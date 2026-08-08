Cómo los hermanos Batista construyeron el mayor imperio cárnico del mundo, cayeron en desgracia y regresaron a la cima

La trayectoria de los hermanos Batista comienza en una modesta carnicería familiar y se transforma en un grupo que controla buena parte del negocio global de la proteína animal. La versión más reciente de este relato, publicada por la **BBC Mundo**, describe un ascenso industrial manchado por la corrupción que, a pesar de todo, logró levantarse nuevamente.

Wesley y Joesley Batista, que tienen 54 y 53 años respectivamente, cuentan con patrimonios estimados en alrededor de US$5.700 millones cada uno, según los datos recopilados en la cobertura referida. Su caso resulta esclarecedor para comprender el funcionamiento del sector cárnico en el mundo: márgenes ajustados, escalas enormes, financiación pública y una constante búsqueda por adquirir competidores y crecer en tamaño.

De una carnicería en Goiás al escenario global

La historia se inicia en 1953, cuando José Batista Sobrinho fundó una pequeña carnicería en Anápolis, en el estado brasileño de Goiás. Este negocio fue creciendo y evolucionando hasta convertirse en Friboi y, posteriormente, en JBS, una compañía que inicialmente consolidó su poder en Brasil y luego comenzó a adquirir activos en el extranjero.

La gran aceleración de su expansión se produjo a partir de los años 2000. Se llevaron a cabo adquisiciones en Argentina, Estados Unidos, Canadá, México, Europa y otras regiones, junto a una fuerte diversificación hacia el sector avícola, porcino y alimentos preparados. Esta estrategia de escala ilustra gran parte del poder del grupo: en un negocio que depende en gran medida del volumen, dominar más suele ser sinónimo de sobrevivir mejor.

El negocio de la carne: dimensiones, precios e inflación

La carne es un producto especialmente afectado por la inflación y los costos de producción. Su precio fluctúa según el pienso, la energía, el transporte, el tipo de cambio y la oferta de ganado. Así, cualquier alteración se transmite rápidamente al consumidor.

Con la inflación en niveles altos, las empresas del sector buscan fijar un suministro seguro y salvaguardar sus márgenes. Por eso, grupos como JBS han apostado por integrarse verticalmente, tener presencia en múltiples continentes y diversificar el riesgo entre distintas proteínas y divisiones. La lógica es simple: si sube el precio de la ternera, el aumento puede ser contrarrestado por el pollo o el cerdo; si un mercado se desploma, otro puede equilibrar los resultados.

Los países que más carne consumen por habitante

El consumo de carne por persona no se distribuye equitativamente. Los grandes líderes en este ámbito suelen estar en economías con gran poder adquisitivo y una sólida tradición ganadera. En otros países, el consumo se ve limitado por la renta, los precios o los hábitos culinarios.

Aunque las fuentes consultadas no ofrecen un ranking detallado y actualizado, se puede discernir una tendencia: los mercados más atractivos para los grandes grupos cárnicos son aquellos que reúnen una población numerosa, una clase media amplia y modernas cadenas de distribución. En este contexto, la competencia por la cuota de mercado es más intensa y la escala industrial marca la diferencia.

El tropiezo: corrupción, Lava Jato y caída de imagen

La otra cara de la moneda llegó en 2017, cuando los hermanos y varios altos mandos de JBS admitieron haber realizado pagos multimillonarios a funcionarios y políticos a cambio de favores. La investigación, relacionada con Lava Jato, conmocionó la política brasileña y expuso una grabación de Michel Temer, lo que avivó la crisis institucional.

Este episodio supuso el momento más crítico de su reputación. Los hermanos fueron temporalmente apartados del poder, el caso se transformó en un símbolo de la intersección entre negocios, dinero público y política, y la imagen de la compañía quedó dañada tanto en Brasil como en el exterior.

La remontada: de la crisis al retorno

La recuperación fue paulatina pero efectiva. En 2023, los hermanos fueron absueltos de tráfico de influencias por el regulador del mercado brasileño, lo que les permitió revertir una parte del caso que su grupo consideraba como una “injusticia”. Posteriormente, pudieron reincorporarse al directorio de JBS.

El fortalecimiento de su regreso también se basó en una estructura empresarial más amplia, llamada J&F, la cual no se limita únicamente a la carne: controla negocios en celulosa, energía, servicios financieros, tecnología y otros sectores. Esta diversificación les ha permitido disminuir la dependencia del ciclo ganadero y recuperar una posición destacada en el ámbito capital brasileño.

JBS sigue siendo el núcleo del grupo.

sigue siendo el núcleo del grupo. J&F se ha expandido hacia finanzas, energía y celulosa.

se ha expandido hacia finanzas, energía y celulosa. La fortuna individual de los hermanos los reubica entre los empresarios más adinerados de Brasil.

Un imperio que también se adentra en el sector energético

La expansión más reciente ha cruzado incluso las fronteras de la carne. Diversas informaciones apuntan a movimientos del grupo en el ámbito del petróleo y gas en Venezuela, además de otros sectores de recursos y energía. Esta estrategia es coherente con el enfoque histórico de los Batista: incursionar en sectores intensivos en capital, donde el tamaño y la capacidad de financiación brindan una ventaja competitiva.

Mientras tanto, la presencia internacional de JBS y su influencia en el mercado alimentario evidencian cuán globlizado es el negocio de la carne, que también está ligado a la parte financiera y política. No se trata solo de filetes y frigoríficos: detrás de todo esto hay crédito, adquisiciones, comercio exterior y relaciones con gobiernos.

Y en medio de toda esta magnitud, surge una curiosidad casi fundacional: la compañía nació de una carnicería tan diminuta que su primer gran impulso provino de abastecer a los trabajadores que construían Brasilia, una ciudad que a su vez llegó a simbolizar el crecimiento de un país entero.