El euríbor supera el 3% y vuelve a apretar a las hipotecas variables

El euríbor ha superado nuevamente la barrera del 3%, reavivando la presión sobre miles de hogares con hipotecas de tipo variable. Este incremento se produce tras semanas de subidas continuas, en un ambiente donde la inflación y los precios de las viviendas parecen no dar respiro. Según reporta **Infobae**, el índice alcanzó un 3,003% en su tasa diaria, la cifra más alta registrada desde septiembre de 2024.

El efecto sobre el hipotecado medio no es inmediato, pero se siente con contundencia cuando llega el momento de la revisión. La subida diaria no se traduce directamente en la cuota mensual, sino que sirve como un aviso de que la media mensual podría cerrar más elevada, lo que incrementaría las cuotas. Cálculos de diversos medios especializados apuntan a que una hipoteca habitual podría encarecerse entre 70 y 76 euros al mes, lo que se traduce en un aumento anual de entre 900 y 1.000 euros en los casos más afectados. La clave radica en el diferencial acordado, el capital pendiente y si la actualización es anual o semestral.

Qué ha pasado con el euríbor

El indicador ha dejado atrás los niveles cercanos al 2,2% con los que comenzó el año y ha vuelto a niveles que el mercado relacionaba con períodos más delicados. Idealista informó que el euríbor diario cerró la semana en 3,003%, mientras que la media mensual provisional de agosto ya rondaba el 2,94%. El País añade que la última vez que se registró una media mensual por encima del 3% fue en agosto de 2024, lo que ilustra la rapidez del cambio.

La lectura general es clara: el mercado parece haber dejado atrás un alivio hipotecario que se había experimentado durante parte de 2025 y comienza a descontar un contexto de tipos menos favorables. Sin embargo, es esencial distinguir entre un dato diario y la referencia utilizada en las escrituras. Esto es relevante, ya que evita reacciones desmesuradas ante una única jornada, aunque no se puede ignorar la tendencia si el mes cierran alrededor del 3%.

Cuánto puede subir una hipoteca

La subida del euríbor no afecta a todos por igual. Las revisiones anuales sienten antes el impacto, ya que comparan la media actual con la del año anterior; las semestrales, por otro lado, absorben parte de esta variación y suelen distribuir mejor las fluctuaciones. El País calculó que, para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de un punto, una revisión semestral llevaría la cuota a aproximadamente 792 euros, lo que equivale a un incremento mensual de unos 63 euros. Otros análisis mencionados en medios económicos elevan el coste anual por encima de 900 euros en situaciones similares.

En la práctica, el impacto variará mucho según el préstamo individual. No es lo mismo para una familia con poco capital pendiente que para otra que adquirió su hipoteca durante la etapa de tipos bajos y aún carga con una cantidad alta. Además, las diferencias en la ubicación también son claves: no tiene el mismo peso en una gran urbe que en una población con precios más asequibles. En un panorama donde comprar ya requiere un mayor ahorro inicial, cualquier subida del euríbor dificulta aún más el acceso a la propiedad y limita las opciones para quienes están a un paso de revisar su contrato.

Inflación, precios y mercado inmobiliario

La escalada del euríbor no ocurre en un vacío. La inflación continúa siendo un factor determinante, ya que mantiene la presión sobre el coste de la vida y restringe la capacidad de ahorro de las familias. Cuando los precios de consumo aumentan y, al mismo tiempo, el financiamiento se encarece, el mercado inmobiliario se torna más exigente tanto para compradores como para inquilinos. Este fenómeno se refleja en la entrada al mercado, así como en la decisión de vender o esperar, ya que muchos optan por retrasar sus movimientos si perciben que las condiciones se deterioran.

El impacto también se extiende al alquiler. Si la compra se enfría o resulta menos accesible, parte de la demanda busca refugio en el arrendamiento, lo que mantiene la presión sobre los alquileres. A su vez, los propietarios con hipotecas variables pueden intentar trasladar parte del coste a precios más altos o incluso retirar su oferta si los números dejan de cuadrar. El resultado habitual es el mismo: menos margen de maniobra para el comprador medio y más tensión en un mercado que ya se presenta muy ajustado.

Lo que vigila el mercado

La evolución de la media mensual de agosto , que determinará el impacto real en las revisiones.

, que determinará el impacto real en las revisiones. Las próximas decisiones del Banco Central Europeo , que influirán en el rumbo de los tipos.

, que influirán en el rumbo de los tipos. La conducta de la inflación , que condiciona el coste del dinero y la capacidad adquisitiva.

, que condiciona el coste del dinero y la capacidad adquisitiva. Las reacciones de los bancos y los hogares, desde nuevas ofertas fijas hasta más subrogaciones y cambios de plazos.

Si el euríbor se asienta en esta nueva zona, el mercado hipotecario entrará en una fase menos cómoda que la que experimentó a principios de año. Esto, en el sector de la vivienda, acaba por reflejarse en cadena: primero en las cuotas, luego en la demanda y, finalmente, en el precio de compra o alquiler.

Mientras tanto, el mercado sigue atento a cada sesión, como quien observa una persiana entreabierta: aguardando si la próxima jornada trae alivio o más complicaciones.