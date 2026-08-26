Por qué el diésel vuelve a despertar interés a partir del 1 de septiembre

El verano de 2026 ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza para los bolsillos de los automovilistas. El precio del litro de diésel ha alcanzado o incluso superado los 1,85 euros de media en España, provocando que llenar el depósito cueste más de 90 euros en coches convencionales y más de 100 euros en numerosos SUV y furgonetas.

En este panorama de precios desmedidos, la clave radica en una decisión fiscal que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026: la reducción extraordinaria del impuesto sobre hidrocarburos eleva la rebaja a 20 céntimos por litro para el gasóleo, mientras que la gasolina se queda sin más apoyo que 5 céntimos. Este cambio, unido a cómo está configurado el parque automovilístico, hace que los coches diésel vuelvan a brillar en el radar de compra.

El texto original de El Debate centra su análisis en esta ayuda adicional y en la forma en que se alinea con un mercado de vehículos usados repleto de turismos y SUV diésel que habían visto su atractivo mermado por el aumento del carburante y las restricciones medioambientales.

Cambios a partir del 1 de septiembre

Hasta agosto, la ayuda fiscal al combustible se aplicaba de manera bastante uniforme entre gasolina y diésel. El plan inicial contemplaba reducirla de 15 céntimos en julio a 10 céntimos en agosto y posteriormente a solo 5 céntimos en septiembre. Sin embargo, el considerable aumento del gasóleo —con subidas interanuales superiores al 15 %— ha activado una cláusula de salvaguarda que modifica este esquema exclusivamente para el diésel.

La situación actual es la siguiente:

Precio medio del litro de diésel en agosto:

– Oscila entre 1,82 y 1,87 €/l según diversos boletines y agregadores nacionales.

según diversos boletines y agregadores nacionales. Precio medio de gasolina 95:

– Alrededor de 1,70–1,73 €/l .

. Evolución fiscal:

– Julio: rebaja de 15 céntimos/l de ambos.

de ambos. – Agosto: 10 céntimos/l para ambos.

para ambos. – Desde el 1 de septiembre:

– 20 céntimos/l para diésel.

para diésel. – 5 céntimos/l para gasolina.

La combinación de precios elevados y un subsidio específico para el diésel hace que la diferencia real en el coste por kilómetro se reduzca e incluso se invierta en ciertos escenarios de uso intensivo.

Impacto en la factura del depósito

Al comparar un depósito promedio de 50 litros, los datos que circulan en la prensa económica y energética presentan este panorama:

Depósito de diésel a mediados de agosto (sin incremento de ayuda):

– Aproximadamente 91–94 euros con precios entre 1,82 y 1,87 €/l.

con precios entre 1,82 y 1,87 €/l. Con la nueva reducción de 20 céntimos:

– Se espera que esto produzca una caída aproximada de unos 10 céntimos por litro en el precio efectivo al surtidor, según estimaciones publicadas por fuentes económicas.

en el precio efectivo al surtidor, según estimaciones publicadas por fuentes económicas. Resultado aproximado:

– Depósito de 50 litros: cerca de 86–87 euros, en comparación con más de 90 en semanas previas, siempre de acuerdo a las medias nacionales.

No se trata de un gran cambio, pero sí representa un alivio notable para quienes recorren largas distancias anualmente y habían postergado decisiones de compra debido al temor por el coste del combustible.

Diésel y mercado de segunda mano: el momento de aprovechar

A pesar de que las matriculaciones de nuevos vehículos diésel han ido a la baja durante años, estos coches continúan dominando en numerosos segmentos del mercado de ocasión, en particular:

Compactos y berlinas de categoría media de los últimos 8–10 años.

SUV familiares y monovolúmenes usados pensados para uso intensivo.

Furgonetas y modelos derivados de turismo utilizados para el trabajo.

El importante aumento del gasóleo desde la primavera —de aproximadamente 1,45 €/l a más de 1,82 €/l— ha presionado a la baja los precios de estos vehículos en portales de segunda mano y concesionarios, tal como revela el análisis que acompaña a los datos sobre combustible. Con el nuevo marco fiscal, el perfil del comprador que podría volver a sentir que el diésel tiene sentido es evidente:

Automovilistas que superan con facilidad los 20.000–25.000 km anuales. Uso frecuente en carreteras y autopistas, donde los motores diésel presentan consumos muy moderados. Compradores que operan en zonas con etiqueta ambiental adecuada para su ciudad, pero que no requieren acceder diariamente a las áreas de cero emisiones.

Para este grupo, la combinación de:

Menor precio de compra en el diésel de segunda mano.

en el diésel de segunda mano. Ayuda fiscal específica para el gasóleo.

para el gasóleo. Consumo medio inferior en trayectos largos,

puede contrarrestar el sobrecosto del combustible en comparación con la gasolina, sobre todo mientras no se generalicen los peajes urbanos o restricciones más severas.

El diésel frente a la gasolina y la movilidad eléctrica

El cambio fiscal no implica que el diésel haya recuperado su anterior dominio ni que la movilidad eléctrica haya dejado de ser atractiva. Lo que sucede es que el equilibrio de fuerzas se vuelve más sutil en un contexto de altos tipos de interés y presupuestos ajustados en los hogares.

Hoy se entrelazan diversas dinámicas:

Tipos de interés elevados que encarecen la financiación de vehículos nuevos, incluidos muchos eléctricos e híbridos.

Precios de lista de los modelos eléctricos que todavía superan a los de combustión en diversos segmentos.

Un mercado de ocasión con un peso considerable, donde la oferta eléctrica sigue siendo escasa frente a la gran cantidad de diésel.

En términos de coste total, un comprador de un eléctrico nuevo aún puede esperar un ahorro a largo plazo en uso urbano intensivo y con acceso a recarga económica. Sin embargo, un segmento importante de conductores opera en presupuestos donde un compacto diésel de segunda mano, en buen estado, con la etiqueta adecuada y respaldado por la rebaja fiscal de 20 céntimos, resulta más accesible en el corto y medio plazo que un eléctrico nuevo bajo financiación.

Tabla rápida: qué perfiles pueden beneficiarse más

Perfil de conductor Tipo de uso Ventaja potencial del diésel desde septiembre Comercial que transita por la España vaciada 35.000 km/año, mucho uso de autopista y carretera nacional Ahorro en consumo y alivio fiscal directo por litro Familia que posee un SUV usado 20.000 km/año, trayectos largos y escapadas de fin de semana Precio de compra moderado y coste por kilómetro más competitivo Usuario urbano puro en Madrid o Barcelona Trayectos cortos, zonas de bajas emisiones restrictivas Menor ventaja, más riesgos regulatorios en el futuro

Un motor con un futuro condicionado… pero todavía muy presente

El aumento del gasóleo ha golpeado la imagen del diésel y sus ventas, pero la ayuda que se activará el 1 de septiembre reabre una ventana de oportunidades para quienes son más propensos a realizar cálculos que a leer titulares. El equilibrio entre fiscalidad, regulación ambiental y tecnología continuará cambiando, pero de momento, muchos motores diésel del mercado de ocasión acceden a una segunda oportunidad precisamente donde más tienen sentido: en la carretera.

Al fin y al cabo, en una época donde cada euro en el surtidor cuenta, el viejo diésel vuelve a recordarnos que su terreno natural sigue siendo el de los largos recorridos constantes.