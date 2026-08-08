La Comunidad de Madrid aprueba una campaña de promoción de la Sierra Oeste

Isabel Díaz Ayuso ha encabezado este viernes la primera sesión de la Comisión para la Reconstrucción de la Sierra Oeste, instalada en el Ayuntamiento de Aldea del Fresno, con un mensaje claro: la prioridad ya no es solo limpiar, sino devolver la vida económica y turística a la comarca. En ese sentido, el Ejecutivo autonómico ha aprobado una campaña específica de promoción para los municipios calcinados, diseñada para atraer visitantes y reanimar el tejido comercial y hostelero de la zona.

Ayudas exprés y reactivación del entorno del Pantano de San Juan

Junto al empuje turístico, se han activado nuevas líneas de ayuda para la reconstrucción. Destaca un crédito extraordinario de hasta 15.000 euros destinado a la Mancomunidad de Los Pinares, con el que se cubrirán las primeras necesidades de emergencia social de las familias afectadas. Además, se ha acordado profundizar en medidas que impulsen la actividad económica, con especial atención a los negocios y localidades del área del Pantano de San Juan, uno de los focos más dañados por el fuego.

Esta entidad mancomunada agrupa a nueve municipios: Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Pelayos de la Presa, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado.

Logística pesada: 17 pick-up y desbrozadoras a disposición de los ayuntamientos

Para facilitar las tareas sobre el terreno, la Comisión Interdepartamental ha confirmado la adquisición de al menos 17 vehículos tipo pick-up y máquinas desbrozadoras, disponibles mediante un contrato de emergencia. El esquema es simple y potente: cada ayuntamiento podrá solicitar los todoterrenos que necesite, durante el tiempo que requiera y sin costo alguno, con servicios incluidos de entrega y recogida, seguro, mantenimiento, asistencia en carretera y sustitución en caso de avería.

El operativo, que Ayuso supervisó después en Navalagamella, suma más de 500 jornadas de servicio durante el primer mes. Estos vehículos se emplearán en limpieza viaria, retirada de restos vegetales y materiales calcinados, transporte de enseres y apoyo a las brigadas municipales y equipos de emergencia que aún trabajan en la zona.

Qué se ha hecho ya: escombros, contenedores y maquinaria en marcha

Esta nueva capa de recursos se superpone a un dispositivo ya activado a través del Fondo de Reserva del Plan de Inversiones Regional. Hasta la fecha, se han retirado más de 1.687 metros cúbicos de enseres y escombros (equivalentes a 281 contenedores) y 3.567 metros cúbicos de residuos vegetales (601 contenedores). Además, se han instalado 102 contenedores adicionales, repuesto 118 cubos de basura y puesto a disposición de los municipios más de una veintena de máquinas y camiones para acelerar la reconstrucción.

El órgano que vigila la recuperación: semanal, técnico y sin coste extra

La Comisión Interdepartamental para la Reconstrucción de la Sierra Oeste está integrada por viceconsejeros y secretarios generales técnicos de las consejerías regionales. Su misión es diseñar y hacer seguimiento de las lesiones de recuperación, coordinar las actuaciones del Gobierno autonómico y garantizar una respuesta conjunta ante los daños detectados en el informe medidas preliminares. Según los últimos datos, el 88% de las primeras 43 puestas en marcha para la recuperación ya están desarrolladas medidas o en ejecución.

El órgano se reunirá semanalmente, o cuando lo convoque su presidente o lo solicite al menos un tercio de sus vocales, y podrá crear mesas sectoriales e invitar a expertos cuando la complejidad de los asuntos lo requiera. Su vigencia inicial será de un año, prorrogable por otro más, aunque se extinguirá una vez concluyan los trabajos y se alcanzarán los objetivos para los que fueron creados. El funcionamiento de la comisión no supondrá un incremento del gasto público y sus miembros no percibirán retribución alguna por estas funciones.