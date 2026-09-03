Sánchez pierde el relato económico en plena escalada de precios

El regreso de las vacaciones trae consigo un jarro de agua fría para muchos hogares. Los últimos datos sobre inflación y desempleo han colocado el foco político directamente en el bolsillo de los ciudadanos, dejando al Gobierno sin su habitual escudo económico, tal como señala El Debate en su análisis titulado Sánchez se queda sin el escudo de la economía tras los malos datos de inflación y paro.

Mientras se intenta sostener un discurso que promueve un crecimiento robusto y una recuperación económica, la realidad que viven los españoles se puede resumir en tres palabras esenciales: precios, salarios y empleo. Y los resultados son claros, las tres factores operan contra el relato oficial.

Inflación disparada y el ajuste silencioso de la cuesta de septiembre

El dato preliminar del IPC de agosto revela una inflación del 4,3%, el nivel más elevado desde febrero de 2023, impulsado en gran medida por el aumento del precio de los combustibles. La inflación armonizada, que sirve para comparaciones con la eurozona, se sitúa en torno al 4,5%, superando a las principales economías de la región. Cabe mencionar que en julio la inflación en España ya alcanzó un 3,9% en este índice armonizado, lo que la convierte en la más alta entre las grandes economías del euro, como Alemania, Francia o Italia.

Esta situación traduce que la tradicional “cuesta de septiembre” se ha transformado en un verdadero puerto de montaña económico para la clase media: llenar el tanque, hacer la compra o afrontar los gastos escolares resulta significativamente más caro que hace un año. Según los datos preliminares, este aumento se debe en su mayoría a:

Carburantes y lubricantes para vehículos

La energía afectada por el shock causado por la guerra en Oriente Próximo

Alimentos que siguen presionando al alza

A su vez, la inflación subyacente —que no incluye energía y alimentos no elaborados— se sitúa cerca del 2,9%-3%, lo que sugiere que el problema de la subida de precios no se limita a gasolina o electricidad, sino que impacta a gran parte de la cesta de consumo.

Crecimiento económico que no se refleja en el bolsillo

El dato preliminar de contabilidad nacional indica un crecimiento del PIB del 0,7% para el último trimestre conocido, una cifra que en teoría debería respaldar la narrativa de resistencia de la economía española. Además, las instituciones oficiales siguen posicionando el crecimiento anual en torno al 2%-2,2%, basado en factores como:

Un mayor número de personas ocupadas gracias a la regularización de inmigrantes

La recuperación del consumo y del turismo

La inversión pública y los fondos europeos

Sin embargo, el análisis económico del propio Gobierno admite que este crecimiento se fundamenta, en gran parte, en el aumento de la población: “muchas más personas se reparten un pastel algo más grande, pero a cada uno le toca menos”. Es decir, el PIB puede estar creciendo, pero el ingreso disponible por persona no mejora a la misma velocidad, y en algunos sectores se deteriora.

Esa desconexión entre las cifras macroeconómicas y la vida diaria se traduce en:

Alquileres elevados en grandes ciudades como Madrid y Barcelona

y Precios de la vivienda en propiedad que siguen siendo prohibitivos

Servicios básicos (seguros, telecomunicaciones, restauración) con incrementos de precios persistentes

Así, el crecimiento es discernible en las gráficas, pero brilla por su ausencia en los bolsillos de la clase media.

Aumento del paro y dudas sobre la calidad del empleo

Agosto, un mes que suele ser complicado para el empleo, se ha revelado este año como especialmente agudo. Se han contabilizado 44.419 parados adicionales y 162.840 afiliados menos a la Seguridad Social, marcando el peor agosto desde 2019, con una destrucción equivalente a 5.253 empleos diarios, además de 95 autónomos menos cada día, según ATA. La cifra de nuevos parados casi duplica la del mismo mes del año pasado.

A esto se suma un aspecto que complica aún más el debate político: la discrepancia entre el paro oficial y el llamado “paro real”. Un análisis realizado por sindicatos como USO indica que hay:

Más de 1,3 millones de personas registradas como “demandantes de empleo ocupados”

de personas registradas como “demandantes de empleo ocupados” Un nivel de desempleo efectivo estimado en alrededor de 3,8 millones, lo que representa cerca de 1,5 millones más de lo que reflejan las estadísticas oficiales

Además, se han registrado 22.089 contratos indefinidos en exceso respecto a las personas que los han firmado, lo que revela una fuerte rotación incluso en la contratación que debería ser estable. Esto alimenta la percepción de que una parte del empleo creado es precario, inseguro y mal remunerado.

Empobrecimiento de la clase media: salarios que se quedan atrás

Mientras los precios avanzan, los salarios llegan con retraso. Los sueldos acordados en convenio cerraron julio con un incremento del 3%, luego de varios meses de crecimiento por debajo de la inflación. Si estos números se contrastan con una inflación del 4,3% en agosto y del 3,9% en julio del índice armonizado, el resultado es evidente: una pérdida de poder adquisitivo.

En términos simples, que un salario aumente un 3% en un entorno donde los precios escalan entre el 3,9% y el 4,3%, implica que:

Cada euro comprar menos bienes y servicios

Las posibilidades de ahorro disminuyen

Aumenta la necesidad de recurrir al crédito y financiación para gastos extraordinarios

Este silencioso proceso de empobrecimiento afecta especialmente a:

Hogares de ingresos medios y bajos

Familias con hipotecas o alquileres elevados

Autónomos y pequeños negocios que están muy expuestos al encarecimiento de la energía y el transporte

La conjunción de salarios estancados, inflación persistente y tensión en el mercado laboral castiga a quienes no pueden repercutir los costes, como es el caso de numerosos sectores de servicios y comercio.