Forest City, la ciudad fantasma donde los estafadores hallaron un refugio inesperado

Forest City fue diseñada para proyectar un futuro prometedor, pero ahora ha reemergido por motivos mucho menos atractivos: tras una redada policial que reveló cómo una ciudad casi desierta se convierte en un refugio ideal para el fraude digital. Este complejo en Malasia, situado cerca de Singapur, vio a 335 personas detenidas y el decomiso de bienes valorados en aproximadamente un millón de ringgit, según la información difundida por BBC Mundo, que relaciona la operación con centros de llamadas utilizados para estafas de inversión y engaños sentimentales.

La imagen es difícil de ignorar: edificios altos, bungalows dispersos y una infraestructura que facilita ocultar actividades ilegales a simple vista. La propia investigación de BBC News indicó que la intervención de mediados de julio abarcó 32 inmuebles y que entre los arrestados se encontraban 309 ciudadanos chinos, 19 indonesios, tres malasios y cuatro birmanos. Este patrón se alinea con una tendencia más amplia en el sudeste asiático: espacios urbanos con ocupación parcial, escasamente vigilados y con grandes bloques residenciales que permiten montar operaciones discretas sin demasiada visibilidad.

Una ciudad diseñada para otro mercado

Forest City fue concebida como un ambicioso proyecto inmobiliario en la costa de Johor, con la promesa de atraer residentes, inversiones y actividad económica. Sin embargo, la iniciativa nunca alcanzó el ritmo de ocupación previsto, y ese vacío terminó por pesar más de lo anticipado. En las últimas semanas, la cobertura mediática internacional ha puesto de relieve el contraste entre el diseño original y el uso real del lugar: donde se esperaba crear una nueva centralidad urbana, han florecido redes criminales dedicadas a fraudes transnacionales.

Esta transformación es relevante por razones económicas. Cuando un desarrollo urbano no logra atraer a habitantes, comercios y vida comunitaria, se desvanecen los mecanismos de control informal. Menos tránsito, menos miradas, más anonimato. En este contexto, los esquemas de fraude encuentran un entorno favorable: oficinas de llamadas, empleados reclutados de otros países, comunicación a través de mensajería instantánea y una estructura que puede expandirse rápidamente. No se requiere una gran infraestructura visible; con cierta porción del stock inmobiliario infrautilizado y suficiente acceso logístico es más que suficiente.

Lo que se llevó la policía

La operación policial en Forest City dejó una imagen bastante clara de la magnitud del entramado. Según los informes, las autoridades confiscaron 313 ordenadores, 1.557 teléfonos móviles, 17 portátiles y 10 módems, además de otros bienes y vehículos, tal como se dio a conocer en la prensa mencionada. Uno de los centros ocupaba 27 apartamentos en cinco plantas de un edificio residencial; otro se extendía por cinco bungalows.

En términos de organización, el caso sugiere algo más complejo que una simple banda ocasional. De acuerdo con los reportes, las redes recurrían a esquemas de inversión fraudulentos en criptomonedas y engaños amorosos para atraer víctimas en el extranjero, concentrándose particularmente en China e Indonesia. La policía también ha señalado que está colaborando con Interpol para identificar a los cabecillas, lo que implica que la situación va más allá de los detenidos en la operación, ya que es parte de una red internacional de reclutamiento, financiación y lavado de dinero.

Qué revela sobre el negocio del fraude

La historia de Forest City no es simplemente un episodio policial. También ilustra la evolución de la economía delictiva al encontrar espacios con activos subutilizados. Donde hay stock inmobiliario vacío, el riesgo no solo se limita a la caída del valor de mercado; también resulta propicio el uso oportunista de dichos espacios por parte de redes que buscan discreción, conexiones y suficiente espacio. Así, Johor se convierte en un área delicada no solo por su ubicación estratégica, sino también por la manera en que su urbanismo puede ser instrumentalizado por actores ilegales.

Además, existe otra perspectiva regional. Informes de prensa sugieren que parte de estos grupos proviene de circuitos de fraude desplazados desde otras jurisdicciones del sudeste asiático, especialmente de Camboya, donde las estafas online han proliferado en los últimos años. Cuando una red enfrenta presión en un país, busca otras bases con menor coste de entrada, menos control y suficiente anonimato. Así, las ciudades fantasma no son un accidente, sino una oportunidad.

Lo que puede pasar ahora

La respuesta inmediata de las autoridades incluye imputaciones, seguimiento judicial y colaboración internacional. Sin embargo, el problema subyacente es más poderoso y toca aspectos de gestión urbana, control migratorio, supervisión inmobiliaria y vigilancia del uso de grandes complejos medio abandonados. Si Forest City desea desprenderse de su asociación con estafas, no bastará con una espectacular redada; necesitará fomentar una ocupación real, implementar un control permanente y reactivar la actividad económica que devuelva vida al espacio.

Y hay un detalle casi irónico en esta situación: una urbanización diseñada para proyectar un escaparate de modernidad terminó siendo, durante un tiempo, el escondite ideal para delincuentes que precisamente viven de ofrecer espejismos. Este contraste es lo que explica por qué Forest City continúa generando interés, incluso cuando sus calles parecen más tranquilas que nunca.

Forest City está situada en Johor , muy cerca de Singapur .

está situada en , muy cerca de . La operación policial abarcó 32 inmuebles, entre apartamentos y bungalows.

Entre los materiales incautados se encontraban miles de dispositivos utilizados para el fraude.

Los delitos detectados involucraban fraudes de inversión y engaños amorosos.

La policía sigue en la búsqueda de los presuntos organizadores con el apoyo de Interpol.

Entre los aspectos más sorprendentes se encuentra el hecho de que un lugar concebido para acoger a decenas de miles de residentes haya terminado relacionado con una redada contra estafadores. Es una de esas paradojas urbanas que, vistas desde afuera, podrían parecer sacadas de una novela, pero en Forest City son parte de la cotidianidad.