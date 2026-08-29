La inflación aprieta en la España de Sánchez: el IPC ha subido hasta un 4,3% interanual en agosto

El regreso de las vacaciones trae consigo una sorpresa desagradable para muchos.

En agosto de 2026, los precios en España han dado un salto que sitúa nuevamente la inflación en niveles que parecían haber quedado atrás. El incremento de los precios de la gasolina y el gasóleo, en el marco de una crisis energética vinculado a la guerra en Irán, ha sido el principal causante.

De acuerdo con el dato preliminar del INE, el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido hasta un 4,3% interanual en agosto, lo que representa un aumento de siete décimas respecto a julio, mes en el que se registró un 3,6%. Esta es la cifra más alta desde febrero de 2023 y marca cinco meses consecutivos con la inflación por encima del 3%. En cuanto a la tasa subyacente, que no incluye la energía y los alimentos no elaborados, se reduce al 2,9%, una décima menos que el mes anterior.

Dispararse en 12 meses los precios y saber que el problema no solo no está resuelto y que, por lo tanto, el mes que viene puede ser incluso peor, debería hacer saltar las alarmas a este Gobierno.

Una inflación de este tipo puede tener consecuencias funestas para nuestras finanzas públicas. Una inflación rondando el 5 % a finales de año puede anticipar el desfase presupuestario de las pensiones, que en junio de este año recibieron 33.000 millones para no quebrar y que puede llevar a un incremento insostenible de las pensiones para 2027, pero que puede trastocar todos los salarios públicos a la vez haciendo que la cifra supere de largo los 200.000 millones el año que viene.

Además de dificultar más todavía nuestras exportaciones y facilitar nuestras importaciones, con el consiguiente deterioro de la producción nacional y sus consecuencias para la economía.

Qué está disparando los precios

Según analistas y estadísticos, la energía vuelve a ser el conductor de la inflación.

Los factores clave que han señalado tanto el INE como los servicios de análisis son:

Aumento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales .

. Presión creciente de los productos energéticos en comparación con el año anterior.

en comparación con el año anterior. Disminución menos notable en los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas en relación con agosto de 2025.

Echar un vistazo rápido a las cifras puede ayudar a aclarar el panorama:

IPC general:

– Julio 2026: 3,6%.

– Agosto 2026 (avance): 4,3%.

Inflación subyacente:

– Julio 2026: 3,0%.

– Agosto 2026 (avance): 2,9%.

IPCA (armonizado con la UE):

– Julio 2026: 3,9%.

– Agosto 2026 (avance): 4,5%.

Los aumentos se perciben no solo en la tasa interanual. En términos mensuales, los precios se incrementaron un 0,7% en agosto, el mayor avance en cinco meses, tras un 0,3% en julio. En otras palabras, el coste de la vida se ha disparado en un periodo muy corto.

El impacto de las bonificaciones a los carburantes

El Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado contrarrestar el aumento con descuentos en los carburantes durante agosto: 10 céntimos por litro de gasolina y gasóleo, que se incrementarán a 20 céntimos en septiembre. Sin embargo, los datos indican que esta medida no ha logrado frenar el alza del IPC.

El propio INE atribuye el repunte a que, en comparación con agosto de 2025, este año los precios de combustibles y lubricantes se han elevado, mientras hace un año bajaron. Esta comparación es esencial:

Agosto 2025:

– IPC general: 2,7%.

– Energía más controlada debido a la moderación en alimentos y electricidad.

Agosto 2026:

– IPC general: 4,3%.

– Incremento notable de combustibles, presión sobre la energía y los alimentos.

En la práctica, muchas familias sienten que la bonificación apenas mitiga las variaciones en los precios en las estaciones de servicio. El “descuento” queda absorbido por el aumento general del precio, sobre todo en trayectos diarios, ya sea para ir a trabajar o llevar a los niños al colegio.

