Ocaso del impuesto de patrimonio: la España de Sánchez es uno de los pocos paises que lo aplica

El mapa fiscal global está cambiando y el tradicional impuesto de patrimonio se ha vuelto casi una rareza. Mientras que muchos países han decidido deshacerse de él, la España de Sánchez -y temporalmente Noruega y Suiza- se queda prácticamente sola en la defensa de un tributo que penaliza el ahorro acumulado y genera más polémica que ingresos.

La decisión de Colombia de eliminar este impuesto a partir de 2027 marca un nuevo capítulo en una larga lista de derogaciones.

El nuevo Gobierno colombiano ha anunciado que a partir del 1 de enero de 2027 este gravamen quedará sin efecto, después de haber estado vigente de manera permanente desde 2023, aplicándose tipos progresivos de hasta el 1,5% sobre los grandes patrimonios.

Recientemente, una reforma había endurecido los umbrales y tarifas, llegando hasta el 5% para los patrimonios más elevados. La medida se presenta como una estrategia para atraer inversiones y simplificar el sistema tributario, destacando el creciente aislamiento de aquellos países que optan por gravar la riqueza neta cada año.

España, el tipo más alto del mundo en patrimonio

En este escenario, España se resalta por tener uno de los impuestos de patrimonio más severos. Bajo el mandato del Gobierno de Pedro Sánchez, el tipo máximo asciende hasta el 3,5%, que coloca a nuestro país muy por encima de los niveles que se aplican en Noruega o Suiza, donde los topes se sitúan en torno al 1%–1,1%, según las últimas guías fiscales. Este 3,5% convierte el impuesto español en una referencia global en términos de dureza hacia las grandes fortunas, especialmente al considerar otros tributos adicionales sobre la renta del capital y el ahorro.

Además, la estructura fiscal española se ve complementada por un nuevo impuesto temporal de solidaridad sobre grandes patrimonios, diseñado para aumentar la recaudación en aquellas comunidades que han bonificado o, de hecho, eliminado el impuesto autonómico. Este entramado tan complejo agrava la presión sobre el capital acumulado y fomenta el debate sobre la posible fuga de bases y la competencia fiscal interna entre las diferentes regiones. El contraste con la tendencia internacional, donde muchos países han optado por imponer impuestos sobre sucesiones, plusvalías o rentas altas en lugar de un gravamen directo sobre la riqueza, se hace cada vez más evidente.

Colombia se baja del tren: razones políticas y económicas

En Colombia, el impuesto al patrimonio se había establecido como permanente desde la reforma de 2022 y se aplicaba cada 1 de enero sobre patrimonios líquidos que superaran las 72.000 UVT (cerca de 3.770 millones de pesos), con una carga que oscilaba entre el 0,5% y el 1,5%. La reforma de finales de 2025 endureció aún más este esquema, reduciendo el umbral a 40.000 UVT y aumentando la tarifa marginal hasta el 5% para patrimonios muy elevados.

No obstante, el nuevo presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado la eliminación de este impuesto, cumpliendo así una promesa electoral y enmarcando este movimiento dentro de una reforma tributaria «estructural» destinada a fomentar la inversión privada. Esta decisión representa la renuncia a unos 1,2 billones de pesos anuales en recaudación, cantidad que deberá ser compensada a través de otros impuestos o recortes de gastos. El mensaje político que se transmite es claro: el impuesto sobre la riqueza es visto como un obstáculo para la acumulación de capital y para la atracción de grandes patrimonios, además de que su coste administrativo supera la recaudación que genera.

Noruega y Suiza: modelos más ligeros, pero persistentes

Mientras tanto, Noruega mantiene su tradicional wealth tax, conocido como formuesskatt, aunque siempre bajo revisión. Para el año fiscal 2026, la combinación de los tramos municipal y estatal sitúa la carga máxima alrededor del 1,1% sobre patrimonios netos que superen aproximadamente los 21,5 millones de coronas, con un umbral de exención de 1,9 millones por persona. El Gobierno ha introducido facilidades como un esquema de aplazamiento en el pago para aquellos que posean activos empresariales, permitiendo diferir la cuota hasta tres años si esta supera los 30.000 coronas.

El debate político en el país no gira tanto en torno a si debe existir este impuesto, sino a cuán alto puede ser sin provocar deslocalizaciones y perder previsibilidad. Informes recientes de organismos internacionales y comisiones de expertos han sugerido una reducción de los tipos para los patrimonios más altos, recomendando situarlos entre el 0,25% y el 0,75% en comparación con el rango actual de 1%–1,1%. A pesar de esto, Noruega mantiene esta figura como un distintivo de su modelo de Estado del bienestar.

En Suiza, el impuesto sobre la riqueza se gestiona a nivel cantonal, con tipos que en la mayoría de las jurisdicciones son inferiores al 1% y una intensa competencia entre cantones que ha moderado la carga efectiva. La recaudación suele ser más significativa que en otras naciones porque se integra en la financiación local, pero los tipos siguen siendo notablemente más bajos que el 3,5% español, y el diseño busca evitar un impacto negativo excesivo sobre el ahorro a largo plazo.

Comparativa rápida de carga sobre el patrimonio

Para ilustrar el aislamiento de España, basta con observar la siguiente tabla con los datos más recientes:

País Tipo máximo cercano 2026–2027 Notas clave España 3,5% Tipo más alto entre grandes economías; combinación con nuevos gravámenes sobre grandes patrimonios Noruega ≈ 1,1% Doble componente estatal y municipal; debates para rebajar la carga sobre grandes fortunas Suiza < 1% Gestión cantonal, fuerte competencia territorial, tipos moderados Colombia Hasta 5% (hasta 2026) Eliminación anunciada para 2027 tras endurecimiento reciente de umbrales y tarifas

La tabla revela una tendencia clara: donde el impuesto sobre patrimonio aún persiste, lo hace con tipos moderados y flexibles, mientras que España sostiene el modelo más gravoso justo en el momento en que otros se mueven en dirección contraria.

Un impuesto caro de gestionar y de justificar

Detrás de la retirada de Colombia y de la presión por reducir tipos en Noruega subyace un argumento común: el coste administrativo de mantener el impuesto de patrimonio es elevado, y su capacidad de recaudación es limitada. La identificación, valoración y actualización anual de activos financieros, inmuebles y negocios exige sistemas complejos y una supervisión intensa, mientras que el número de contribuyentes afectados suele ser relativamente reducido.

Los estudios comparativos indican que los países que han optado por eliminar esta figura han preferido reforzar impuestos sobre la renta, las plusvalías o las sucesiones, considerados más efectivos y menos propensos a empujar a los contribuyentes más móviles a buscar otras jurisdicciones. En el caso español, la combinación del tipo del 3,5% con la elevada inflación de los últimos años y el creciente peso del ahorro inmobiliario abre el debate sobre si este tributo está realmente alineado con el contexto internacional o si, por el contrario, actúa como un freno adicional a la acumulación de capital productivo.

El resultado es un panorama en el que la riqueza sigue ocupando el centro del debate fiscal global, pero el recurso tradicional para gravarla, el impuesto de patrimonio, se va quedando cada vez más solo. Y, a menos que se produzca un cambio político significativo, España parece determinada a continuar siendo uno de sus defensores más firmes, mientras que buena parte del mundo ya lo ha dado por superado.