El hito de los 26 años: por qué esa edad será clave para la jubilación a partir de 2027

Quienes crucen los 26 años sin haber comenzado a cotizar se están encontrando con que les resulta cada vez más complicado alcanzar la jubilación a los 65.

Esta es la advertencia que atraviesa el debate sobre pensiones y empleo juvenil, destacada en el análisis de El Debate sobre la barrera de los 26 años La barrera de los 26 años: por qué esta edad es clave para la jubilación a partir de 2027.

A partir de 2027, España culminará la reforma iniciada en 2011, estableciendo un sistema mucho más claro: se definirán dos edades legales para la jubilación, un requisito de cotización elevado y una generación que ingresó tarde al mercado laboral se dará cuenta de que cada año sin cotización pesa más de lo que parecía .

Por qué los 26 años se vuelven un hito para toda la vida

El fundamento es claro y contundente: en 2027 se fijarán solo dos edades para la jubilación:

65 años para quienes acrediten 38 años y seis meses de cotización o más .

para quienes acrediten de cotización o más . 67 años para quienes no alcancen ese periodo de cotización .

Si se realizan los cálculos, para jubilarse a los 65 con 38 años y medio cotizados, un trabajador que no haya tenido interrupciones debería haber comenzado a cotizar, como máximo, a los 26 años y seis meses . Cualquier retraso —años dedicados a estudios universitarios, prácticas no remuneradas, intentos fallidos de oposiciones, periodos en la economía informal o lagunas en el desempleo sin prestación— inclina la balanza hacia los 67 años de edad o hacia una pensión recortada.

Por otro lado, la carrera de cotización necesaria para recibir el 100% de la pensión también se vuelve más rigurosa: desde 2027, serán necesarios 37 años cotizados para obtener el porcentaje completo de la base reguladora . Es decir, aunque se llegue a los 65 o a los 67, no todas las personas cobrarán el máximo si tienen lagunas en su historial de cotización.

Una tabla sencilla permite visualizar el nuevo marco:

Año desde Edad ordinaria si se cumple el requisito Cotización mínima Edad si no se llega 2026 65 años 38 años y 3 meses 66 años y 10 meses 2027+ 65 años 38 años y 6 meses 67 años

En este escenario, la edad de acceso al empleo deja de ser un simple dato biográfico y se transforma en un elemento clave que determina cuánto y cuándo se percibirá la pensión.

Jóvenes que empiezan tarde y carreras laborales llenas de agujeros

El inconveniente radica en que el diseño del sistema colisiona con un mercado laboral en el que el ingreso se retrasa. La combinación de:

estudios más prolongados,

acceso tardío al primer empleo estable,

contratos temporales encadenados,

genera que muchos trabajadores inicien su trayectoria de cotización de manera continua después de los 26 años. En estas circunstancias, lograr 38 años y medio de cotización hasta los 65 exige una trayectoria casi perfecta, sin largos periodos de desempleo ni discontinuidades en el mercado laboral, una pretensión difícil de alcanzar en un entorno de automatización y globalización.

Adicionalmente, la reforma de las pensiones se desarrolla paralelamente a la transformación del mercado laboral. Sectores enteros se reconfiguran a raíz de la digitalización y la inteligencia artificial, mientras las empresas ajustan sus plantillas y perfiles. La automatización puede eliminar ciertos puestos repetitivos, pero también da pie a nuevos empleos que requieren cualificación media y alta, aunque no siempre se generan al mismo ritmo ni en las mismas zonas. Esta situación provoca que muchos trabajadores atraviesen:

años de formación y reciclaje, períodos de empleo parcial o inestable, cambios de sector forzados por la tecnología.

Cada uno de estos momentos da lugar a lagunas de cotización que dificultan alcanzar el objetivo de los 65 con una trayectoria completa.

Un SEPE desbordado que externaliza la gestión del paro

Mientras el sistema endurece los requisitos para la jubilación, el engranaje que debería apoyar a los trabajadores en sus periodos de desempleo pone de manifiesto sus propios límites. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha iniciado la licitación de un contrato para mejorar el sistema de gestión de prestaciones por desempleo, con un valor estimado que supera los 5 millones de euros, considerando la duración total del acuerdo y sus posibles prórrogas .

El esquema previsto incluye:

Presupuesto máximo anual: alrededor de 1,25 millones de euros , IVA incluido .

, IVA incluido . Duración inicial: 1 año , con posibilidades de prórrogas que lleven a un máximo de cinco años en total .

, con posibilidades de prórrogas que lleven a un máximo de en total . Equipo mínimo exigido a la empresa adjudicataria: al menos 11 profesionales (dirección de proyecto, coordinación y consultores senior), ampliables de manera puntual .

La razón de fondo es la falta de personal suficiente para gestionar todas las prestaciones por desempleo, lo que ha obligado a externalizar parte del sistema en vez de fortalecer la plantilla pública . Este movimiento plantea múltiples interrogantes: desde cómo se garantiza la calidad y la seguridad en la gestión de datos sensibles, hasta la posibilidad de que una parte del presupuesto destinado a la gestión podría haberse invertido en reforzar políticas activas de empleo que ayuden a recuperar esas carreras de cotización intermitentes.

En un contexto en el que cada mes cotizado es fundamental para alcanzar el objetivo de los 65, un servicio de empleo lento, sobrecargado o mal dotado incrementa el riesgo de que los desempleados acumulen largas lagunas, se desconecten del mercado laboral y vean cómo la jubilación se aleja a los 67 años o más.

Más jubilados, menos jóvenes: la presión demográfica de las próximas décadas

De forma paralela, España se enfrenta a un profundo envejecimiento demográfico. Las proyecciones oficiales del INE señalan que el porcentaje de población de 65 años y más podría pasar del 21,1% actual a aproximadamente el 30,9% en torno a 2076, es decir, casi un tercio de la población total . Esto no solo implica más pensionistas, sino también periodos de jubilación que se extenderán fácilmente más de un cuarto de siglo .

Si se combinan estos datos con el endurecimiento de los requisitos de cotización, resulta un sistema que:

exige carreras laborales más largas y estables,

necesita financiar pensiones durante más años por persona,

lo hace con una base de población activa que se reduce.

A la pregunta de cuántos jubilados habrá en España dentro de 50 años, no existe una cifra exacta, pero las proyecciones indican un crecimiento claro tanto en número como en peso relativo dentro de la población total . Más mayores y menos jóvenes conforman una estructura por edades en la que los activos tendrán que sostener a un creciente número de jubilados.

Con este panorama, cumplir 26 años deja de ser solo el aniversario de un cumpleaños: se convierte en la frontera simbólica entre aquellos que logran encajar a tiempo en el engranaje de las pensiones y quienes deberán trabajar más, cotizar más y volcarse en nuevas formas de ahorro y empleo para no quedar rezagados en la España de 2076.