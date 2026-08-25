Móvil en el soporte: la multa que frena a los conductores

Los soportes para teléfonos móviles han evolucionado de ser simples accesorios a convertirse en una fuente de sanciones. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dejado en claro que el uso inadecuado del móvil, aunque esté correctamente fijado, puede ser costoso, tal como señala Infobae en su análisis sobre las nuevas advertencias del organismo. Mientras tanto, los fabricantes continúan llenando sus automóviles de pantallas, conectividad y sistemas de navegación, mientras la normativa busca frenar el incremento de distracciones al volante.

En un contexto donde la industria del automóvil promociona el «coche conectado» como su gran argumento de venta, el regulador envía un mensaje claro: la tecnología solo puede ser bienvenida si no compite con la atención del conductor. Este choque entre avance tecnológico y seguridad impacta en la economía, en la obtención de puntos del carné y, en última instancia, en las decisiones a la hora de adquirir un vehículo.

Qué multa impone la DGT con el móvil en el soporte

No solo se trata de tener el móvil dentro del coche, sino de qué se hace con él y dónde se ubica. Las normativas y las últimas comunicaciones de la DGT especifican de forma precisa diferentes situaciones:

Conducir con el móvil en la mano

Manipular el teléfono mientras está en un soporte

Colocar el soporte de manera que interfiera con la visibilidad

La tabla actual demuestra el endurecimiento de las sanciones previsto para 2026:

Situación con el móvil Multa (€) Puntos que se pierden Móvil en la mano durante la conducción 200 6 Manipular el móvil en un soporte mientras se circula 200 3 Soporte que obstruye la visión (en el centro del parabrisas, parte alta, retrovisor) 100 0

El mensaje resulta evidente: el soporte no otorga una «barra libre» para interactuar con el teléfono. Si el conductor decide manipular la pantalla mientras el vehículo está en movimiento, aunque el dispositivo esté fijado al salpicadero, se considera una infracción grave que conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de tres puntos. Si, además, el soporte obstruye la visibilidad —por ejemplo, si se coloca en el centro del parabrisas o colgando del retrovisor— el agente puede imponer otra sanción de 100 euros, sin pérdida de puntos, por violar el artículo 19 del Reglamento General de Circulación.

Dónde sí y dónde no se debe colocar el soporte

La normativa no prohíbe el uso de soportes para el móvil, pero sí condena su uso inseguro. El Reglamento General de Circulación establece la necesidad de que la superficie acristalada ofrezca “visibilidad diáfana” al conductor, y la DGT aplica este criterio a cualquier accesorio adherido al parabrisas.

Las ubicaciones aceptables, según los expertos y la propia DGT, incluyen el salpicadero en la parte baja, la rejilla de ventilación o el lateral del salpicadero, siempre que el dispositivo no tape la carretera ni exija que el conductor desvíe demasiado la mirada. Se reconoce que una esquina inferior del parabrisas puede ser válida si no limita el campo visual ni interfiere con airbags o controles.

Las ubicaciones problemáticas son más fáciles de identificar y se repiten en campañas de tráfico y en artículos especializados:

Centro del parabrisas

Parte superior de la luna delantera

Soportes colgados del retrovisor

Zonas que interfieran con airbags o con el volante

En todos estos casos, el razonamiento es el mismo: el soporte se convierte en un obstáculo físico y una fuente adicional de distracción. La decisión final la toma el agente en carretera, quien debe valorar si el accesorio realmente reduce el campo de visión.

Distracciones, siniestralidad y coches cada vez más tecnológicos

La política de sanciones no surge de la nada. La DGT lleva años alertando sobre el hecho de que las distracciones son responsables de cerca del 30% de los accidentes mortales en las carreteras españolas. Se registran miles de siniestros donde el móvil juega un papel como factor concurrente. El balance más reciente de seguridad vial revela más de mil fallecidos en 2025 y más de cuatro mil heridos graves, lo que mantiene la presión sobre el regulador para incrementar el control de las conductas de riesgo.

Frente a esta realidad, el sector automotriz avanza en otra dirección: más pantallas, más menús, más integración con el teléfono. Sistemas como Android Auto o Apple CarPlay se promueven como la forma “segura” de utilizar el móvil al volante, pero la legislación subraya que la seguridad depende más del comportamiento del conductor que de la tecnología: se permite el uso de manos libres y comandos de voz, mientras que lo que se penaliza es tocar la pantalla mientras se conduce.

Este conflicto tiene repercusiones económicas. Una multa de 200 euros puede equivaler a una cuota mensual de un coche a crédito o al coste anual de un seguro para muchos vehículos. Ante un entorno de tipos de interés aún altos y la presión sobre los presupuestos familiares, la posibilidad de perder puntos y dinero por utilizar el móvil mientras se conduce añade un nuevo factor al análisis de los costes de movilidad. Muchos conductores, incluidos profesionales de flotas, comienzan a tomar con más interés los sistemas de navegación y comandos de voz que minimizan la necesidad de sacar el teléfono del bolsillo, a pesar de su costo adicional en el equipamiento del vehículo.

Lo que esta norma indica sobre el futuro del coche conectado

Las campañas recientes de la DGT en contra de las distracciones subrayan una incómoda realidad: el móvil está ganando terreno dentro del habitáculo del coche. Mientras la industria se jacta de cuadros digitales y soluciones de conectividad, el regulador recuerda que cualquier acción con el teléfono puede costar puntos y dinero.

En esta lucha de poderes, el soporte del móvil ha pasado a ser un símbolo de esta tensión: un accesorio económico que, si se utiliza correctamente, puede facilitar la conducción; pero, si se usa de manera inapropiada, abre la puerta a sanciones y accidentes. Para los conductores, la enseñanza es clara: es mejor dejar que el coche se comunique y que el teléfono, finalmente, ocupe un lugar secundario.