Coste de la vida y sensación de fin de la clase media

Con un IPC que se mantiene por encima del 3% durante varios meses, la percepción de una pérdida de poder adquisitivo se ha generalizado. Hasta julio, los salarios acordados en convenio han aumentado alrededor del 3%, mientras que la inflación ha ido adelantándose, erosionando el ingreso real de los trabajadores. Esto ha generado un malestar que se traduce en la creencia de que la clase media se está reduciendo.

Algunos factores que contribuyen a esta percepción:

El agosto más complicado para el poder adquisitivo desde 2022, año que marcó el inicio de la gran sacudida inflacionaria tras la guerra en Ucrania .

. Tipos de interés aún elevados en la zona euro , lo que continúa encareciendo las hipotecas en un entorno de inflación al alza.

, lo que continúa encareciendo las hipotecas en un entorno de inflación al alza. Aumento constante en energía, vivienda y alimentación, que son categorías esenciales en el gasto familiar.

Los expertos enfatizan que la inflación actual es diferente a la de 2022: la subyacente permanece por debajo del 3% y no se observa una espiral generalizada de aumento de precios y salarios. Pero para muchas familias, las distinciones técnicas carecen de importancia, sobre todo cuando llenar el tanque de gasolina o hacer la compra consume una parte cada vez mayor del salario.

Qué puede venir ahora: tipos de interés, mercado laboral y consumo

El dato del 4,3% proporciona argumentos a la sección más conservadora del Banco Central Europeo (BCE), que defiende continuar con una política monetaria restrictiva por más tiempo para evitar una nueva fase de inflación descontrolada. Con una tasa que supera claramente el objetivo del 2%, el debate sobre posibles reducciones de tipos se complica.

Las posibles consecuencias son:

Crédito más caro durante un periodo prolongado – Hipotecas y préstamos de consumo seguirían con tipos altos. – Esto podría frenar la inversión empresarial y las compras de vivienda, afectando el crecimiento económico y el empleo.

Presión salarial y negociación colectiva – Con salarios incrementándose cerca del 3% y el IPC al 4,3%, se prevé mayor tensión en las negociaciones. – El desafío será equilibrar salarios que protejan a los trabajadores sin desencadenar una nueva oleada inflacionista.

Consumo y ahorro – Al aumentar los costes de transporte, energía y alimentación, se reduce el margen para ocio, cultura o ahorro. – El comercio minorista y la hostelería podrían sentir un parón tras la temporada de verano.

A su vez, los servicios de análisis advierten que la energía sigue siendo el principal factor de presión y que, si los precios del petróleo logran estabilizarse, la inflación podría moderarse en los próximos meses. Pero esto dependerá de la evolución de la crisis en Oriente Medio y de la retirada gradual de las medidas fiscales de apoyo.

Un cuadro rápido de la nueva realidad de precios

Indicador Julio 2026 Agosto 2026 (avance) IPC general 3,6% 4,3% Inflación subyacente 3,0% 2,9% IPCA (armonizado UE) 3,9% 4,5% Variación mensual IPC 0,3% 0,7%

Fuente: datos adelantados del INE y estimaciones de servicios de análisis.

Un cierre con curiosidades económicas

Existen detalles sobre este aumento de inflación que merecen ser destacados y que facilitan una mejor comprensión de la situación:

La tasa del 4,3% ha superado ligeramente las expectativas del mercado, que pronosticaban un 4,2%.

Es el primer agosto desde 2022 en que la inflación se sitúa tan por encima del objetivo del 2% del BCE .

. A pesar del impacto de los combustibles, la inflación subyacente desciende, lo que sugiere que no todos los sectores están trasladando aumentos de precios con la misma intensidad.

En tan solo un año, se ha pasado de un agosto con una inflación del 2,7% a otro con un 4,3%, una diferencia que resulta evidente cada vez que se revisa el ticket de la compra o la factura del suministro eléctrico.

La imagen que proyectan los datos del INE es contundente: el coste de la vida vuelve a ocupar el centro del escenario y plantea la necesidad de reevaluar cómo se distribuyen esfuerzos entre hogares, empresas y Estado para evitar que la factura final expulse a la clase media del núcleo económico.