Un barco coreano paga un peaje de 5,3 millones de dólares por cruzar el Canal de Panamá

Un buque carguero de gas licuado de petróleo, perteneciente a la surcoreana SK Gas, ha realizado un desembolso histórico de 5,3 millones de dólares para acortar su espera en el canal de Panamá, tal y como informó El Debate en un reciente artículo sobre esta subasta[https://www.eldebate.com/internacional/20260829/buque-surcoreano-paga-cifra-record-53-millones-dolares-cruzar-canal-panama_453291.html]. Esta cifra, que marca un nuevo récord, llega en un momento en el que la vía interoceánica se está preparando para restringir el número de tránsitos diarios debido a la escasez de agua.

El barco, denominado G. Spirit, se dedica al transporte de gas licuado de petróleo y ha adquirido prioridad para cruzar el 1 de septiembre, es decir, solo dos días antes de que se implementen nuevas restricciones de paso ligadas al fenómeno de El Niño, que ha provocado una disminución de los niveles en los lagos que abastecen esta ruta. La operación se ha llevado a cabo mediante una subasta entre navieras que competían por reducir el tiempo de espera en un canal que ya contaba con más de un centenar de barcos en fila.

El tapón de la sequía y el negocio de los cupos

El canal de Panamá juega un papel crucial al mover aproximadamente el 5 % del comercio marítimo global en términos de valor, especialmente en contenedores con productos manufacturados, graneles agrícolas y energía. Este año, la sequía, asociada a un periodo intensificado de El Niño, ha obligado a la Autoridad del Canal a ajustar tanto el calado como la cantidad de tránsitos diarios.

Entre las medidas que han entrado en funcionamiento recientemente se encuentran:

Reducción del tránsito diario de barcos de 36 a 34 a partir del 3 de septiembre

Nuevo recorte previsto a 32 tránsitos diarios a partir del 15 de septiembre

Limitación de nueve cupos en las esclusas Neopanamax (destinadas a buques grandes)

Disminución de espacios en las históricas esclusas Panamax, que todavía manejan la mayor parte del tráfico

Con menos cupos disponibles y largas esperas, la subasta de posiciones para acelerar el paso se ha convertido en un negocio fundamental. Los 5,3 millones de dólares que aportó SK Gas no incluyen el peaje básico habitual del canal, que se abona aparte. Es decir, esa cantidad solo representa el precio de “saltarse la fila” en un contexto ya de por sí complicado por la escasez de slots.

Impacto en las navieras y en los precios

La decisión de desembolsar un montante tan elevado se entiende mejor al considerar el coste que conlleva tener un gasero parado durante días frente a la entrada del canal, así como el impacto que esto puede tener en los contratos de suministro. Para una empresa de energía que tiene compromisos de entrega, cualquier retraso puede llevar a penalizaciones, pérdidas en mercados volátiles y problemas de reputación.

Las repercusiones son varias y afectan a diferentes sectores:

Navieras

– Enfrentan costes ascendentes por retrasos, combustible y las subastas

– Comenzarán a elegir rutas de manera más selectiva: algunos barcos optarán por el cabo de Buena Esperanza o el canal de Suez , que aunque son más largos, no conllevan subastas tan onerosas

, que aunque son más largos, no conllevan subastas tan onerosas – Aumentan los fletes de ciertos productos, especialmente en el caso de energía y contenedores urgentes

Exportadores e importadores

– Una mayor volatilidad en los tiempos de entrega, especialmente entre la costa este de Estados Unidos , la costa oeste de América Latina y Asia

, la costa oeste de y Asia – Más presión sobre contratos de entrega “justo a tiempo”, en los que unos pocos días de retraso pueden desorganizar toda la cadena de suministro

– Posibilidad de trasladar parte del coste al precio final de los bienes y de la energía

Consumidores

– A corto plazo, el efecto se notará más en los mercados regionales de gas y algunos productos que dependen de rutas determinadas

– Si las restricciones se mantienen hasta 2027, como prevé la Autoridad del Canal debido a la duración de El Niño, el encarecimiento podría extenderse a diversas categorías de consumo

El canal en cifras: una vía pequeña con un peso enorme

Para comprender por qué un simple ajuste de 36 a 34 barcos diarios tiene tanta importancia, es útil considerar algunos datos básicos sobre el canal de Panamá:

Indicador Situación actual aproximada Comercio marítimo mundial que canaliza ~5 % Tránsitos diarios 2026 antes del ajuste 35–38 buques Tránsitos diarios desde 3 de septiembre 34 buques Tránsitos diarios desde 15 de septiembre 32 buques Principales usuarios EE UU, China, navieras globales

Cada tránsito perdido se traduce en menor capacidad para mover contenedores y cargueros de energía en una ruta que conecta el Atlántico con el Pacífico en cuestión de horas, en comparación con las semanas que se tardaría bordeando América. Por eso, cada peaje y cada subasta tiene un efecto multiplicador en las cadenas de suministro.

Curiosidades del canal de Panamá

Más allá de los peajes récord y las discusiones sobre el comercio global, el canal de Panamá resguarda un buen número de curiosidades que ayudan a apreciar su singularidad:

No es solo “un canal”: opera como una inmensa escalera de agua con esclusas que elevan y descienden los barcos utilizando el lago Gatún , un embalse artificial esencial para su funcionamiento.

, un embalse artificial esencial para su funcionamiento. El agua se convierte en el verdadero “combustible” del sistema; cada tránsito consume millones de litros, de manera que una sequía prolongada se siente casi como una crisis energética en miniatura.

La ampliación, inaugurada en 2016, con las nuevas esclusas Neopanamax, permite el paso de megabuques que antes no podían cruzar, pero también requiere más agua por cada operación.

A lo largo del año, la Autoridad del Canal ajusta los peajes y las subastas como un controlador de tráfico aéreo, maniobrando con horarios, cupos y prioridades para evitar que la cola de barcos frente a Ciudad de Panamá o Colón se vuelva inmanejable.

o se vuelva inmanejable. El tránsito de un barco típico dura entre 8 y 10 horas de navegación efectiva, aunque el tiempo total, incluida la espera, puede aumentar considerablemente cuando las condiciones hídricas se complican.

En situaciones como la actual, con la sequía haciendo estragos y las subastas alcanzando cifras récord, el estrecho hilo de agua que cruza Panamá nos recuerda que la economía mundial puede depender, literalmente, de unos pocos centímetros de nivel en un lago tropical.