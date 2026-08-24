El precio de la vivienda se ha duplicado en España desde que Sánchez okupa el poder

El precio de la vivienda en España no para de crecer y ya no se limita a las grandes urbes. Las cifras más recientes del INE muestran que los precios alcanzan niveles máximos en la serie histórica, corroborando una escalada prolongada, sostenida y que parece complicada de detener.

Este fenómeno se combina con otra presión que todos conocemos: la inflación. En julio, el IPC registró un crecimiento del 2,49% anual, una cifra que condiciona las revisiones de alquileres y restringe las opciones para muchas familias que intentan acceder al mercado inmobiliario.

Un mercado que no cede

El panorama es claro. Según el INE, los precios de la vivienda han aumentado durante 48 trimestres seguidos desde 2014, una tendencia que explica el hecho de que el mercado haya recuperado gran parte de la caída posterior a la burbuja que afectó al país en su conjunto.

Y lo que es más, el aumento no se limita a ser meramente nominal. El País destacó este lunes que el índice de precios de la vivienda se ha más que duplicado desde principios de 2014 y que en 16 comunidades autónomas, el precio ya ha rebasado el pico alcanzado en la burbuja inmobiliaria. Al mismo tiempo, Tinsa estima que el precio medio de la vivienda se incrementó en julio un 15,5% interanual, con todos los grandes segmentos superando el 10%.

En Madrid , el caso es el más llamativo entre las principales regiones: el índice se sitúa ya en 2,3 veces por encima del de 2014.

, el caso es el más llamativo entre las principales regiones: el índice se sitúa ya en por encima del de 2014. Baleares marca 2,26 veces .

marca . Cataluña se encuentra en 2,13 veces .

se encuentra en . Andalucía está en 2,03 veces .

está en . En el extremo más leve encontramos a Extremadura, Castilla-La Mancha y Navarra, aunque también superan los niveles de hace diez años.

La conclusión es clara: adquirir una vivienda hoy en día requiere un mayor esfuerzo en ahorro inicial, un compromiso financiero más intenso y, sobre todo, un aumento en la paciencia. Esto lastima el acceso a la propiedad justo en un momento en que la demanda se mantiene activa y la oferta escasea.

Comprar o alquilar: el dilema real

Y aquí es donde surge el gran debate contemporáneo. El sector del alquiler también se encuentra en una situación de tensión: en agosto, idealista estimó un aumento interanual del 6,8%, alcanzando los 15,3 euros por metro cuadrado, el nivel más alto registrado en España.

Con estas cifras de alquiler, la comparación entre adquirir y arrendar una vivienda ya no gira solo en torno a “pagar una cuota o pagar una renta”. También entran en juego el tipo de interés hipotecario, la cantidad inicial, el período de permanencia y los costes fiscales asociados a la operación. En muchas áreas, alquilar otorga flexibilidad; comprar, en cambio, proporciona estabilidad. Sin embargo, la entrada inicial sigue siendo elevada.

Factor Compra Alquiler Entrada inicial Alta, requiere ahorro previo Baja Flexibilidad Menor Mayor Sensibilidad a tipos Muy alta Indirecta Exposición a subidas Cuota y gastos Renta mensual Horizonte útil Mejor a medio y largo plazo Mejor a corto plazo

En un panorama como el actual, la cuestión no es únicamente qué resulta más económico hoy, sino cuánto tiempo se planea habitar en esa vivienda. Si la estancia va a ser breve, alquilar podría seguir siendo una buena opción. Pero si el proyecto es estable y se cuenta con un respaldo financiero, comprar puede ser una vía para resguardarse de futuros incrementos.

Inflación, alquiler e impuestos: la letra pequeña

La inflación ha introducido más ruido en el mercado. El dato de julio, que se sitúa en 2,49%, es crucial, ya que sirve de referencia para la revisión de numerosos contratos de alquiler que están sujetos al índice vigente. Esto puede limitar el margen de aumento en ciertos casos, pero no elimina la presión subyacente sobre las rentas de mercado.

Otro aspecto que con frecuencia se subestima son los impuestos y gastos asociados a la compraventa. En España, adquirir una vivienda de segunda mano generalmente implica el ITP, cuya tasa varía según la comunidad autónoma; en el caso de obra nueva, se paga un IVA del 10% más el AJD. A estos montos se suman otros gastos como notaría, registro, gestoría y tasación. En total, la carga extra suele oscilar entre el 10% y el 12% del precio, según estimaciones del sector y las fuentes analizadas.

Esto implica que el costo de un piso va más allá de lo que indica el anuncio. El precio real se incrementa considerablemente al incluir impuestos, financiamiento y otros gastos de cierre. Este aspecto modifica radicalmente la comparación entre comprar y alquilar.

¿Continuarán en aumento los precios?

La respuesta corta es afirmativa: el mercado sigue empujando los precios al alza. Las cifras recientes de INE, Tinsa e idealista señalan un contexto de incremento continuo, con los precios de la vivienda y del alquiler aumentando de manera paralela.

Lo que no está tan claro es la velocidad de ese crecimiento. Podría moderarse si disminuyen los tipos de interés, se incrementa la oferta o se enfría la demanda. Sin embargo, hasta ahora, no hay indicios de un cambio brusco. La descompensación entre lo que se requiere y lo que se presenta en el mercado sigue alimentando los precios.

Menos oferta nueva.

Mayor presión en alquileres.

Más dificultad para ahorros iniciales.

Mayor dependencia del crédito.

Más relevancia de los impuestos en la compra.

Y en medio de todo este contexto, surge una observación interesante: el mercado inmobiliario en España se mueve con una inercia que a menudo puede tardar años en corregirse. Por eso, cuando una vivienda parece costosa, puede seguir elevándose más de lo que muchos compradores podrían imaginar.