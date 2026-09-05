El Gobierno Frankenstein impone al 90% de las regiones el modelo de financiación del separatista Junqueras mientras ‘racanea’ con Ceuta

La discusión sobre la distribución de los fondos estatales entre las comunidades ha evolucionado de ser un tema puramente técnico a transformarse en el núcleo del debate político, con el modelo acordado con Oriol Junqueras como protagonista en la controversia.

De acuerdo con lo indicado por El Mundo en su análisis sobre Hacienda y el denominado modelo de Junqueras, el Ejecutivo ha decidido enviar a las autonomías un esquema con escasas alternativas reales al sistema pactado con el líder de ERC. Esta realidad ahora se extiende a todo el país, mientras que Ceuta es mencionada en un discurso crítico como una región que cuenta con menos margen político, aunque recibe un considerable paquete de recursos específicos.

El conflicto no se limita a lo legal o institucional. Se encuentra inmerso en un contexto económico complicado: crecimiento moderado, una inflación aún palpable en servicios y alimentos, y una ciudadanía que experimenta en su economía diaria el efecto de cada decisión relacionada con impuestos y gastos públicos.

El modelo de Junqueras: mayor cesión de impuestos y un sistema fragmentado

La nueva propuesta de financiación surge políticamente de las conversaciones entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, con una inyección total al sistema autonómico que diferentes fuentes estiman entre 18.000 y 21.000 millones de euros adicionales, según los borradores que maneja Hacienda. Cataluña sería una de las principales beneficiadas, con un incremento de aproximadamente 4.700 millones, respetando el principio de ordinalidad: aportar más sin perder su posición relativa en renta.

En el ámbito técnico, los puntos fundamentales son:

Mayor transferencia de IRPF : del 50% al 55% de la recaudación.

: del 50% al 55% de la recaudación. Mayor transferencia de IVA : del 50% al 56,5%.

: del 50% al 56,5%. Un nuevo cálculo de población ajustada, que modifica la ponderación de factores como envejecimiento, dispersión o presión migratoria.

Fondos específicos, con la inclusión de un fondo climático y mecanismos para que las pymes obtengan un 5% del IVA generado de forma local.

Hacienda argumenta que “ninguna comunidad recibirá menos recursos” que bajo el modelo actual y que el sistema introduce opciones de cobro en tiempo real, permitiendo así suavizar problemas de liquidez en un entorno de crecimiento económico irregular. Sin embargo, la aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha surgido con una división inusual: solo el Gobierno central, Cataluña y Canarias lo apoyan, mientras que la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP y algunas dirigidas por socialistas lo rechazan.

La principal crítica radica en que aunque el sistema incrementa el total de recursos, se percibe como diseñado a medida de las exigencias del independentismo catalán. Las críticas hablan de un “modelo de Junqueras”, resaltando beneficios exclusivos para Cataluña y una sumisión política de Sánchez ante socios que condicionan la legislatura. Esta impresión se ve respaldada por las declaraciones del propio líder de ERC, que enfatiza las ventajas para su región y vincula futuras negociaciones presupuestarias a nuevos progresos, incluida la recaudación directa del IRPF por parte de la Generalitat.

Cómo encaja todo esto en un escenario de inflación y aumento de precios

La estructura fiscal no es nunca neutral en lo que se refiere a los precios. En un contexto donde la inflación en España ha dado un respiro respecto a los picos de 2022-2023 pero continúa siendo alta en servicios, alquileres y ciertos alimentos, la forma en la que se distribuyen los recursos condiciona:

La capacidad de cada autonomía para fortalecer servicios públicos sin aumentar tributos propios.

La intensidad de las políticas de apoyo a la renta disponible de familias y pymes.

La respuesta ante crisis locales de precios, como aumentos puntuales en vivienda o transporte.

Un sistema que favorece a las regiones con mayor renta y capacidad fiscal, como advierten las autonomías que se sienten infrafinanciadas, puede agravar las diferencias territoriales en capacidad adquisitiva si no se acompaña de fondos de nivelación sólidos. En este punto se inserta la discusión sobre el crecimiento económico: el Gobierno promociona el modelo como un motor de dinamismo al incrementar recursos y la cesión de tributos, mientras sus críticos argumentan que reafirma a quienes ya gozan de ventajas, dificultando un desarrollo más equitativo.

