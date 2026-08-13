Cataluña afronta casi 10.000 millones en intereses mientras Illa reclama la quita de deuda de Sánchez

Cataluña se enfrenta a una factura financiera de casi 10.000 millones de euros en apenas cuatro años. La Generalitat tendrá que pagar 9.673 millones únicamente en intereses de su deuda entre 2026 y 2029, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Una cifra que coloca a Cataluña como una de las comunidades con mayor presión financiera de España y que vuelve a poner el foco sobre la polémica condonación de deuda pactada por Pedro Sánchez con ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa.

El dato resulta especialmente significativo porque Cataluña asumirá por sí sola alrededor del 25% de todos los intereses que tendrán que pagar las comunidades autónomas entre 2026 y 2029. El conjunto de las regiones afrontará una factura cercana a los 37.800 millones de euros durante ese periodo.

La evolución prevista por Fedea muestra además que la factura catalana irá aumentando año tras año. En 2026, la Generalitat tendrá que afrontar 1.968 millones de euros en intereses. En 2027 serán 2.202 millones; en 2028, 2.535 millones; y en 2029, la cantidad alcanzará los 2.968 millones.

El gráfico permite visualizar una tendencia especialmente preocupante para las cuentas catalanas: lejos de reducirse, el coste financiero irá aumentando durante los próximos ejercicios.

En cuatro años, Cataluña habrá destinado casi 10.000 millones de euros exclusivamente al pago de intereses. Una cantidad que no reduce el principal de la deuda y que representa un importante esfuerzo para unas cuentas públicas que deberán hacer frente, además, al resto de gastos y compromisos presupuestarios de la Generalitat.

Cataluña pagará más intereses que la Comunidad Valenciana

La situación adquiere todavía mayor relevancia al comparar Cataluña con otras comunidades autónomas.

La Comunidad Valenciana es actualmente la región española con mayor deuda en relación con su PIB. Sin embargo, Cataluña tendrá que pagar más intereses durante el periodo analizado por Fedea.

Valencia afrontará una factura de 6.649 millones de euros en intereses hasta 2029, aproximadamente 3.000 millones menos que Cataluña.

El contraste pone de manifiesto el elevado coste financiero que soporta la Generalitat y la dimensión del problema de su endeudamiento.

Cataluña y la Comunidad Valenciana son, además, las dos comunidades que más han incrementado su deuda desde 2022, según el informe de Fedea.

Madrid pagará casi la mitad que Cataluña

Uno de los contrastes más significativos aparece al comparar las cifras catalanas con las de la Comunidad de Madrid.

La región presidida por Isabel Díaz Ayuso tendrá que pagar 5.145 millones de euros en intereses hasta 2029, prácticamente la mitad que Cataluña.

Madrid, además, no acudió al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y no solicitó fondos a la Administración central, una circunstancia que el Partido Popular utiliza como argumento para cuestionar la actual propuesta de condonación de deuda.

La comparación entre ambas comunidades alimenta precisamente uno de los principales debates políticos en torno a la quita: si resulta justo que el Estado asuma parte de la deuda de las autonomías que acumularon mayores obligaciones financieras mientras otras comunidades realizaron una gestión diferente de sus recursos.

Andalucía, por su parte, tendrá que afrontar unos 4.438 millones de euros en intereses hasta 2029, según las estimaciones recogidas en el informe.

Las diferencias entre territorios permiten dimensionar la magnitud de la factura catalana. Cataluña se sitúa claramente por encima de Madrid y Andalucía y también supera a la Comunidad Valenciana en términos absolutos de intereses pese a que esta última presenta una mayor deuda en porcentaje de PIB.

La deuda catalana seguirá creciendo

El problema no se limita a los intereses.

Según las previsiones de Fedea, la deuda de Cataluña alcanzará los 91.413 millones de euros en 2029, lo que equivaldrá al 23,7% de su PIB.

