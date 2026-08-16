El patrimonio de Amancio Ortega se dispara mientras el de Elon Musk adelgaza

El panorama de las grandes fortunas a nivel mundial está experimentando cambios significativos y no precisamente de forma silenciosa.

En un momento en que la riqueza de Elon Musk enfrenta correcciones históricas, el patrimonio del fundador de Inditex, Amancio Ortega, avanza con determinación y sin grandes sobresaltos.

Este crecimiento se apoya en un imperio empresarial y patrimonial que se ha ido ampliando y fortaleciendo con el tiempo.

Las cifras que ha divulgado Pontegadea Inversiones y recogidas por El Economista muestran que la patrimonial de Amancio Ortega incrementa en 10.055 millones de euros, un 8% más, y suma activos por valor de 117.083 millones, consolidando el papel de su vehículo patrimonial como uno de los mayores actores en el ámbito económico de España y, de facto, como un coloso global en el sector inmobiliario y corporativo.

Un hólding que acumula 117.083 millones en activos

El crecimiento reciente se centra en las principales sociedades que conforman el grupo: Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020, cuyos activos agregados al finalizar 2025 alcanzan los 117.083 millones de euros, lo que representa un incremento de 6.468 millones en comparación al año anterior.

En resumen, sus cifras clave se pueden desglosar así:

Beneficio conjunto: 10.055 millones de euros, aumentando un 7,9% en comparación con 2024.

Activos agregados: 117.083 millones de euros, superando por primera vez la barrera de los 117.000 millones.

Cifra de negocios: 44.638 millones, en comparación con los 43.125 millones del año anterior (crecimiento del 3,5%).

El núcleo central, Pontegadea Inversiones, es responsable de una parte considerable de este crecimiento:

Beneficio 2025: 2.518 millones de euros, un 10,4% más.

Activos: 21.816 millones, en contraste con los 19.420 millones del ejercicio anterior.

Ingresos: 2.667 millones, de los cuales 2.659 millones son dividendos de Inditex.

Este flujo continuo de dividendos es el motor que permite a Ortega transformar sus beneficios en el sector textil en una cartera diversificada que incluye inmuebles, participaciones empresariales y activos en infraestructuras y energía, disminuyendo así la dependencia de la cotización de una única empresa.

De Zara a un imperio patrimonial global

El fundador de Inditex mantiene alrededor del 60% del grupo textil, pero durante más de veinticinco años ha convertido esos dividendos en activos tangibles como edificios, logística, oficinas prime y proyectos energéticos, actuando con una disciplina casi mecánica. Esta estrategia ha dado como resultado:

Más de 200 inmuebles repartidos en una larga lista de países, según estimaciones recientes.

Una cartera inmobiliaria valorada en aproximadamente 25.000 millones de dólares, en gran medida en edificios de oficinas y espacios comerciales situados en zonas premium de ciudades como Londres, Nueva York, París o Vancouver.

La lógica es clara y efectiva: utilizar los ingresos de una multinacional muy rentable para adquirir activos que generan ingresos recurrentes, en muchas ocasiones en efectivo, disminuyendo así la deuda y acumulando un patrimonio difícil de igualar. Como resultado, su hólding se muestra menos expuesto a los ciclos de consumo y más afianzado en tres pilares fundamentales:

Renta inmobiliaria estable.

Participaciones en empresas de infraestructuras y energía con contratos de largo plazo.

Un flujo creciente de dividendos de Inditex, que en 2026 incrementará el pago a 1,75 euros por acción, lo que se traduce en más de 3.200 millones de euros para Ortega.

Esta combinación explica por qué su riqueza no depende solamente del valor de una acción, sino de un entramado de activos que se comportan de formas diversas ante distintas situaciones económicas.

El ascenso de Ortega en el ranking global frente al desplome de Musk

A la par de estos resultados empresariales, el índice actualizado de Forbes posiciona a Amancio Ortega entre las diez mayores fortunas del mundo. Las tiradas más recientes lo sitúan cerca del puesto nueve o diez, con una fortuna que ronda los 148.000 millones de dólares (cerca de 127.000 millones de euros), e incluso superando temporalmente a Bernard Arnault de LVMH.

