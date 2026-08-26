Cuando un jubilado medio cobra más que medio sector privado

Lo que antes parecía una exageración ha pasado a ser una realidad tangible: cerca de la mitad de los trabajadores en el sector privado ganan menos que un jubilado medio. De acuerdo con los datos publicados por El Debate en su artículo “La mitad de los trabajadores del sector privado gana menos que un jubilado medio”[](), el 46,8 % de los asalariados de empresas privadas se encuentra por debajo de la pensión media de jubilación en España.

Esto quiere decir que la pensión media, que se sitúa alrededor de los 1.780 euros brutos mensuales en 12 pagas, supera los ingresos de casi uno de cada dos empleados del sector privado. En un país donde el salario más frecuente queda lejos de esas cifras, la comparación no solo resulta sorprendente: plantea un cambio silencioso en la jerarquía de ingresos entre los que trabajan y los jubilados.

Un mapa salarial que deja a muchos atrás

Esa cifra del 46,8 % no es casualidad; se basa en los tramos salariales oficiales, donde una buena parte de los trabajadores del sector privado se agrupa en niveles inferiores a esos 1.780 euros brutos mensuales. La pensión media, que ha sido revalorizada en los últimos años en línea con la inflación y el IPC, ha crecido hasta alcanzar —y en ocasiones sobrepasar— a una amplia gama de ingresos modestos.

El mismo análisis indica que la disparidad se debe a dos movimientos que ocurren simultáneamente:

Las pensiones han ido subiendo automáticamente, ajustadas a la inflación.

han ido subiendo automáticamente, ajustadas a la inflación. Los salarios han experimentado incrementos, pero a un ritmo más lento que el de los precios y de forma desigual entre sectores.

Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2025, el IPC acumuló un crecimiento del 22,9 %, mientras que los salarios medios solo aumentaron un 17,1 %. Esta diferencia de casi seis puntos significa una clara pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, en contraste con las pensiones, que han estado mejor protegidas frente a la escalada de precios.

Inflación alta, salarios cortos

El panorama actual tampoco es alentador. En julio de 2026, la inflación en España alcanzó el 3,5 %, sumando varios meses por encima del 3 % y posicionando al país entre aquellos que registran las tasas más elevadas de la eurozona. En cambio, los salarios acordados en convenio rondan el 3 % anual, por debajo de ese nivel de precios.

Algunos datos evidencian esta brecha:

Incremento salarial medio pactado enero-julio 2026: 3,0–3,02 % .

. IPC interanual julio 2026: 3,5–3,6 % .

. Diferencia: aproximadamente 0,5–0,6 puntos, lo que se traduce en una pérdida real de poder adquisitivo.

Desde 2020, los salarios bajo convenio han crecido alrededor de un 17–18 %, mientras que los precios han aumentado en un rango de 22–23 %. Este desfase implica una merma de cerca de 4 puntos en el poder adquisitivo del trabajador medio. La OCDE pone de relieve que los salarios reales han caído unos 2 puntos entre 2021 y 2026, en comparación con un retroceso menor en otras economías avanzadas.

Quién pierde más poder adquisitivo

La situación no es homogénea. Existen sectores que han sufrido un golpe especialmente fuerte. Los datos sobre el coste laboral revelan que algunas actividades han visto caer sus salarios reales de manera notable en los últimos cinco años:

Telecomunicaciones : aquí, el salario medio nominal ha decrecido en comparación con hace cinco años; de aproximadamente 46.561 euros a 44.479 euros brutos anuales. Para mantener el poder adquisitivo, deberían acercarse a los 56.654 euros .

: aquí, el salario medio nominal ha decrecido en comparación con hace cinco años; de aproximadamente a brutos anuales. Para mantener el poder adquisitivo, deberían acercarse a los . Suministro de energía eléctrica, gas y vapor : el salario medio ronda los 64.205 euros brutos anuales, pero los aumentos han sido muy inferiores a la inflación, resultando en una pérdida cercana al -9 % de poder adquisitivo desde 2020.

: el salario medio ronda los brutos anuales, pero los aumentos han sido muy inferiores a la inflación, resultando en una pérdida cercana al de poder adquisitivo desde 2020. Actividades inmobiliarias, servicios financieros y seguros, así como diversas ramas industriales (tabaco, coquerías, refino de petróleo, actividades administrativas de oficina, y actividades deportivas y de mantenimiento) presentan descensos de entre -2 % y -7 % en términos reales.

En el lado positivo, algunos segmentos muy específicos, como los hogares que emplean personal doméstico, han conseguido ligeros aumentos reales, gracias a incrementos nominales algo superiores a la inflación en estos años.

La desigualdad también se manifiesta en el perfil de los trabajadores más perjudicados:

Jóvenes que inician su carrera laboral con bajos salarios.

Empleados del sector hostelería y comercio .

. Trabajadores en situación de parcialidad involuntaria y fijos-discontinuos con escasos llamamientos.

Todos ellos suelen encontrarse en ese tramo de nóminas que queda por debajo de la pensión media, donde el impacto de cada décima de inflación se hace sentir en la rutina diaria.

Salarios, pensiones y el nuevo contrato social

La paradoja de que un jubilado medio gane más que casi la mitad del sector privado no implica que las pensiones sean “altas” en términos absolutos. Más bien, indica otra realidad: muchos salarios se mantienen en niveles bajos y se han quedado rezagados en comparación con la inflación y la protección que ha tenido el sistema de pensiones.

La mayor parte de los trabajadores bajo convenio no está logrando mejoras que superen el IPC: apenas cerca de un 30 % ha acordado incrementos alrededor del 4,1 %, que sobrepasa la inflación, mientras que más del 70 % se ha quedado con aumentos menores al 3 % o incluso con congelaciones. Territorialmente, existen diferencias significativas: la Región de Murcia, Galicia o Baleares han conseguido aumentos superiores al 4 %, mientras que comunidades como Madrid o Navarra permanecen en el ámbito del 2,6 %.

En este escenario, la comparación entre salarios y pensiones actúa como un espejo incómodo:

Para las empresas, destaca la dificultad para atraer y retener talento con sueldos que pierden atractivo frente a unas jubilaciones revalorizadas.

Para los trabajadores, fomenta la percepción de que el esfuerzo actual no se traduce en un incremento de la renta disponible.

Para el sistema de bienestar, plantea el desafío de financiar unas pensiones crecientes con bases salariales débiles y muy dispersas.

El debate sobre salarios mínimos, cláusulas de revisión, productividad y negociación colectiva cobra relevancia, pero la realidad estadística es clara: mientras la inflación siga beneficiando a quienes tienen ingresos indexados y perjudicando a quienes dependen del convenio, la diferencia entre activos y jubilados seguirá siendo un tema central.

Al final, el dato de que casi la mitad de los asalariados del sector privado perciba menos que un jubilado medio no es solo una anécdota estadística: es el reflejo de un mercado laboral en el que, por ahora, el tiempo parece recompensar mejor que el esfuerzo.