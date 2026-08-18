La letra pequeña de la vuelta al cole: cuando la tablet pesa más que la mochila

Septiembre trae consigo una imagen familiar: mochilas que estrenan, nervios en la entrada de los colegios y padres haciendo malabares con sus presupuestos. Este año, además, la calculadora se convierte en el material más vital de la vuelta al cole, aunque no precisamente para las cuentas de matemáticas.

Un reciente análisis del comparador financiero Banqmi, divulgado por medios como Infobae en su artículo La ‘vuelta al cole’ más cara de la historia: las familias españolas pagarán una media de 429 euros por alumno este curso, revela que equipar a un estudiante con libros de texto y uniforme ya supone un gasto de alrededor de 429 euros. A esto se le suman otros costos como el comedor y material, elevando la cifra hacia los 500 euros por cada niño.

Un presupuesto escolar que roza los 500 euros por alumno

La cifra que resuena en los estudios de consumo de este año es contundente: aproximadamente 500 euros por alumno para lo que se considera la “cesta básica” de la vuelta al cole, que incluye:

Libros de texto

Uniforme o ropa y calzado

Material escolar y papelería

Comedor

Dispositivos electrónicos (tablets u ordenadores sencillos)

La información de comparadores y organizaciones de consumidores indica que el gasto medio en libros y uniformes alcanza ya unos 429 euros, lo que representa un aumento de cerca del 1,7 % en comparación con el curso anterior. A partir de esta cifra, las plataformas de comercio digital estiman que, si se suman tablet, mochila, estuche y otros materiales, la factura podría ascender a aproximadamente 500–505 euros por estudiante.

Las diferencias entre comunidades autónomas son notables y revelan un mapa económico del país:

En la Comunidad Valenciana , el costo promedio solo en libros y uniforme sobrepasa los 480 euros por alumno , situándose en lo más alto del ranking nacional.

, el costo promedio solo en libros y uniforme sobrepasa los , situándose en lo más alto del ranking nacional. Cataluña y Navarra también destacan en la parte superior, superando los 460 euros.

y también destacan en la parte superior, superando los 460 euros. En el otro extremo, Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha se posicionan en la franja más baja, con algo más de 400 euros de media por estudiante.

La distancia entre la comunidad más costosa y la más económica oscila entre 80 y 90 euros por niño, una diferencia que puede marcar la línea entre llegar con holgura a fin de mes o recurrir a los ahorros.

Libros que suben poco, uniformes que suben mucho y tablets que se consolidan

Las diferentes partidas de gastos no siguen la misma tendencia, lo que saca a relucir un aspecto fascinante del asunto: la evolución de la economía escolar.

Los análisis recientes destacan tres tendencias evidentes:

Libros de texto – El coste medio se mantiene en torno a los 190–200 euros por alumno. – La subida anual es relativamente moderada, inferior al 2 %. – El uso de materiales digitales no ha logrado abaratar los gastos; en muchas escuelas conviven el libro físico y la licencia digital.

Uniforme y ropa escolar – Esta es la categoría que más ha encarecido: se calcula en unos 230–235 euros de media por niño este curso. – El aumento supera al de los libros, reflejando el efecto de la inflación en tejidos, transporte y energía. – Quienes tienen más de un hijo en centros que requieren uniforme sienten el impacto aún más intensamente.

Tecnología: la era de la tablet obligatoria – Cada vez más colegios demandan tablets o portátiles como herramientas fundamentales. – Una tablet escolar de gama media puede incrementar fácilmente el presupuesto inicial entre 150 y 250 euros. – En muchos casos, esto se suma a una cuota anual por licencias para plataformas educativas.

Resulta paradójico que, mientras el precio de muchos artículos de papelería se ha estabilizado o incluso ha bajado un poco, el peso financiero se desplaza hacia el uniforme y, sobre todo, hacia la tecnología, la cual ya no es un extra, sino que se asemeja a un nuevo libro de texto.

Tasas, matrículas y la sombra de la OCDE

La presión económica no se limita a la educación obligatoria. En todos los niveles, desde Infantil hasta la universidad, las tasas y matrículas han aumentado, creando la sensación de que el comienzo del curso viene cargado con un costo ineludible. Las organizaciones de consumidores subrayan una diferencia crucial:

Centros públicos : apenas tienen gastos de matrícula, pero la suma por comedor, actividades y material sigue siendo considerable.

: apenas tienen gastos de matrícula, pero la suma por comedor, actividades y material sigue siendo considerable. Centros concertados : las contribuciones y cuotas elevan el gasto anualmente en más de 1.000 euros en comparación con los públicos.

: las contribuciones y cuotas elevan el gasto anualmente en más de 1.000 euros en comparación con los públicos. Centros privados: pueden alcanzar varios miles de euros al año por alumno, con un inicio de curso que ya supera significativamente las cifras medias nacionales.

Todo esto transcurre en un ambiente económico poco favorable. Los últimos reportes de la OCDE indican que en 2026 los hogares españoles enfrentan la mayor caída de ingresos reales en tres años. En términos claros, aunque la economía pueda estar creciendo, el dinero que realmente entra en el bolsillo permite comprar cada vez menos. Los salarios siguen siendo aproximadamente un 2 % inferiores al nivel previo a la pandemia, y España se sitúa entre los países del club con la mayor pérdida de poder adquisitivo acumulada.

La mezcla de aumento de la factura escolar y caída de los ingresos reales convierte la vuelta al cole en un pequeño experimento socioeconómico: se observa, casi en tiempo real, cómo la inflación educativa y la digitalización afectan a las familias, en especial a aquellas de renta media y baja.

Curiosidades y anécdotas de la vuelta al cole más cara

A pesar de la seriedad del tema, no faltan detalles curiosos que retratan la nueva realidad escolar:

Cada vez son más los padres que se organizan en grupos de mensajería para coordinar “mercados de segunda mano” de uniformes, mochilas y tablets, casi como si fueran pequeñas bolsas de valores domésticas.

de uniformes, mochilas y tablets, casi como si fueran pequeñas bolsas de valores domésticas. Algunas librerías de barrio han reeditado el clásico “pago a plazos” para los libros de texto, recordando épocas en las que se hacían anotaciones en una libreta, ahora modernizadas con TPV y códigos QR.

para los libros de texto, recordando épocas en las que se hacían anotaciones en una libreta, ahora modernizadas con TPV y códigos QR. El rol del “hermano mayor” nunca ha tenido tanto valor: heredar uniforme, bata o chándal puede suponer un ahorro de más de 200 euros en una sola jugada familiar.

nunca ha tenido tanto valor: heredar uniforme, bata o chándal puede suponer un ahorro de más de 200 euros en una sola jugada familiar. Los colegios observan que los alumnos consideran la tablet como “parte del uniforme”, al mismo nivel que el polo o la sudadera del centro, indicando una integración de la tecnología en la identidad escolar.

como “parte del uniforme”, al mismo nivel que el polo o la sudadera del centro, indicando una integración de la tecnología en la identidad escolar. En algunos patios, los docentes bromean con que el precio del comedor ya compite con el de un menú del día en la zona, aunque con más nutrientes y menos café.

La vuelta al cole de 2026 se presenta con mochilas repletas de libros, tablets y expectativas, pero también con presupuestos más ajustados. Este ciclo revela que la educación sigue siendo una inversión, aunque cada vez requiera mayor destreza para equilibrar las cuentas.