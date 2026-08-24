España y la presión fiscal: el 25% de los ciudadanos cree que viviriamos menor sin impuestos

Una frase que resuena cada vez más entre la gente es: “sin impuestos se viviría mejor”.

Los últimos datos oficiales avalan que esto ha trascendido de ser una mera queja en las charlas informales, convirtiéndose en una postura común en la sociedad española.

Esta realidad ha sido recogida por el Instituto de Estudios Fiscales y revisada por Libremercado en un reciente artículo que aborda el creciente descontento hacia el sistema tributario.

A su vez, el Día de la Liberación Fiscal se fija este año en el 20 de agosto, tras haber trabajado 231 días para costear impuestos y cotizaciones.

Un creciente rechazo desde 2019

El Barómetro Fiscal 2025, realizado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), revela que el 24% de los españoles coincide bastante o muchísimo con la afirmación “si no se pagara ningún impuesto, todos viviríamos mejor”.

En 2019, esa cifra era del 8%, lo que indica que el desagrado por los tributos se ha triplicado en este último período político. Este crecimiento marca el segundo nivel más alto desde finales de la década de los noventa, solo superado por un pico registrado en el año 2000.

Este descontento no se restringe a un grupo reducido. El propio IEF indica que, aunque la mayoría aún considera que Hacienda cumple una función importante, el apoyo ha disminuido: ha pasado del 91% en 2019 a cerca del 79%, la cifra más baja registrada hasta la fecha. La combinación de aumento impositivo, servicios públicos en entredicho y una percepción de despilfarro político alimenta la narrativa en la que el contribuyente siente que aporta mucho y recibe escaso retorno.

Los jóvenes son los más críticos con el sistema tributario

La insatisfacción se concentra con fuerza entre los menores de 40 años. Los microdatos del Barómetro Fiscal muestran que:

Entre 18 y 24 años , el 35% opina que vivir sin impuestos sería mejor.

, el opina que vivir sin impuestos sería mejor. En la franja de 25 a 39 años , el rechazo asciende al 38% , la cifra más elevada por grupos de edad.

, el rechazo asciende al , la cifra más elevada por grupos de edad. Entre 40 y 54 años , el porcentaje se sitúa en el 27% .

, el porcentaje se sitúa en el . Por encima de los 65 años, apenas un 10% sostiene esa opinión.

Así, más de un tercio de los jóvenes manifiesta abiertamente puntos de vista que cuestionan el pilar fundamental del Estado del bienestar, mientras los mayores ven en los impuestos un componente indispensable del sistema. El IEF y otros estudios apuntan a varias razones: precariedad en el empleo, altos precios de los alquileres, constantes aumentos en el coste de la vida y la sensación de que el esfuerzo fiscal no se traduce en mejoras visibles en servicios como la sanidad, educación o transporte. Para un joven que suele encadenar contratos temporales y se da cuenta de que gran parte de su salario se desvanece en retenciones e IVA, la idea de “vivir mejor sin impuestos” deja de ser una quimera y se transforma en una respuesta casi visceral ante un panorama adverso.

Trabajando 231 días al año solo para pagar impuestos

Un indicador significativo del descontento es el denominado Día de la Liberación Fiscal, que es calculado por la Fundación Civismo. Según su informe de 2026, el contribuyente medio en España ha necesitado trabajar hasta el 20 de agosto para cumplir con todas sus responsabilidades tributarias y con la Seguridad Social, lo que equivale a 231 días de esfuerzo fiscal acumulado. Esto son dos días más que en 2025 y aproximadamente 58 días más que cuando Pedro Sánchez asumió la presidencia en La Moncloa en 2019, año en que esta fecha caía a finales de junio.

En términos sencillos, esos 231 días reflejan alrededor del 63% del año dedicado exclusivamente al Estado, si se suman IRPF, cotizaciones sociales, IVA y otros tributos. Este dato no implica que ese exactamente ese porcentaje del sueldo se destine a Hacienda, sino que sirve como una metáfora que ilustra el esfuerzo fiscal acumulado. Además, la situación varía notablemente según el territorio:

En el País Vasco , la liberación fiscal se da antes, el 14 de agosto.

, la liberación fiscal se da antes, el 14 de agosto. En la Comunidad de Madrid , se señala el 15 de agosto.

, se señala el 15 de agosto. La media nacional se establece el 20 de agosto.

En Cataluña y Extremadura, se retrasa hasta el 26 de agosto, lo que significa trabajar unos once o doce días más que un madrileño para cubrir sus obligaciones fiscales.

Estos datos respaldan la percepción ciudadana de “voracidad fiscal”: se aportan más impuestos durante más tiempo, mientras abundan los titulares sobre derroche, mala gestión o gastos políticos poco claros. La consecuencia es un caldo de cultivo propicio para que crezcan los discursos contra los impuestos y, en algunos casos, para justificar el fraude como una salida.

Datos curiosos que reflejan el descontento social

El descontento tributario también adquiere sentido al considerar algunos datos sorprendentes:

A pesar del aumento de la retórica “sin impuestos”, alrededor del 79% de los españoles mantiene su aceptación de la necesidad de Hacienda, aunque ese entusiasmo se ha reducido.

mantiene su aceptación de la necesidad de Hacienda, aunque ese entusiasmo se ha reducido. Tres de cada diez ciudadanos describen los impuestos como “algo que el Estado impone pagar sin tener muy claro a cambio de qué”, una definición que está estrechamente ligada a la falta de transparencia sobre el uso del gasto público.

La discrepancia generacional es notable: casi uno de cada tres jóvenes sostiene que viviría mejor sin tributos, en contraste con solo un 11% de los mayores de 65 años.

Desde que se comenzó a medir la Liberación Fiscal, esta fecha ha ido retrasándose de manera casi continua, siendo un recordatorio anual de cuánto pesa la carga del Estado en la vida cotidiana.

Con este conjunto de cifras, la economía española no solo se enfrenta al equilibrio de sus cuentas públicas, sino que también se pone en juego la confianza de una generación que empieza a percibir su relación con Hacienda menos como un compromiso cívico y más como una atadura cada vez más apretada.