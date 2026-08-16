España: ¿Por qué el diésel ha subido de precio casi el doble que la gasolina?

Recientemente, llenar el tanque de un vehículo diésel en España se ha convertido en un impacto considerable en el presupuesto: más de 100 euros por 55 litros, a comparación de algo menos de 94 euros en un coche de gasolina.

La diferencia asciende ya a unos 7 euros por repostaje, superando los 10 céntimos por litro en favor del diésel, de acuerdo con el último boletín petrolero de la Unión Europea.

Surge la inevitable pregunta: si ambos provienen del mismo barril de crudo, ¿por qué el diésel se encarece notablemente más que la gasolina?

Las respuestas son una mezcla de geopolítica, capacidad de refinación, variaciones estacionales y un mercado que arrastra un déficit estructural de gasóleo en Europa.

Un mercado de diésel en tensión

La discusión comienza con cómo se producen y consumen estos combustibles. Un barril de petróleo no genera lo mismo ni en las mismas proporciones, y el diésel se ha vuelto la pieza escasa en la ecuación.

Europa importa más diésel del que puede producir , mientras que la gasolina tiene un equilibrio mucho mejor.

, mientras que la gasolina tiene un equilibrio mucho mejor. Históricamente, una parte significativa de ese déficit se suplía con producto proveniente de Rusia , que era uno de los principales exportadores de gasóleo a nivel mundial.

, que era uno de los principales exportadores de gasóleo a nivel mundial. A raíz de la invasión de Ucrania, las restricciones al combustible ruso han obligado a buscar suministros alternativos, más costosos y lejanos.

La situación ha empeorado durante este verano: los ataques ucranianos contra refinerías rusas han reducido drásticamente la capacidad de refinación en ese país, llegando a dejar fuera de operación hasta un 60% en momentos críticos, según estimaciones del sector. Ante las dificultades en el abastecimiento interno, Rusia ha impuesto un veto temporal a las exportaciones de diésel, sumándose a limitaciones anteriores sobre otros combustibles. El resultado es un mercado global que cuenta con menos gasóleo disponible justo en el momento más crítico.

Los márgenes de refinación del diésel en Europa, que representan la diferencia entre el precio del crudo y el coste de venta del combustible, han alcanzado máximos históricos, superando con creces a los de la gasolina. Esto sugiere que refinar y vender diésel es actualmente bastante más lucrativo, pero también que la oferta no puede seguir el ritmo de la demanda.

Guerra, ataques a refinerías y un entorno global frágil

El encarecimiento del diésel no puede entenderse sin analizar el contexto geopolítico. La guerra en Ucrania se suma a una complicada red de ataques, sanciones y paradas en instalaciones esenciales de refinación.

Algunos factores clave de las últimas semanas son:

Ataques con drones han impactado refinerías rusas de gran tamaño, desde Tartarstán hasta Omsk , reduciendo aún más la capacidad disponible para el mercado internacional.

hasta , reduciendo aún más la capacidad disponible para el mercado internacional. Paralelamente, refinerías importantes de Arabia Saudí y Kuwait también han padecido ataques o interrupciones en el suministro eléctrico, lo que deja fuera de servicio cientos de miles de barriles diarios de producción potencial de diésel.

y también han padecido ataques o interrupciones en el suministro eléctrico, lo que deja fuera de servicio cientos de miles de barriles diarios de producción potencial de diésel. Las tensiones en Oriente Próximo y las sanciones a los productores rusos añaden más riesgo a la situación: menor disponibilidad de cargamentos, costes de seguros más altos y trayectos más largos.

Todo este escenario ha llevado los precios del diésel en Europa a niveles que se acercan a los picos de 2022. En algunos casos, el gasóleo ha llegado a cotizar por encima del queroseno de aviación, una situación poco habitual que evidencia lo ajustado del mercado en términos de oferta. Aunque la gasolina también ha aumentado de precio, su situación es menos crítica y cuenta con más alternativas.

