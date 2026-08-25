Sánchez quita 310 millones de Educación para pagarse otros 499 asesores en Moncloa

La polémica se instala nuevamente en Moncloa.

El escándalo sobre el gasto destinado a personal y la reasignación de 309,8 millones de euros desde Educación hacia Presidencia ha reavivado el choque político, tal como informa Antonio Naranjo en **El Debate**.

El episodio se articula en dos frentes que colisionan.

Primero, el Gobierno defiende que no se ha tocado el dinero destinado a programas educativos vigentes, sino que se trata de créditos que ya no se necesitaban debido a la prórroga presupuestaria.

En contraposición, la oposición y diversos medios han centrado su atención durante semanas en el tamaño del equipo de confianza que rodea a Pedro Sánchez y Félix Bolaños, lo que ha reavivado el cuestionamiento sobre el coste político y administrativo del núcleo de poder en el Ejecutivo.

Qué se ha movido exactamente

El acuerdo firmado en julio trasladó 309.840.377,20 euros desde el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes al de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para cubrir gastos de personal, según informes de Euronews y otros medios que han seguido el asunto. La propia justificación oficial apunta a una transferencia de crédito dentro de una administración con presupuestos prorrogados, un mecanismo legal que permite atender necesidades de gasto cuando una partida se queda corta o queda sin uso.

Dicha versión ha sido cuestionada políticamente, aunque no hay pruebas sólidas de que el dinero haya salido de aulas, becas o inversiones previamente comprometidas. Sin embargo, lo que se menciona en las informaciones revisadas es que el Ejecutivo argumenta que esos fondos provenían de partidas liberadas y que la reasignación, en sentido estricto, no significaba un recorte en programas educativos. A su vez, la controversia también ha contribuido a propagar un debate más amplio: cuánto cuesta mantener el aparato de asesores y altos cargos del Gobierno.

El foco vuelve al equipo de confianza

Los datos hechos públicos en los últimos meses han alimentado esta discusión. El Confidencial reveló en julio que Presidencia y Bolaños sumaban 499 asesores, mientras que el total del Gobierno se elevaba a 987 asesores. Más recientemente, Libertad Digital incrementó esta cifra a 1.006 asesores, con 490 en Presidencia, lo que indica que diferentes fuentes están empleando métodos y criterios de conteo variados.

Fuente Cifra destacada Fecha El Confidencial 499 asesores en Presidencia y Bolaños julio de 2026 Libertad Digital 1.006 asesores en todo el Gobierno agosto de 2026 The Objective 609 asesores en Moncloa abril de 2026

Más allá de las discrepancias en la metodología, la tendencia es evidente: el número de personal eventual ha aumentado en comparación con años anteriores, y la percepción del público es que el perímetro de Moncloa se ha ampliado. The Objective mencionaba en abril que había 609 asesores en Moncloa, y apuntaba que el gasto en personal de confianza había ido en incremento desde que Sánchez asumió el poder. Este aumento no implica per se ineficiencia, pero sí explica por qué cualquier movimiento presupuestario hacia Presidencia se convierte rápidamente en munición política.

El argumento del Gobierno y el problema de fondo

La defensa del Ejecutivo es técnica: habla de prórroga presupuestaria, reasignación de créditos y cobertura de nóminas en un ministerio que está viendo aumentar sus necesidades de personal. Asimismo, enfatizan que este tipo de transferencias son comunes en la Administración española cuando las cuentas no están actualizadas. No obstante, el verdadero problema va más allá de lo contable. Se trata de un tema de credibilidad.

Cuando un Gobierno proclama su compromiso con la educación, pero al mismo tiempo redirige cientos de millones hacia su estructura central, el mensaje que se envía al público se complica. Además, si se incrementa la cantidad de asesores y surgen dudas sobre la transparencia en sus nombramientos y retribuciones, el revuelo aumenta. En esta mezcla de presupuesto, poder y percepción se encuentra la clave del asunto.

El dinero se ha movido internamente dentro del Estado, y no se ha anunciado el cierre de centros ni la anulación de becas.

El destino final ha sido Presidencia , no un programa educativo específico.

, no un programa educativo específico. La controversia política surge del contraste entre el discurso de austeridad y el crecimiento del aparato de confianza.

Las cifras referentes a asesores varían según la fuente, pero todas indican un número muy elevado en Moncloa.

En situaciones como esta, los datos son tan significativos como la imagen. Y actualmente, la proyección que deja La Moncloa es la de un Gobierno en posición defensiva por el tamaño de su maquinaria interna, justo en el momento en que la oposición busca convertir cada transferencia en una pregunta incómoda.

Mientras tanto, el debate sigue creciendo, no solo en el BOE sino en el terreno más delicado de la política: el verdadero coste de gobernar con tanta gente alrededor.