El dato evidencia que el endeudamiento continuará aumentando en términos absolutos. La reducción del peso de la deuda sobre el PIB vendría fundamentalmente explicada por el crecimiento de la economía y no por una reducción real del volumen de deuda.

Cataluña, por tanto, seguirá acumulando obligaciones financieras mientras la Generalitat afronta una factura creciente en concepto de intereses.

El escenario convierte la condonación prometida por el Gobierno de Sánchez en una cuestión especialmente relevante para las cuentas catalanas.

Una quita pactada con ERC para hacer presidente a Illa

La propuesta de condonación de deuda tiene un origen eminentemente político.

La medida formó parte del acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC que permitió a Salvador Illa convertirse en presidente de la Generalitat. Los republicanos exigieron la condonación de una parte de la deuda catalana como una de las condiciones para facilitar la investidura.

Pedro Sánchez aceptó el compromiso y posteriormente el Gobierno planteó extender la fórmula al resto de comunidades autónomas.

En el caso de Cataluña, la quita se sitúa en torno a los 15.000-17.000 millones de euros, dependiendo de los cálculos y del diseño definitivo de la medida.

La magnitud de la cifra explica la importancia que tiene para la Generalitat que el proyecto salga adelante.

Con casi 10.000 millones de euros en intereses previstos hasta 2029, cualquier reducción sustancial de la deuda tendría un impacto directo sobre la factura financiera futura de Cataluña.

El PP rechaza que los españoles asuman la deuda

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han rechazado frontalmente la propuesta del Gobierno.

Los populares sostienen que la condonación no supone que la deuda desaparezca, sino que cambia de titular. Si el Estado asume las obligaciones de las comunidades autónomas, la factura termina recayendo sobre la Administración central y, en última instancia, sobre el conjunto de los contribuyentes españoles.

El PP reclama por ello una reforma integral del sistema de financiación autonómica que sea negociada y consensuada con todas las comunidades, en lugar de una solución basada en acuerdos políticos particulares.

La crítica se dirige especialmente al origen del acuerdo entre Sánchez y ERC y a la percepción de que Cataluña obtiene un trato privilegiado a cambio de apoyo parlamentario.

Junts permite que la tramitación continúe

La batalla política se mantiene abierta en el Congreso.

A finales de julio, la Cámara Baja rechazó las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox, lo que permitió que el proyecto de ley impulsado por el Gobierno continuara su tramitación parlamentaria.

Los votos de Junts resultaron determinantes para superar ese primer obstáculo y permitir que el texto avance hacia el debate de las enmiendas parciales.

El Gobierno deberá ahora seguir negociando para conseguir los apoyos necesarios y evitar que la iniciativa quede bloqueada durante su recorrido parlamentario.

Illa, ante el desafío de cuadrar las cuentas

Los datos de Fedea vuelven a colocar la deuda catalana en el centro del debate económico y político.

Cataluña tendrá que afrontar 9.673 millones de euros en intereses hasta 2029, mientras su deuda podría alcanzar los 91.413 millones.

La Generalitat tiene, por tanto, un fuerte incentivo para que la condonación salga adelante. Pero la medida continúa enfrentándose a la oposición de las comunidades gobernadas por el PP, que consideran que no se puede resolver un problema de financiación mediante una quita pactada políticamente.

El debate no es menor. Está en juego quién asumirá finalmente el coste de una deuda que Cataluña acumula desde hace años: si una parte queda en manos del Estado, serán las cuentas de la Administración central las que absorban el impacto.

Y, por extensión, serán todos los españoles quienes terminen respaldando esa deuda.

La batalla por la condonación catalana se libra ahora en el Congreso, pero las cifras de Fedea dejan claro que detrás de la disputa política existe una realidad económica difícil de ignorar: Cataluña afronta una factura de casi 10.000 millones de euros en intereses en solo cuatro años y su deuda seguirá creciendo.