinaria estatal cuando las víctimas son españolas. Casi dos años después de la dana que devastó decenas de municipios valencianos el 29 de octubre de 2024 y que causó 230 muertos, la Generalitat Valenciana no cerró el plazo de solicitud de la ayuda directa de 80.000 euros por víctima hasta el 25 de mayo de 2026, con apenas 640 solicitudes registradas, y las primeras resoluciones para las familias de fallecidos no empezaron a tramitarse hasta finales de ese mismo mes. En Canarias, más de cuatro años después de la erupción del volcán de La Palma en 2021, 115 familias seguían sin vivienda propia, muchas de ellas realojadas en construcciones prefabricadas de carácter provisional. Un mensaje que circuló de forma viral en redes sociales durante estos días resumía el contraste con crudeza: «Los del volcán en casas de chatarra; los de la dana “salvados” por el pueblo; los de los trenes muertos por un fallo en las vías; los del incendio abandonados».

¿A quién llega realmente el dinero de los MENA?

Conviene precisar, para no simplificar en exceso, que buena parte de esos fondos no se entrega directamente a los menores, sino que financia la red de acogida que los atiende: plazas residenciales, personal educativo y sanitario, y programas de integración gestionados, en su mayoría, a través de entidades del tercer sector y organizaciones no gubernamentales especializadas en protección de la infancia, que operan bajo contrato o convenio con las administraciones autonómicas y estatal. Es un modelo de gestión legítimo y habitual en toda la atención social española —también se emplea, por ejemplo, en residencias de mayores o en la acogida de solicitantes de asilo—, pero significa que buena parte del dinero anunciado no llega como ayuda directa comparable a la que reclaman los damnificados de un incendio, sino como financiación de estructura y de servicios prestados por terceros. Esa diferencia de naturaleza no invalida la comparación política de fondo —la rapidez con la que el Estado moviliza recursos según de qué emergencia se trate—, pero conviene tenerla presente antes de comparar euro a euro ambas partidas.

La imagen política que deja el pulso

El resultado, esta semana, es incómodo para el Gobierno desde cualquier ángulo que se mire. Por un lado, busca proyectar capacidad de reacción con un paquete de medidas para los incendios y una respuesta «inédita» para Ceuta; por otro, la percepción pública —alimentada por hechos verificables, no solo por sensación— es que la ayuda a los damnificados por el fuego tarda mucho más en materializarse que la destinada a otras urgencias. La diferencia no está solo en el volumen de las cifras, sino en la velocidad administrativa: en plena emergencia, ese desfase pesa casi tanto como el importe anunciado. Detrás de cada expediente sin resolver hay vecinos que perdieron su casa, sus documentos y su rutina en cuestión de horas, y que siguen midiendo el tiempo por las esperas, muy lejos de los titulares que celebran «respuestas sin precedentes».