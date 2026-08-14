La energía vuelve a tensionar la inflación y obliga al Gobierno a reforzar la rebaja del gasóleo

La inflación en España volvió a acelerarse en julio, alcanzando un 3,6% interanual, su tasa más elevada en más de un año, según confirma Infobae con los datos oficiales del INE. Este incremento es impulsado por la presión ejercida por la energía y trae consigo consecuencias inmediatas: el gasóleo supera el límite del 15% que activa la cláusula de salvaguarda del decreto anticrisis.

Este impacto se siente fuertemente en los hogares y en el transporte. La vivienda fue el componente que influenció más en la subida del índice, debido al encarecimiento de la electricidad y, en menor medida, del gas y los combustibles líquidos. A esto se suma el aumento de los precios en los carburantes usados en el transporte. El mensaje subyacente es claro: la inflación ahora ya no depende únicamente de los alimentos o servicios, sino que una vez más se ve afectada por el coste energético.

Qué dice el dato del INE

El IPC incrementó cuatro décimas con respecto a junio y ha logrado mantenerse por encima del 3% durante cinco meses seguidos, lo que representa una persistencia que el mercado ha estado monitorizando en las últimas semanas. Además, la cifra definitiva supera en una décima la estimación preliminar, confirmando así que el cierre del mes fue un poco más tenso de lo previsto.

A nivel temporal, el dato de julio ubica la inflación en su nivel más alto desde mayo de 2024. Parallelamente, varias casas de análisis ya apuntaban que la energía se convertiría en el principal catalizador del aumento, advirtiendo que agosto podría presentar una lectura dura si los precios del petróleo y la electricidad continuaban presionando.

El efecto directo sobre el gasóleo

La noticia más inmediata afecta a la gasolina y, sobre todo, al diésel. Los datos oficiales indican que el gasóleo registró en julio una variación interanual del 15,7%, superando así el umbral del 15% establecido en el decreto. Esto provoca automáticamente la activación de la cláusula de salvaguarda del plan aprobado por el Gobierno.

Como resultado, se reforzará la rebaja fiscal: la reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo pasará de 5 céntimos por litro a 20 céntimos por litro a partir de septiembre, cuadruplicando así el alivio previsto para ese mes. De esta manera, el Ejecutivo busca suavizar el impacto en los conductores justo en un momento en que los precios de la energía de nuevo se trasladan a la economía real.

Por qué sube tanto la inflación

La explicación radica en una serie de factores que se venían anticipando. Por un lado, la electricidad experimentó un notable encarecimiento en julio; por otro, los precios de los combustibles también aumentaron, arrastrando consigo el coste del transporte. Algunas análisis del mercado mayorista sugieren que la luz cerró julio en cifras muy altas, con un promedio superior a los 100 euros por MWh, lo que ayuda a entender la presión sobre los precios finales.

Asimismo, la inflación subyacente, que no incluye energía ni alimentos frescos, también avanzó una décima hasta el 3,0%, según diversas publicaciones, lo que indica que la tensión no se limita exclusivamente a la energía. Aun así, la principal palanca detrás del incremento sigue siendo el coste energético, tal como han remarcado diferentes servicios de estudios al ajustar sus previsiones para el verano.

Qué puede pasar ahora

El escenario político se torna complicado, ya que el Gobierno intentaba cerrar el capítulo de ayudas extraordinarias sin generar una subida brusca en los carburantes. De hecho, el diseño original del decreto contemplaba una eliminación progresiva de los descuentos, así como un mecanismo de reactivación en caso de que el mercado empeorara. Con la confirmación del dato de julio, ese mecanismo entra en funcionamiento en lo que respecta al gasóleo.

El impacto para los consumidores no será igual para todos. Aquellos que dependen del coche para trabajar o hacer desplazamientos percibirán antes el cambio que el resto de los hogares. Las empresas de transporte y logística también seguirán en una situación delicada, expuestas a la evolución del barril, del gas y del precio regulado de la electricidad, lo que mantiene viva la presión sobre márgenes y tarifas.

Un detalle que conviene no perder de vista

El dato de julio se presenta en pleno periodo de alta demanda de desplazamientos, con un mercado energético más susceptible a cualquier tensión geopolítica y con la electricidad todavía en niveles elevados. Además, la comparación con el año anterior empieza a ser más compleja, puesto que ya no se cuentan algunas de las ayudas más amplias aplicadas durante los momentos más críticos de la crisis energética.

Curiosamente, el diésel no solo afecta a los automóviles particulares; es, además, el combustible que más rápidamente se traslada a los costos de reparto, agricultura y obra. Por lo tanto, su aumento tiene repercusiones mucho más allá del surtidor. Cuando esto ocurre, la inflación deja de ser cifras abstractas y se transforma en una factura más elevada.