El efecto del IPC y el surtidor sobre el diésel

En España, los datos del IPC y del boletín petrolero europeo corroboran la percepción de los conductores: el gasóleo se encarece a un ritmo más acelerado que la gasolina. En tan solo un mes, el precio del diésel ha pasado de cerca de 1,50 a más de 1,79 euros por litro, mientras que la gasolina ha subido de 1,44–1,53 a aproximadamente 1,69–1,70 euros. En términos porcentuales, esto representa incrementos próximos al 19% para el diésel frente al aumento del 8–17% en la gasolina.

En la última semana de seguimiento por parte de la UE, el precio medio en España rondaba los 1,703 euros por litro para la gasolina y 1,822 en diésel, con una diferencia de alrededor de 12 céntimos. A nivel comunitario, el gasóleo ya se encuentra cerca de los 2,04 euros por litro de media, superando a la gasolina, que se sitúa alrededor de 1,95 euros.

Aparte de los factores internacionales, hay dos elementos que intensifican la subida en la economía del día a día:

Importancia del diésel en el transporte y la industria – Una gran parte del transporte por carretera en Europa —camiones, furgonetas, autobuses— depende del diésel. – También es empleado en el sector agrícola y en diversas actividades industriales. – Cuando el gasóleo sube de precio, los efectos se trasladan a toda la cadena de precios: alimentación, logística, mensajería, entre otros.

Impacto fiscal y final de subvenciones – La eliminación progresiva de ayudas fiscales a los carburantes en España y otros países ha expuesto el coste real del producto, fundamentalmente en el caso del diésel, cuya subida ha superado con creces los descuentos aplicados en el Impuesto de Hidrocarburos. – El resultado es un notable aumento en el recibo final, que se refleja claramente en el IPC energético.

Para ilustrar la divergencia actual, aquí queda una tabla simplificada sobre los precios medios más recientes:

País / zona Gasolina (€/L) Diésel (€/L) Diferencia España 1,70 1,82 +0,12 Media UE 1,95 2,04 +0,09

(Datos aproximados obtenidos a partir de los últimos boletines europeos y plataformas de precios de carburantes.)

Consecuencias para el conductor y la industria automotriz

Para quienes conducen un coche diésel en España, este aumento de precios tiene un efecto directo y palpable:

Un llenado promedio de 55 litros de diésel cuesta más de 100 euros, a comparación de alrededor de 93 euros cuando se trata de gasolina.

La diferencia en cada llenado varía entre 6 y 7 euros, y se incrementa en flotas profesionales que repostan en repetidas ocasiones cada mes.

En la industria del motor, esta disparidad llega en un momento crítico:

Las ventas de vehículos diésel han ido a la baja durante años, presionadas por las normativas de emisiones y restricciones en grandes ciudades como Madrid o Barcelona .

o . No obstante, muchas flotas de reparto, transporte pesado y parte del parque automovilístico usado siguen dependiendo del gasóleo, sin contar con una alternativa eléctrica inmediata que sea viable en términos de autonomía, coste de adquisición o infraestructura.

Este aumento en el precio del diésel se suma a los tipos de interés todavía elevados y a unos precios de vehículos nuevos que ya estaban elevados tras la pandemia, complicando así la renovación de flotas hacia modelos más eficientes.

A corto plazo, las opciones del conductor son limitadas: comparar precios en distintas estaciones de servicio, planificar repostajes en rutas habituales y reducir el uso del vehículo son casi las únicas estrategias disponibles. A medio plazo, la combinación de un diésel costoso, mayor presión regulatoria y la evolución hacia ofertas híbridas y eléctricas empuja cada vez más hacia tecnologías alternativas, tanto en el uso particular como en el profesional.

En definitiva, tras cada cifra en el surtidor hay una red global de decisiones, conflictos y cuellos de botella que se traduce en unos céntimos por litro… pero que se convierte en muchos euros al final del mes. Cuando el gasóleo se eleva, el motor de la economía siente cada variación, golpeando a todos con cada paso que damos.