Sánchez navega en un mar de inflación récord mientras la clase media se hunde

El aumento constante de precios ya no es un mero bache temporal en España; se ha convertido en una realidad cotidiana que afecta directamente a los bolsillos. De acuerdo con el análisis de Eurostat y del propio INE, la economía española ha estado liderando, durante quince meses consecutivos, la inflación más alta entre las grandes del euro. Este fenómeno ha sido destacado por medios como Vozpópuli, que ha enfocado su atención en cómo España encadena 15 meses con la inflación más alta de las grandes economías de la UE.

Esta racha, la más prolongada en 18 años, se presenta en un momento complicado: las estadísticas oficiales hablan de crecimiento, creación de empleo y una moderación en la inflación subyacente, pero la realidad que viven muchas familias es bien distinta. Esta se caracteriza por alquileres desorbitados, una cesta de la compra más cara y la capacidad de ahorro en niveles mínimos.

Quince meses en el podio de la inflación

Los últimos datos anticipados apuntan a que la inflación armonizada en España se encuentra alrededor del 4,5% interanual en agosto de 2026, en comparación con un 3,3% en la eurozona, y con Alemania, Francia e Italia claramente por debajo de estas cifras. En otras palabras, entre los grandes países del euro, España sigue siendo el que experimenta un incremento más acelerado en los precios.

Durante estos quince meses, el patrón de inflación es recurrente:

España : tasas consistentemente superiores a la media de la eurozona, así como a Alemania , Francia e Italia .

: tasas consistentemente superiores a la media de la eurozona, así como a , e . La eurozona: inflación cercana al 3% durante la mayor parte del año, con picos recientes provocados por el aumento de los costos energéticos.

Grandes economías:

– Alemania ronda el 2,7–2,9%

ronda el – Francia se encuentra entre el 2,4–2,7%

se encuentra entre el – Italia muestra cifras entre el 2,9–3,2%.

A continuación, una tabla comparativa que simplifica la situación (datos recientes):

País Inflación armonizada aprox. agosto 2026 España 4,5% Italia 3,2% Alemania 2,9% Francia 2,7% Eurozona 3,3%

Aunque la racha actual no llega aún a los 55 meses consecutivos vividos entre 2004 y 2008, marca el periodo más largo desde entonces en el que España lidera la inflación entre las grandes economías de Europa. Este dato no es baladí, pues, a diferencia de aquella etapa, hoy el contexto es el siguiente:

Un BCE aún atento al riesgo inflacionario.

Una sociedad más endeudada y con precios de vivienda en niveles históricos.

Un mercado laboral que, a pesar del crecimiento, mantiene un desempleo elevado.

Inflación, precios y empobrecimiento silencioso

La inflación no es solo un número; invade la vida cotidiana. Con tasas que rondan o superan el 4% y salarios que se mantienen por debajo de este crecimiento, el resultado es innegable: año tras año, la clase media ve menguar su poder adquisitivo.

Tres aspectos donde se percibe este impacto con mayor fuerza:

Alimentación y energía – La energía se ha convertido en el principal impulsor de la reciente inflación, con aumentos de hasta el 14% interanual en la eurozona, impulsados por las tensiones geopolíticas y el precio del petróleo. – El incremento en las facturas de luz y carburantes arrastra a los precios en cadena: transporte, logística y, al final, la cesta de la compra.

Vivienda y alquiler – El peso del alquiler y las hipotecas sobre el presupuesto mensual se eleva cuando la inflación se establece y la política de tipos de interés sigue encareciendo el coste de la financiación. – El resultado es un menor margen para el consumo y el ahorro.

Salarios y ahorro – Si un sueldo aumenta un 3% pero los precios lo hacen a un ritmo de 4–4,5%, el salario real disminuye. Es una simple aritmética que, aunque no siempre se reconoce en el discurso oficial, afecta la capacidad de las familias para llegar a fin de mes. – El ahorro financiero y los depósitos pierden valor real si no logran superar la inflación.

A pesar de que el PIB sigue creciendo y que el mercado laboral muestra mejoras en términos generales, España se encuentra aún en una difícil situación al combinar alta inflación con la segunda mayor tasa de desempleo en la eurozona. Una combinación que deja a la clase media atrapada entre precios en ascenso y aumentos salariales limitados.

La discrepancia entre las cifras oficiales y la percepción social

Las estadísticas sobre inflación, desempleo o crecimiento provienen de organismos oficiales con metodologías claras y comparables, tales como el INE o Eurostat. Sin embargo, esto no impide que exista una sensación generalizada de que dichas cifras “no cuentan toda la historia”.

Hay al menos tres factores que ayudan a entender esta discrepancia:

Promedios que ocultan realidades diversas

– El índice general combina bienes y servicios que han aumentado de precio considerablemente con otros que se mantienen estables o incluso han disminuido. Si bien el alquiler se dispara, la tecnología se abarata, lo cual diluye el impacto real para ciertos perfiles de hogares.

Distintas cestas de consumo

– No es lo mismo lo que consume una familia con dos hijos en una gran ciudad que lo que gasta un pensionista en un pueblo. La inflación oficial es un promedio, y la “inflación personal” puede ser bastante mayor.

Grandes cifras frente a decisiones cotidianas

– Mencionar un 3,3% en la eurozona o un 4,5% en España resulta útil para comparaciones entre países, pero no dice mucho sobre la decisión de retrasar la compra de un coche, renunciar a una reforma en casa o cambiar de marca en el aceite.

Por eso, la afirmación de que “los grandes números son engañosos” no implica que los datos sean falsos, sino que son insuficientes para captar la verdadera sensación de malestar económico. La estadística refleja la media; la experiencia del día a día vive las excepciones.