El Gobierno Sánchez despilfarra 430.000 € en traducir al catalán, vasco, gallego e inglés las webs de la Agencia Tributaria

La reciente decisión de Hacienda de desembolsar 429.489,75 euros para traducir al catalán, gallego, euskera, valenciano e inglés los contenidos estáticos de las sedes electrónicas de la Agencia Tributaria ha suscitado un intenso debate que trasciende el ámbito idiomático. Como se menciona en un artículo de El Debate titulado Hacienda gasta 430.000 € en traducir al catalán, vasco, gallego e inglés las webs de la Agencia TributariaHacienda gasta 430.000 € en traducir al catalán, vasco, gallego e inglés las webs de la Agencia Tributaria, la medida surje como respuesta a quejas de la ciudadanía, pero también como un indicativo de la nueva etapa que está viviendo la administración digital.

Desde el Ministerio, dirigido por Arcadi España, se argumenta que «la imposibilidad de navegar en la sede de la Agencia Tributaria en las lenguas cooficiales ha originado constantes quejas entre los ciudadanos». Aquí no se trata solo de comodidad: el proyecto se encuadra dentro de una estrategia más amplia de modernización y reconocimiento del derecho a usar las lenguas oficiales de cada comunidad autónoma al tratar con la administración. Asimismo, este movimiento se produce en un contexto de fuerte escrutinio sobre las cuentas públicas y una creciente demanda de eficiencia en cada euro gastado, lo que explica la magnitud de la controversia.

Un contrato pequeño en términos económicos, pero grande en simbolismo

El contrato, que apareció publicado en el BOE el 19 de agosto, tiene como meta «poder ofrecer todos los contenidos y servicios de la Sede Electrónica de la AEAT tanto en su idioma original (castellano) como traducidos a las lenguas cooficiales catalán, gallego, euskera y valenciano, además del inglés». La cifra final de 429.489,75 euros, con IVA incluido, se ha redondeado en el debate público a 430.000 euros.

Aquí algunos datos clave del contrato:

Importe total: 429.489,75 € (IVA incluido)

Idiomas:

– Castellano (idioma original)

(idioma original) – Catalán

– Gallego

– Euskera (con traducción asistida específica)

(con traducción asistida específica) – Valenciano

– Inglés

Alcance: páginas informativas y estáticas de:

– Sede electrónica de la Agencia Tributaria

– Sede de los Tribunales Económico-Administrativos

– Sede de la Dirección General de Tributos

La empresa encargada de ejecutar el proyecto es Linguaserve Internacionalización de Servicios, que implementará una plataforma tecnológica independiente para traducir automáticamente las páginas, siempre a partir de su versión original en castellano. El sistema prevé una combinación de traducción automática y revisión humana en algunos idioma, especialmente en inglés y euskera, para asegurar un mínimo estándar de calidad.

En términos fiscales, 430.000 euros representan una cantidad modesta, pero el simbolismo es mucho más relevante por tres razones principales:

Está relacionado con una sensibilidad política elevada respecto a las lenguas cooficiales.

Impacta en una administración tan fundamental en la vida diaria como la tributaria.

Se aprueba en un contexto de creciente vigilancia ciudadana sobre el gasto público.

Derechos lingüísticos y la digitalización administrativa

La decisión adoptada por Hacienda no se ha tomado de manera aislada. La propia sede electrónica de la Dirección General de Tributos remarca que la Ley 39/2015 reconoce el derecho de los ciudadanos a utilizar las lenguas oficiales de su comunidad autónoma al interactuar con la administración. En este sentido, el catálogo oficial de derechos del contribuyente menciona explícitamente el «derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma».

Además, la administración tributaria se encuentra en un proceso de digitalización acelerada:

A partir de 2026, todas las reclamaciones tributarias ante los tribunales económico-administrativos se tramitarán exclusivamente de forma electrónica, y los formularios estarán disponibles en lenguas cooficiales y adaptados a criterios de accesibilidad.

La campaña de la Renta 2025 promueve el uso de la sede electrónica y de la aplicación de la Agencia Tributaria, incluyendo servicios como Renta WEB y asistentes virtuales para la ayuda.

En este marco, facilitar interfaces y contenidos informativos en catalán, gallego, euskera y valenciano es interpretado por el Ministerio como un elemento más de la modernización, no solo como un gesto político. La cuestión que plantea es si el nivel de gasto y la priorización de esta inversión son considerados razonables.

Tabla: digitalización tributaria y lenguas cooficiales

Elemento Situación actual Reclamaciones tributarias Obligatoriamente electrónicas desde 2026; formularios en lenguas cooficiales Sede electrónica D.G. Tributos Reconoce derecho a uso de lenguas cooficiales en procedimientos Portal Hacienda en internet Ofrece documentación en varios idiomas, incluido inglés Nuevo contrato de traducción AEAT Traducción automática y asistida de páginas informativas en 5 idiomas

El coste y la percepción social del despilfarro

El debate se ha centrado en la necesidad de invertir 430.000 euros en traducciones, cuestionando si esto es una inversión imprescindible o un lujo prescindible en un contexto de apreturas presupuestarias. Las críticas se alinean en torno a la noción de «despilfarro» para un servicio que muchos ciudadanos ya utilizan en castellano sin inconvenientes. Quienes apoyan esta medida presentan tres argumentos fundamentales, sustentados en la propia normativa:

El derecho a usar la lengua oficial de la comunidad autónoma no es un mero detalle, sino un derecho exigible en la relación con la administración.

Las quejas sobre la dificultad de navegar solo en castellano se han acumulado en los canales de sugerencias y reclamaciones disponibles en las sedes electrónicas.

Cuando la administración obliga a usar medios electrónicos, debe asegurar la accesibilidad lingüística y técnica, evitando que la digitalización se convierta en un obstáculo.

En la práctica, el contrato se refiere únicamente a contenidos «informativos y estáticos», y no abarca el universo completo de trámites personalizados. Sin embargo, la percepción pública no se construye sobre matices técnicos, sino que se basa en titulares y comparaciones con otras prioridades, como las listas de espera en sanidad, el acceso a vivienda o ayudas sociales.

Un paso más en la competencia por el contribuyente digital

Las experiencias de otras administraciones, como la Agencia Tributaria Canaria o la ATIB en Illes Balears, evidencian que ofrecer portales en diversas lenguas, con servicios de quejas y sugerencias, al igual que con canales de asistencia, se ha convertido en un estándar de calidad aceptado. La administración tributaria, en cierto modo, compite por ser vista como cercana, en un entorno donde los trámites suelen generar estrés y desconfianza.

En un mercado laboral donde la movilidad territorial va en aumento y cada vez más contribuyentes interactúan con el fisco a través del móvil, la combinación de:

interfaces multilingües,

servicios de asistencia personalizados,

y contenidos claros y accesibles

forma parte de una estrategia dirigida a reducir errores, potenciar el cumplimiento voluntario y aliviar las tensiones políticas en torno a la fiscalidad.

Ahora bien, el cumplimiento de este objetivo con el contrato de traducción es una cuestión aparte. Por el momento, lo que logra es abrir un debate incómodo pero imprescindible: ¿cuánto vale, en euros, que el contribuyente pueda comunicarse con el fisco en su idioma, y quién decide si ese coste es razonable o excesivo?