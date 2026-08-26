Díaz Ayuso anuncia 3 millones en ayudas para empresas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una nueva línea de ayudas, dotada con hasta 3 millones de euros, para cerca de medio centenar de empresas que sufrieron daños totales o parciales durante los incendios de este verano en la Sierra Oeste.

“No estáis solos y somos conscientes de que vuestra actividad económica se traduce en empleo y prosperidad para todos los vecinos de la Comunidad de Madrid”, ha afirmado la presidenta tras visitar el pantano de San Juan, una de las áreas más castigadas por el fuego, especialmente el entorno recreativo de la Virgen de la Nueva.

Las subvenciones podrán alcanzar los 70.000 euros por empresa, en función de la magnitud de los daños, y se concederán de forma directa. El Ejecutivo regional simplificará la tramitación para acelerar la recuperación de las empresas y autónomos que desarrollaban su actividad en los 17 municipios afectados.

Entre los negocios damnificados figuran unas 30 explotaciones agrarias y ganaderas, más de una decena de establecimientos vinculados a la hostelería y otras empresas de los sectores deportivo e industrial.

Esta iniciativa se suma a las medidas ya activadas por el Gobierno regional para respaldar a empresas y trabajadores autónomos perjudicados por los incendios. Entre ellas, destacan 15,2 millones de euros para reactivar la actividad de autónomos y pequeñas y medianas empresas, así como ayudas de emergencia destinadas a reparar las 57 explotaciones ganaderas afectadas.

La Comunidad de Madrid también ha habilitado un millón de euros para impulsar la recuperación digital de pymes y autónomos, además de avales gratuitos, gestionados a través de Avalmadrid, con el objetivo de facilitar el acceso a financiación. A estas partidas se añaden 500.000 euros para apoyar a productores de vino y bodegas de la zona, y otros 2 millones para fomentar la contratación preferente de personas desempleadas residentes en los municipios afectados.

20 millones para limpieza y reconstrucción

La Comunidad de Madrid mantiene los trabajos de limpieza, reconstrucción de infraestructuras y reparación de los daños ocasionados por los incendios. Para estas actuaciones, el Ejecutivo autonómico ha previsto una inversión de 20 millones de euros procedentes del Fondo de Emergencia del Programa de Inversión Regional.

Esta partida permitirá avanzar en la recuperación de las zonas afectadas y acompañar a los ayuntamientos durante la fase de reconstrucción.

Actualmente, 33 máquinas y camiones trabajan sobre el terreno. Hasta el momento se han retirado 6.029 metros cúbicos de enseres y escombros —equivalentes a 1.005 contenedores—, así como 10.800 metros cúbicos de residuos vegetales, el equivalente a 1.793 contenedores. Además, se han instalado 109 contenedores en los municipios afectados para facilitar la recogida de los residuos generados por el incendio.