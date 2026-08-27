Mohamed VI hace caja con la inmigración marroquí en España, mientras abre y cierra el grifo de los ilegales a su antojo

Mohamed VI y las remesas de la inmigración marroquí en España.

El tránsito de personas entre Marruecos y España ha dejado de ser solo un drama humano o un desafío de gestión fronteriza.

Se ha convertido en un negocio multimillonario que nutre las arcas de Rabat y condiciona la política europea. Así lo revela ‘El Debate’ en su exhaustiva investigación sobre cómo Marruecos capitaliza la inmigración a expensas de España y la UE.

Mientras los ojos se fijan en las imágenes de avalanchas en Ceuta o de embarcaciones en el Estrecho, dos flujos monetarios se mueven en paralelo: por un lado, los fondos europeos y españoles destinados al control de fronteras; por otro, las remesas que los millones de marroquíes residentes en la Unión Europea, particularmente en España, envían a sus familias. Juntas, estas corrientes se han vuelto un pilar fundamental del modelo económico del reino de Mohamed VI.

Un control de fronteras muy rentable

De acuerdo con el análisis de El Debate, el Gobierno marroquí recibe cientos de millones de euros de España y de la Unión Europea para fortalecer el control migratorio y las fronteras. Entre los datos destacados:

La UE ha aprobado un plan de 500 millones de euros para Marruecos en el periodo de 2021 a 2027, enfocado en la gestión de fronteras y sistemas de alerta temprana.

ha aprobado un plan de para en el periodo de 2021 a 2027, enfocado en la gestión de fronteras y sistemas de alerta temprana. Esta cantidad supera la financiación anterior, que fue de 343 millones de euros desde 2014 hasta 2020.

desde 2014 hasta 2020. La propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha designado a Marruecos como un socio prioritario en la externalización del control migratorio.

En la práctica, esto se traduce en:

Pagos en aumento desde Bruselas y Madrid, a cambio de que Rabat contenga las salidas hacia España .

desde Bruselas y Madrid, a cambio de que contenga las salidas hacia . Un sistema que resulta complicado de auditar, ya que los fondos se distribuyen en diversos programas, instituciones y periodos, lo que dificulta cuantificar la cantidad total que termina en las cuentas marroquíes.

Una eficacia cuestionada: a pesar del incremento en los fondos, las entradas irregulares continúan siendo elevadas, y episodios como la “invasión” de Ceuta han evidenciado que el flujo puede abrirse o cerrarse de forma repentina.

A juicio de varios analistas mencionados en distintos medios, Marruecos ha transformado el control migratorio en una herramienta de presión política:

Cuando las relaciones con Madrid o la UE se tensan —ya sea por el Sáhara Occidental , acuerdos pesqueros o conflictos diplomáticos—, el control fronterizo se afloja y las llegadas aumentan.

o la se tensan —ya sea por el , acuerdos pesqueros o conflictos diplomáticos—, el control fronterizo se afloja y las llegadas aumentan. Por el contrario, cuando se concreta un nuevo paquete de ayuda, cooperación o apoyo político, el flujo disminuye, lo que refuerza la noción de que la migración se utiliza como un mecanismo de negociación.

Remesas: el otro gran pilar del modelo

El otro gran aporte económico, menos visible pero igual de relevante, son las remesas que envían los emigrantes marroquíes desde la UE.

Los datos más recientes indican un fenómeno de gran magnitud:

Cerca de 4 millones de personas nacidas en Marruecos o con nacionalidad marroquí residen en la UE , lo que representa aproximadamente el 10% de la población del país.

de personas nacidas en o con nacionalidad marroquí residen en la , lo que representa aproximadamente el 10% de la población del país. Estas remesas suman alrededor de 12.000 millones de dólares al año (entre 11.000 y 12.000 millones de euros), lo que equivale a entre el 7,5% y el 8,5% del PIB marroquí, según datos del Banco Mundial y de la Oficina de Cambio marroquí.

al año (entre 11.000 y 12.000 millones de euros), lo que equivale a entre el marroquí, según datos del Banco Mundial y de la Oficina de Cambio marroquí. Solo en los cuatro primeros meses de 2026, las remesas alcanzaron 3.700 millones de euros, un 10% más que en el mismo periodo de 2025, y ya superan los ingresos generados por turismo en ese tramo del año.

La UE es, sin duda, la principal fuente de esas remesas:

Europa acapara más del 70% de las divisas que ingresan en Marruecos si se suman remesas, turismo, inversiones y créditos.

que ingresan en si se suman remesas, turismo, inversiones y créditos. Dentro de la UE, Francia lidera el envío de remesas hacia Marruecos, con aproximadamente el 30% del total, mientras que España ocupa el segundo puesto, con cerca del 13% al 15%.

El papel específico de España

La influencia de España en este entramado es notable:

Más de un millón de personas de origen marroquí residen en España , convirtiéndose en la comunidad extranjera más numerosa.

residen en , convirtiéndose en la comunidad extranjera más numerosa. Las remesas enviadas desde España a Marruecos alcanzaron aproximadamente 1.589 millones de euros anuales en 2025, una cifra que representa casi el 1% del PIB marroquí.

a alcanzaron aproximadamente anuales en 2025, una cifra que representa marroquí. En apenas diez años, estas remesas se han más que triplicado , pasando de alrededor de 487 millones a casi 1.600 millones de euros.

, pasando de alrededor de 487 millones a casi 1.600 millones de euros. En conjunto, las remesas desde el exterior constituyen alrededor del 8% del PIB marroquí, con España como segunda fuente, solo por detrás de Francia.

Para el reino alauí, este flujo financiero presenta varias ventajas:

Se trata de un ingreso estable y recurrente , menos susceptible que la inversión extranjera o los ingresos por turismo.

, menos susceptible que la inversión extranjera o los ingresos por turismo. El dinero llega directamente a los hogares, lo que impulsa el consumo interno y disminuye tensiones sociales: el 87% de las remesas se destina a gastos cotidianos, según datos de las autoridades monetarias marroquíes.

Refuerza las reservas de divisas y mejora la posición externa del país, al tiempo que alivia la presión sobre el mercado laboral interno, dado que parte de la población activa se encuentra en la UE.

Una economía que exporta población y compra influencia

La mezcla de remesas considerables y pagos por control de fronteras configura un modelo peculiar: Marruecos “exporta” población a la UE y convierte a esta diáspora en un activo tanto económico como político.

Por un lado:

Menos presión sobre el mercado laboral doméstico.

Entrada de divisas que estabilizan el tipo de cambio y las cuentas externas.

Una relación económica más sólida con España, Francia y otros socios europeos, que se convierte en un argumento a favor de la diplomacia marroquí.

Por otro lado:

La capacidad de utilizar los flujos migratorios como herramienta de coacción blanda : abrir las fronteras puede desestabilizar la política interna de España y generar intensos debates en la UE sobre asilo, seguridad y solidaridad entre los estados miembros.

: abrir las fronteras puede desestabilizar la política interna de y generar intensos debates en la sobre asilo, seguridad y solidaridad entre los estados miembros. Un mayor margen para exigir concesiones en otros asuntos, como el reconocimiento del plan marroquí para el Sáhara Occidental, acuerdos pesqueros, cooperación energética o apoyo en foros internacionales.

No obstante, este equilibrio implica riesgos: