¿Por qué todos los dirigentes del PSOE caen en manos de Marruecos? De González a Sánchez pasando por Zapatero, Bono o Blanco

Pedro Sánchez aparece a los ojos del mundo como un pelele de Mohamed VI.

Y cada crisis entre España y Marruecos parece terminar de la misma manera: con el Gobierno español retrocediendo y el régimen alauí avanzando posiciones.

Lo más sangrante ahora es Ceuta, invadida y en caos, pero antes se produjo el giro histórico sobre el Sáhara Occidental, adoptado por Sánchez en 2022 sin explicaciones y rompiendo décadas de política exterior española.

Sobre ese sonrojaste sometimiento planea inevitablemente el caso Pegasus.

Está acreditado que el teléfono móvil de Sánchez y los de varios ministros fueron infectados y que del terminal del presidente se extrajo una enorme cantidad de información.

Cada día se asienta más la tesis de que entre esa información hay datos, imágenes o videos inconfesable y que eso paraliza al amo del PSOE y a su cuadrilla.

Durante años, Pegasus ha sido la explicación más socorrida para intentar entender la sorprendente sumisión de Sánchez a Mohamed VI.

Pero el analista saharaui Taleb Alisalem sostiene que esa explicación se queda corta.

En una entrevista concedida a ESdiario, plantea una hipótesis mucho más grave: que no estaríamos únicamente ante un posible chantaje, sino ante una red de influencia marroquí asentada desde hace décadas en el entorno socialista.

Alisalem asegura que nunca había contemplado algo semejante: «un Gobierno que, siendo el atacado, protege al agresor».

Detrás de la actitud del PSOE hacia Rabat existe «una estructura dentro del Partido Socialista perfectamente organizada» que actua en favor de los intereses marroquíes.

Y cuando le preguntan si cree que esa estructura recibe dinero de Marruecos, responde tajante: «Sí, totalmente».

El analista no señala a un personaje aislado, sino que recorre varias generaciones del PSOE.

Cita la tradicional sintonía de Felipe González con la monarquía alauí; las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero y sus conferencias remuneradas; y menciona también a Miguel Ángel Moratinos, José Bono, Juan Fernando López Aguilar y María Antonia Trujillo, enta última con vinculos muy personales e íntimos.

Algunos de estos dirigentes se habrían tejido durante años relaciones políticas, personales y económicas con Marruecos y con el Majzén, el entramado de poder que rodea a la monarquía de Mohamed VI.

Y Alisalem subraya que todo se ha agravado con el Gobierno actual. Invita a examinar especialmente la trayectoria y los contactos de José Manuel Albares, incluida su etapa en París, y pone también el foco sobre Fernando Grande-Marlaska.

La conclusión que deja sobre la mesa es inquietante: Pegasus podría ser sólo una pieza del puzle.

La verdadera explicación del sorprendente sometimiento de sucesivos dirigentes socialistas a Rabat está en una relación de influencia mucho más antigua, profunda y estructural.

De González a Zapatero: vínculos y estancias lujosas

De acuerdo con el reportaje de Nueva Revolución, diversos pesos pesados del PSOE han tejido lazos económicos y personales con Marruecos:

Felipe González : vinculado a terrenos en la zona de Jbila , a las afueras de Tánger , donde se encuentran propiedades de la familia real marroquí y saudí. Esta conexión es una de las más antiguas del partido en relación con el ámbito económico marroquí.

: vinculado a terrenos en la zona de , a las afueras de , donde se encuentran propiedades de la familia real marroquí y saudí. Esta conexión es una de las más antiguas del partido en relación con el ámbito económico marroquí. José Bono : el exministro de Defensa y expresidente del Congreso ha disfrutado de estancias en el hotel de lujo Le Mirage , situado en la costa de Tánger , un lugar habitual de encuentro entre las élites españolas y marroquíes.

: el exministro de Defensa y expresidente del Congreso ha disfrutado de estancias en el hotel de lujo , situado en la costa de , un lugar habitual de encuentro entre las élites españolas y marroquíes. José Luis Rodríguez Zapatero: viaja con frecuencia a Marruecos y se ha posicionado como uno de los defensores más visibles de las posturas marroquíes sobre el Sáhara, participando en foros y actos públicos en la nación del Magreb.

