El informe sobre Adamuz confirma que la rotura del carril se produjo en una soldadura y señala a Puente como responsable de los 46 muertos

La pesquisa sobre el trágico incidente en Adamuz se recalienta tras la reciente revelación de la Guardia Civil, que identifica la rotura en la soldadura de la vía como un factor clave del siniestro.

Según informa **_El Mundo_**, los investigadores han detectado irregularidades en la conexión entre un tramo de carril de 1989 y otro renovado en 2023.

Esta fractura, ocurrida en esa soldadura, vuelve a chocar la interpretación técnica con la política del caso.

Este documento llega en un momento delicado.

Adif defiende que las anomalías encontradas antes del accidente se mantenían dentro de los márgenes aceptables de error. No obstante, los expertos judiciales contradicen esa afirmación, indicando que no es habitual que una infraestructura recién actualizada presente fallos tan pronto. En paralelo, Óscar Puente ha minimizado el impacto de este informe, presentándolo como un mero acta de inspección ocular. En contraste, Alberto Núñez Feijóo ha arremetido con contundencia contra el documento, mientras que Juanma Moreno ha exigido “toda la verdad” sobre lo sucedido.

Aspectos destacados del informe

El tema más delicado reside en la soldadura que une dos raíles de diferentes fechas de fabricación. Según diversas informaciones de medios que han accedido al contenido del atestado, los peritos han notado una fractura transversal completa en la unión soldada, además de señalar signos que podrían indicar fatiga del material. También mencionan “anomalías relevantes” en esa área y una posible cadena de deterioro antes del fallo final.

Paralelamente, los peritos judiciales han señalado otro elemento que incomoda a la operadora pública: un defecto de nivelación detectado en 2025 en ese mismo tramo. Su teoría sugiere que este problema podría haber precipitado la fractura o, al menos, debilitado la unión. La premisa básica es clara: no es aceptable que una obra finalizada recientemente presente este tipo de deficiencias tan rápidamente.

Soldadura entre un raíl de 1989 y otro de 2023

entre un raíl de 1989 y otro de 2023 Fractura transversal en el punto de unión

en el punto de unión Defecto de nivelación detectado meses antes

detectado meses antes Posible fatiga del material en la zona afectada

La respuesta política: presión sobre Puente

La reacción se ha manifestado de inmediato en el ámbito político, dejando de lado lo técnico. Feijóo ha calificado a Puente como “ministro indigno”, buscando golpear en un punto neurálgico para el Gobierno debido al elevado número de víctimas. En la misma línea, Moreno ha pedido esclarecimiento sobre todos los aspectos que rodean el accidente y ha solicitado que el caso no se cierre con explicaciones a medias.

Por su parte, Puente ha defendido que no existe un informe concluyente que cierre las causas del siniestro, señalando que aún faltan análisis periciales. Su estrategia consiste en subrayar que el documento de la Guardia Civil no determina por sí solo el origen del accidente, sino que es parte de una investigación más amplia. Sin embargo, cada nuevo avance técnico vuelve a abrir el debate público y reduce el margen de maniobra para Adif o el Ministerio.

Implicaciones para Adif y la investigación

La gran cuestión que surge no es solo qué se rompió, sino el porqué de esa rotura. Si la soldadura falló por un defecto material, por fatiga acumulada o por una mala ejecución en la renovación del tramo, la responsabilidad recaerá sobre la cadena de control, mantenimiento y supervisión. En este sentido, Adif queda especialmente en el punto de mira, ya que los informes sugieren que hubo señales de alerta que no debieron ser ignoradas.

También se plantea una cuestión de credibilidad institucional. Cuando una infraestructura de alta velocidad presenta un problema en una unión recién realizada, el foco no se limita al punto exacto de la rotura, sino que se expande hacia todo el proceso: obra, certificación, revisión y seguimiento. Así, el caso ha evolucionado de ser un simple siniestro ferroviario a convertirse en una lucha sobre cómo se fiscaliza una red crítica que transporta a miles de personas diariamente.

Hipótesis principal : fallo en la soldadura

: fallo en la soldadura Duda central : si hubo defectos previos no corregidos

: si hubo defectos previos no corregidos Consecuencia política : presión sobre Transportes y Adif

: presión sobre y Consecuencia judicial: más peso para la pericial técnica

Y, a pesar de todo el ruido generado, el caso permanece abierto a nuevas evidencias. El expediente no solo se refiere a acero y soldaduras; también destaca la crucial diferencia entre detectar un problema y reaccionar a tiempo.

En medio de tantos datos técnicos, hay un aspecto casi mecánico que resulta intrigante: aunque una soldadura ferroviaria puede parecer un elemento menor, en una línea de alta velocidad, cualquier milímetro es crucial. En ocasiones, la línea que separa un trayecto normal de una tragedia se halla oculta precisamente allí, en una unión que casi nadie examina.