El caso de Ceuta: más recursos, menos voz política

Paralelamente a la gran reforma, Ceuta atraviesa una situación particular. En términos estrictamente financieros, los datos oficiales muestran un aumento récord de recursos: las transferencias a cuenta del sistema de financiación alcanzan los 56 millones, un 9,1% más que en 2025, y la cifra total conectada a la liquidación de ejercicios anteriores asciende a unos 70,5 millones, también en niveles máximos. Adicionalmente, el Gobierno ha aprobado un plan de choque específico que moviliza 309 millones de euros en cuatro meses, equivalente a un 16% del PIB de la ciudad, con cuatro ejes: servicios públicos, seguridad, acogida humanitaria y respaldo a la actividad económica.

Entre las medidas concretas se destacan:

Ayudas directas a autónomos y empresas, con montos que varían entre 5.000 y 150.000 euros dependiendo de su tamaño.

Bonificaciones fiscales y reducciones de cuotas a la Seguridad Social para estimular el empleo y el tejido productivo.

Aportación estatal de 4,25 millones anuales al puerto de Ceuta entre 2027 y 2031, garantizando una financiación específica.

Si se analiza solo la cifra, Ceuta no se presenta como una región olvidada. Sin embargo, el descontento político tiene otras raíces: mientras el modelo de financiación acordado con el independentismo catalán se presenta como la nueva referencia para el 90% de las comunidades, las ciudades autónomas dependen de decretos específicos y planes de choque que, a pesar de ser significativos, son percibidos como soluciones temporales y no como un encuadre estable y negociado en igualdad de condiciones.

Esta sensación alimenta la narrativa de que el Gobierno “racanea” con Ceuta: no tanto por la cantidad total, sino por el margen de decisión, el tratamiento en las negociaciones y la falta de voz en la definición del nuevo sistema que definirá el reparto de recursos a medio plazo. En un territorio con fuerte presión migratoria, altos niveles de desempleo y vulnerabilidad a tensiones de precios importados, la estabilidad financiera y la certeza son tan vitales como el monto específico de las ayudas.

Crecimiento, desigualdad y la política económica detrás del modelo

En el fondo del debate reside la cuestión de si la política fiscal del Gobierno fomenta un crecimiento económico equilibrado o, por el contrario, refuerza las discrepancias entre regiones. El nuevo esquema de financiación se promociona como una herramienta para sostener la expansión del PIB nacional, financiar servicios y acompañar la transición verde con fondos específicos. Sin embargo, el rechazo unánime de una gran parte de las comunidades muestra que la confianza dista de ser generalizada.

Las autonomías que se consideran infrafinanciadas —como Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia o Castilla-La Mancha, según diferentes estudios— demandan un mecanismo de nivelación más claro y advierten que no aceptar el modelo les condena a persistir con el sistema de 2009, sin acceso a las mejoras asociadas al acuerdo con Junqueras. Es decir, se hallan ante un dilema: aceptar un modelo que consideran descompensado o quedarse ancladas en un régimen anticuado que ya no se adapta a sus necesidades en gasto en sanidad, educación y servicios sociales.

Simultáneamente, las ciudades autónomas como Ceuta y Melilla dependen de un entramado de transferencias a cuenta, subvenciones y planes de choque que, aunque robustecen las arcas, no resuelven la sensación de vulnerabilidad ante posibles cambios futuros. Todo esto se desarrolla mientras la inflación ejerce presión sobre la renta disponible y la política económica busca un equilibrio complejo entre consolidación fiscal y respaldo al crecimiento.

En resumen, el denominado “Gobierno Frankenstein” de alianzas diversas ha determinado que la pieza central del rompecabezas territorial sea el modelo pactado con el independentismo catalán, dejando a muchos actores con la percepción de que participan en una partida en la que no han puesto las reglas. Y en un país donde la economía cotidiana se traduce en cada factura y cada nómina, la financiación autonómica se ha convertido en un tema que trasciende las oficinas, erigiéndose en uno de los grandes termómetros del clima político.