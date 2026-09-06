Cataluña se vuelca para salvar SEAT ante la amenaza sobre su futuro

El futuro de SEAT ha dejado de ser una cuestión exclusivamente empresarial para convertirse en un asunto de máxima importancia económica y política para Cataluña. Ante las informaciones que apuntan a una posible desaparición progresiva de la histórica marca española, el Govern ha anunciado que trabajará «incansablemente» para garantizar su continuidad y evitar una reducción de la plantilla en la planta de Martorell.

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha reconocido que el futuro de SEAT es «importantísimo» para la economía catalana y ha defendido la necesidad de preservar tanto la marca como la actividad industrial asociada a ella. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también mantiene conversaciones con la dirección del Grupo Volkswagen para trasladar el compromiso de Cataluña con el proyecto industrial.

La preocupación se ha disparado después de que trascendiera que Volkswagen estudia una profunda reorganización de sus marcas y de su capacidad productiva. En este escenario, SEAT aparece como una de las grandes incógnitas del futuro del grupo, mientras Cupra ha ido adquiriendo un peso cada vez mayor dentro de la estrategia del fabricante alemán.

Aunque no existe una decisión definitiva sobre la desaparición de SEAT, diferentes informaciones apuntan a que Volkswagen podría dejar de desarrollar nuevos modelos para la marca a medio plazo y concentrar buena parte de sus esfuerzos en Cupra. La incertidumbre ha provocado una reacción inmediata en Cataluña, donde SEAT constituye uno de los principales pilares de la industria del automóvil.

Martorell, en el centro de la batalla industrial

La planta de Martorell se encuentra en el centro de todas las miradas. La fábrica y el conjunto de instalaciones vinculadas a SEAT representan miles de puestos de trabajo directos y una extensa red de proveedores y empleos indirectos.

El presidente del comité intercentros de SEAT, Matías Carnero, ha asegurado que el empleo está garantizado en España al menos hasta 2030, aunque ha advertido de que será necesario conseguir nuevos proyectos y una segunda plataforma eléctrica para asegurar la capacidad productiva de la planta en los próximos años.

La situación, por tanto, no supone actualmente un anuncio de cierre de Martorell. Al contrario, la factoría mantiene unos niveles elevados de producción y continúa siendo una pieza estratégica para Volkswagen. El problema se sitúa más allá de los próximos años: qué modelos se fabricarán, qué inversiones recibirá la planta y, sobre todo, qué papel tendrá la marca SEAT dentro del grupo alemán.

Carnero incluso ha apuntado que Martorell podría beneficiarse de una eventual redistribución de producción si Volkswagen reduce capacidad en algunas de sus plantas alemanas. La fábrica catalana podría convertirse así en una de las instalaciones beneficiadas por el proceso de reorganización industrial del grupo.

Una marca histórica en el aire

SEAT cuenta con 76 años de historia y está profundamente vinculada a la industrialización española. Su eventual desaparición supondría mucho más que la retirada de una marca del mercado: implicaría el final de uno de los grandes símbolos de la industria automovilística española.

La compañía nació en 1950 y comenzó a fabricar vehículos pocos años después en Barcelona. Con el traslado de buena parte de la actividad a Martorell, la marca convirtió Cataluña en uno de los grandes centros de producción automovilística del sur de Europa.

Por eso, la posibilidad de que Volkswagen reduzca progresivamente el peso de SEAT ha generado inquietud entre empresarios, sindicatos y administraciones. Foment del Treball ha reclamado al grupo alemán que garantice el futuro industrial de SEAT y mantenga la capacidad productiva y el empleo en Cataluña. La patronal considera que está en juego un proyecto industrial estratégico para la economía catalana.

El temor no se limita a los trabajadores directamente vinculados a la compañía. Una eventual reducción de actividad tendría consecuencias sobre fabricantes de componentes, empresas logísticas, proveedores y todo el tejido económico que depende directa o indirectamente de la industria del automóvil.

Volkswagen afronta una transformación histórica

La incertidumbre sobre SEAT se produce además en un momento especialmente delicado para Volkswagen. El grupo alemán ha aprobado un plan de ajuste que contempla la eliminación de unos 50.000 puestos de trabajo a escala mundial hasta 2030 y una profunda transformación de su estructura industrial.

La compañía busca reducir costes y mejorar su rentabilidad en un mercado cada vez más competitivo, especialmente por el avance de los fabricantes chinos y por la complicada transición hacia el vehículo eléctrico.

En este proceso, Volkswagen pretende simplificar su oferta y concentrar inversiones en aquellas marcas y modelos que considere más rentables. Cupra se encuentra entre las enseñas que han ganado protagonismo, mientras el futuro de SEAT continúa pendiente de definirse.

El escenario abre una batalla industrial para Cataluña. El Govern quiere convencer a Volkswagen de que Martorell debe seguir siendo uno de los grandes centros productivos europeos del grupo y que SEAT debe conservar un papel relevante.

Por ahora, no hay una sentencia definitiva para la marca. Pero sí una carrera contra el tiempo para garantizar que los próximos planes industriales de Volkswagen incluyan a Cataluña, mantengan el empleo y den continuidad a una marca que, durante décadas, ha formado parte de la historia económica e industrial de España.

La Generalitat ya ha dejado clara su posición: defenderá la continuidad de SEAT y el empleo en Martorell. Ahora la decisión está, en buena medida, en manos de Volkswagen.