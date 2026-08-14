El lujo se enfría y el piso medio escasea en España

La disparidad en el mercado inmobiliario español se hace cada vez más evidente: el segmento de lujo pierde ímpetu, mientras el sector medio parece hacerse cargo del peso de la demanda. Un reciente análisis de **Infobae** elaborado por el economista Eloy Bernardos ilustra esta situación con claridad: el lujo se enfría y, a su vez, los pisos que cuestan menos de 400.000 euros “vuelan” del mercado.

Este escenario se alinea con la situación general que atraviesa el sector: hay una fuerte demanda, pero una escasa oferta, y la tensión es palpable, sobre todo en las grandes urbes. En Madrid y Barcelona, Bernardos establece ese umbral de 400.000 euros para casas de aproximadamente 80 metros cuadrados; en Valencia, lo reduce a 350.000 euros. Esto confirma que la vivienda media sigue siendo la más demandada y la más complicada de reemplazar.

El lujo se mantiene, pero ya no crece con la misma rapidez

El mercado de alta gama no se detiene, aunque empieza a mostrar señales de resistencia ante el aumento de precios y la agilidad para cerrar operaciones que se veía hace unos meses. Los datos que han emergido del sector indican que, aunque el mercado sigue en expansión, empieza a madurar: Tecnitasa prevé para 2025 un incremento medio del 10,87% en el sector de lujo en España, con perspectivas de aumentos más modestos (entre el 6% y el 8%) para 2026.

La concentración territorial sigue siendo notable. Baleares y Málaga reúnen alrededor del 70% de la oferta nacional de propiedades que superan los tres millones de euros, mientras que Madrid y Barcelona continúan siendo los dos principales focos del segmento premium. Además, el peso del comprador internacional es significativo: diversas fuentes del sector estiman que la demanda extranjera representa entre el 60% y el 70% de este mercado, especialmente en zonas costeras y en islas.

El perfil del cliente también está cambiando. El lujo ya no se mide únicamente por metros cuadrados o exhibición, sino por aspectos como ubicación, privacidad, bienestar y tecnología integrada. En este nuevo contexto, surgen conceptos como el “lujo silencioso”, residencias de marca y viviendas concebidas para ofrecer experiencias en lugar de simples ostentaciones.

La vivienda media desaparece antes de llegar al escaparate

En el segmento de precios intermedios y bajos no se percibe ningún enfriamiento. Según un análisis de Idealista, en junio se constató que solo las propiedades más caras estaban experimentando un aumento en la demanda, mientras que los tramos de menor precio continuaban captando interés de forma rápida debido a la falta de productos disponibles. A la par, otros estudios muestran que la oferta de inmuebles por debajo de 200.000 euros ha disminuido notablemente, y que el stock de vivienda asequible representa una proporción cada vez menor en la cantidad total de anuncios.

Este desajuste explica por qué los pisos de hasta 400.000 euros se venden a gran velocidad en las principales capitales. No se trata únicamente de precios, sino también de la disponibilidad de inmuebles. Cuando la oferta nueva es escasa y el mercado de viviendas de segunda mano también enfrenta dificultades, cualquier propiedad bien ubicada y con un coste razonable se encuentra rápidamente un comprador. Esta presión es aún más intensa en los mercados más competitivos, donde la demanda insatisfecha sigue creciendo y las familias ven sus posibilidades de compra limitadas por precios elevados y financiación más rígida.

Tendencias actuales del mercado

Menos dinamismo en el sector de lujo , especialmente en las zonas más exclusivas donde la competencia entre propiedades similares ha aumentado.

, especialmente en las zonas más exclusivas donde la competencia entre propiedades similares ha aumentado. Mayor rotación en el sector de vivienda media , particularmente en las propiedades que cuestan menos de 400.000 euros en Madrid y Barcelona .

, particularmente en las propiedades que cuestan menos de 400.000 euros en y . Fuerte dependencia de la demanda internacional en el segmento de lujo.

en el segmento de lujo. Escasez de oferta como factor común que impacta en todo el mercado residencial.

como factor común que impacta en todo el mercado residencial. Mayor énfasis en el estilo de vida: eficiencia energética, bienestar, privacidad y diseño moderno.

Intereses del comprador

La demanda de las grandes fortunas se ha vuelto más exigente. En el mercado de lujo, las propiedades que cuentan con terrazas, luz natural, eficiencia energética y servicios complementarios son cada vez más valoradas, mientras que pierde atractivo la idea de inmuebles grandes carentes de una propuesta de valor clara. Además, el auge de las branded residences y el senior living de alta gama demuestra que el sector del lujo inmobiliario busca ocupar nichos más específicos y menos masivos.

Por otro lado, el comprador en el sector medio se adentra en el mercado por necesidad, no por capricho. Busca productos disponibles, no necesariamente los más exclusivos, y tiene menos margen para negociar debido a la escasa oferta. Por esta razón, el rango de precios inferiores a 400.000 euros se mueve con rapidez: hay más urgencia que paciencia, más competencia que oferta y menos tiempo para reflexionar antes de decidir.

En Madrid , los precios de las viviendas más lujosas han superado cifras elevadas en barrios exclusivos como Salamanca .

, los precios de las viviendas más lujosas han superado cifras elevadas en barrios exclusivos como . En Málaga , Baleares y la costa mediterránea, la presión de la demanda internacional permanece alta.

, y la costa mediterránea, la presión de la demanda internacional permanece alta. En Barcelona, el segmento de lujo se está centrando cada vez más en la rehabilitación, el diseño y ubicaciones específicas.

Un dato notable es que el mercado residencial en España se está fragmentando en dos velocidades definidas: por un lado, un sector alto que continúa siendo robusto, pero más selectivo, y, por el otro, un segmento medio que apenas logra permanecer en el escaparate. Esta diferencia ofrece una visión más clara de lo que se está viviendo en el mercado actual.

Mientras tanto, el comprador actúa como juez: en el sector de lujo pide más exigencias y en el de vivienda media actúa rápidamente. Todo ello, en un mercado donde la oferta es limitada, provoca cambios constantes.