Un vistazo rápido revela un contraste interesante con Elon Musk:

Magnate Patrimonio estimado Tendencia reciente Principal fuente Elon Musk ~690.000 millones $ Notable descenso desde más de 1 billón $ en junio Acciones de Tesla, SpaceX y otras tecnológicas Amancio Ortega ~148.000 millones $ Ascenso constante, entra y se mantiene en el top 10 Participación en Inditex y cartera Pontegadea

En el caso de Musk, la corrección ha sido drástica: desde máximos que rondaban entre 1,3 y 1,45 billones de dólares, su fortuna ha disminuido notablemente en cuestión de semanas debido a la caída de SpaceX y la inestabilidad en Tesla, registrando pérdidas que superan los 600.000 millones de dólares respecto a su punto más alto. Si bien la riqueza de Musk sigue siendo muy superior en términos absolutas, también es mucho más volátil, ya que depende casi exclusivamente de las fluctuaciones bursátiles y de empresas tecnológicas con expectativas muy altas.

Ortega, por su parte, presenta una curva de crecimiento más suave y constante. Su ascenso en el ranking se basa en:

Beneficios en aumento por parte de Inditex y mayores dividendos.

y mayores dividendos. Una revalorización lenta pero sostenida de su patrimonio inmobiliario.

Una diversificación geográfica y sectorial de Pontegadea.

Lo que revela este contraste sobre el nuevo capitalismo de las grandes fortunas

La comparativa entre Amancio Ortega y Elon Musk ilustra dos modelos de grandes riquezas:

1.

– Modelo “impulsado por la bolsa”: patrimonios de enormes proporciones sujetos a las expectativas del mercado, como el de Musk.

– Vulnerables a correcciones drásticas cuando la narrativa sobre crecimiento, tipos de interés o regulación tecnológica cambia.

2.

– Modelo “paciente patrimonial”: una acumulación constante de activos reales y flujos de caja, como el de Ortega.

– Aunque más lento en su ascenso, es menos propenso a caídas repentinas, dado que se basa en alquileres, dividendos y negocios ya consolidados.

Esta distinción tiene importancia para los mercados: el patrimonio de Musk se convierte en un termómetro de la confianza en la tecnología y la innovación financiera, por su parte, el de Ortega actúa como un indicador silencioso del atractivo del sector inmobiliario premium, el consumo global de moda y de las infraestructuras reguladas en un entorno volátil.

En España, la importancia de este imperio patrimonial trasciende los rankings. La capacidad inversora de Pontegadea en sectores como oficinas, logística y energía influye en:

Precios y disponibilidad de inmuebles en localizaciones estratégicas.

La creación de nuevos proyectos urbanos.

La participación de capital español en activos que tradicionalmente eran dominados por fondos internacionales.

Curiosidades económicas sobre la “fortuna que no depende de una sola acción”

Al analizar detenidamente las cifras de Amancio Ortega y Elon Musk, surgen detalles que ayudan a entender este cruce de caminos:

Ortega ha transformado dividendos en inmuebles durante aproximadamente 25 años, sin grandes transformaciones estratégicas, casi como un ahorro sistemático a gran escala.

Musk ha sido considerado el primer “trillonario” de la historia según ciertos índices, para posteriormente perder ese estatus en cuestión de semanas, algo sin precedentes en magnitudes de esta envergadura.

Mientras Musk navega principalmente por sectores del futuro (espacio, vehículos eléctricos, inteligencia artificial), Ortega concentra gran parte de su riqueza en activos tradicionales: moda, oficinas, logística y energía regulada.

La fortuna de Ortega está distribuida en diversas sociedades y propiedades; en contraste, la de Musk se halla concentrada en un número reducido de grandes empresas cotizadas o valoradas de forma privada, muy susceptibles a cambios.

En un mundo donde las fortunas parecen fluir al compás de los gráficos bursátiles, la trayectoria paciente de Amancio Ortega nos enseña que, en ocasiones, la estrategia más rentable es la que genera menos ruido.