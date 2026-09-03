¡Indignante! Sánchez tiene a las ONG en Ceuta a cuerpo de rey mientras los policías malviven en barracones

La frontera de Ceuta presenta una imagen bien distinta a la de hace pocas semanas.

Por un lado, los voluntarios de ONG se han instalado en edificios públicos que cuentan con cómodas habitaciones y comedor. Por el otro, los agentes de Policía se ven obligados a dormir en viejas literas, compartiendo baño y ventilador, en condiciones de emergencia. ONG que protegen a los invasores de Ceuta se alojan en un edificio público cedido por el ministerio de Elma Saiz.

La tensión no solo surge de la creciente presión migratoria. Se alimenta también del agravio comparativo que han puesto de manifiesto los sindicatos policiales: mientras que se destinan más recursos a ONG y dispositivos humanitarios, las condiciones básicas de descanso y alojamiento de quienes protegen la frontera son, sin duda, inaceptables.

Un edificio frente al mar para las ONG, barracones para los agentes

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajo la dirección de Elma Saiz, ha otorgado la Casa del Mar de Ceuta a la ONG Accem, con el fin de albergar a los voluntarios que se desplazan a la ciudad. Este edificio público, que depende del Instituto Social de la Marina y que fue diseñado inicialmente para trabajadores del mar y pensionistas del sector, ha pasado a ser un hogar temporal para el personal de ONG en un contexto que el ministerio considera “extraordinario”.

Las organizaciones no gubernamentales que ocupan estas instalaciones disfrutan de:

Habitaciones con baño privado.

Áreas comunes bien equipadas.

Servicios de restauración en el propio entorno del edificio.

Mientras tanto, la situación de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contrasta drásticamente. Estos siguen pernoctando en cuarteles militares y módulos provisionales, que los sindicatos describen como “barracones indignos”. De acuerdo a las denuncias recientes:

Entre 7 y 8 policías se agrupan en cada habitación, en literas metálicas.

En algunas plantas, un único baño se comparte entre hasta 70 agentes.

Las duchas se encuentran en mal estado y la ventilación es deficiente.

Los colchones se hallan deteriorados y no hay aire acondicionado.

Las dietas que reciben, que han permanecido congeladas durante décadas, rondan los 48 euros diarios, una suma claramente insuficiente para poder acceder a un alojamiento digno en una Ceuta donde la demanda hotelera se ha disparado debido a la crisis migratoria. Desde el Ministerio del Interior se han prometido compensaciones extraordinarias y la posibilidad de reubicación en hoteles, aunque los sindicatos critican la falta de claridad y la lentitud de las respuestas ante una situación que se ha vuelto corriente.

Elma Saiz, millones para la emergencia y debate sobre prioridades

La crisis migratoria que estalló a finales de julio y agosto ha llevado al Gobierno a destinar una creciente serie de recursos en Ceuta. La ministra Elma Saiz ha revelado:

Un total de 6,5 millones de euros iniciales para atención humanitaria, alimentación y kits básicos.

25 millones adicionales destinados a menores no acompañados, que se suman a otras partidas anteriores para las comunidades autónomas.

Hasta 44,5 millones para reforzar el dispositivo humanitario y la red de acogida en la ciudad.

Un marco general que se recoge en un real decreto, incorporando capacidades de varios ministerios (Defensa, Interior, Inclusión) para hacer frente a la crisis desde una perspectiva de seguridad nacional.

Dentro de este marco, ONG como Accem y la asociación Engloba gestionan campamentos y recursos de acogida, habilitando más de 1.800 plazas entre Loma Margarita y otros dispositivos temporales. La narrativa oficial sostiene que representa un “ejemplo del país que somos” y destaca la coordinación entre entidades públicas y del tercer sector.

El asunto es que, mientras los dispositivos destinados a migrantes y ONG se amplían y se dan a conocer, las mejoras para los cuerpos policiales llegan siempre con retraso o de manera incompleta. Los agentes señalan que vigilan playas como la del Trampolín expuestos al intenso sol, con temperaturas que alcanzan los 40 grados y con escasez de agua, viéndose obligados a solicitar botellas a Cruz Roja. Este agravio potencia la percepción de que la prioridad del presupuesto se enfoca más en ofrecer una imagen humanitaria que en proporcionar el apoyo material necesario a quienes garantizan el control en la frontera.

Mission Lifeline: móviles y cargadores en la playa del Trampolín

Durante esta crisis, la presencia de ONG internacionales añade un nuevo elemento a la discusión. La alemana Mission Lifeline, con sede en Dresde, ha montado un puesto en la playa del Trampolín para distribuir teléfonos móviles y cargadores a los migrantes que permanecen en Ceuta tras la reciente oleada de entradas.

De acuerdo con las últimas informaciones:

Esta organización comenzó repartiendo comida y ofreciendo asistencia básica.

Han dispuesto de una furgoneta equipada con generadores y varios enchufes para que los migrantes puedan recargar sus dispositivos.

Se han repartido cargadores portátiles donados, con la capacidad de conectar hasta cien dispositivos en una sola jornada.

La gestión del reparto se realiza mediante un sistema de numeración, garantizando que cada migrante pueda recuperar su teléfono.

Para las ONG, acceder a medios de comunicación se ha vuelto esencial en un contexto de vulnerabilidad: contactar con familiares, recibir información sobre trámites legales o avisar sobre su situación son cuestiones clave. Sin embargo, para los críticos, la entrega de móviles y cargadores puede incrementar el “efecto llamada” y se interpreta como una colaboración indirecta en la llegada de personas de forma irregular, especialmente cuando se utiliza el término “invasores” y se subraya que ciertos activistas habrían participado en acciones de presión en la frontera.

Negocio, contratos y la percepción de vivir “a cuerpo de rey”

Las ONG que operan en Ceuta no se sostienen únicamente con donaciones privadas. Gran parte de su operativa se fundamenta en:

Convenios con el Estado para la gestión de plazas de acogida.

Subvenciones y partidas específicas destinadas a atención humanitaria y a menores.

Contratos de servicios vinculados a campamentos y dispositivos de emergencia.

En este contexto, ha crecido la crítica hacia el “negocio de las ONG”: entidades que se presentan como cooperantes, pero que dependen de un flujo constante de financiamiento público para mantener sus estructuras, equipos y presencia sobre el terreno. El uso de la Casa del Mar para albergar a voluntarios de Accem en condiciones más favorables que los barracones de los agentes ha pasado a simbolizar esta percepción de ciertas organizaciones “viviendo a cuerpo de rey” a costa del contribuyente, mientras la Policía enfrenta la crisis entre literas oxidadas y dietas congeladas.