El mismo patrón se repite:

Conexión personal con el país. Uso de hoteles y residencias de alta gama como espacios de encuentro. Posiciones políticas posteriores que se alinean con los intereses de Rabat, especialmente en el conflicto saharaui.

El informe también menciona un grupo de figuras socialistas —que incluye a Zapatero, Miguel Ángel Moratinos, Trinidad Jiménez, María Teresa Fernández de la Vega y María Antonia Trujillo— que actúa como un lobby pro-marroquí dentro del partido. Trujillo llegó incluso a residir en Larache y defendió públicamente la “marroquinidad” de Ceuta y Melilla, una postura que se alinea con las ambiciones históricas de Marruecos sobre estas ciudades autónomas.

El papel de Pepe Blanco y la profesionalización del lobby

La influencia sobrepasó los límites de la política y se extendió al ámbito empresarial. José Blanco, exministro de Fomento, emerge en el reportaje como una de las figuras clave en la formalización de estas relaciones.

Fundó la consultora Acento Public Affairs junto a miembros del PP , dedicada a la intermediación y al lobby institucional.

junto a miembros del , dedicada a la intermediación y al lobby institucional. De acuerdo al análisis de Nueva Revolución, parte de su actividad está relacionada con la defensa de intereses marroquíes tanto en España como en la Unión Europea, aprovechando su experiencia con instituciones comunitarias.

La transición de la política a los negocios realza la percepción de que la relación con Marruecos va más allá de la mera lógica diplomática, adentrándose en un terreno donde los contratos, la reputación y la habilidad de abrir puertas en Bruselas y en grandes empresas españolas son fundamentales.

Sánchez, el giro sobre el Sáhara y la “sumisión inexplicable”

El cambio significativo se produce con Pedro Sánchez. En 2022, el presidente rompe con la tradicional postura de neutralidad de España respecto al Sáhara Occidental, respaldando el plan de autonomía marroquí como “la base más seria, creíble y realista”, tal como han reportado múltiples medios y agencias. Este giro, transmitido mediante una carta al rey Mohamed VI, no fue explicado en profundidad ni en el Parlamento ni ante la opinión pública.

Las repercusiones se han consolidado:

La parte socialista del Gobierno respalda la idea de que una “autonomía genuina bajo soberanía marroquí” es la solución más viable para el Sáhara .

. La relación con Marruecos es presentada oficialmente como “una de las más fuertes” para España , según palabras del ministro José Manuel Albares .

es presentada oficialmente como “una de las más fuertes” para , según palabras del ministro . Se acrecientan los acuerdos comerciales, migratorios y de cooperación que refuerzan a Rabat y consolidan a España como uno de sus principales aliados económicos.

En este panorama, analistas mencionados en medios españoles critican lo que consideran una “sumisión inexplicable” del Gobierno a la agenda marroquí, sugiriendo que Rabat ha trabajado durante años para que las lealtades de destacados nombres del PSOE favorezcan sus intereses. La combinación de espionaje mediante Pegasus, la gestión de crisis diplomáticas y los beneficios económicos en juego añaden capas de presión difíciles de evaluar.

Qué gana Marruecos y qué arriesga España

Con respecto a Marruecos, la estrategia es nítida:

Reforzar su control de facto sobre el Sáhara Occidental con el respaldo político de socios fundamentales.

con el respaldo político de socios fundamentales. Ampliar sus reivindicaciones sobre aguas y espacio aéreo relacionados con el territorio saharaui.

Mantener activa la discusión sobre Ceuta y Melilla, apoyándose en los discursos favorables de personalidades como María Antonia Trujillo.

Por su parte, España encuentra ventajas inmediatas:

Control de flujos migratorios y colaboración en la lucha contra la inmigración irregular.

Acceso privilegiado a un mercado en expansión donde ya ocupa la primera posición comercial.

Estabilidad operativa en el estrecho y en el entorno del Magreb, crucial para el comercio y la energía.

Sin embargo, el costo político es considerable: críticas internas, distanciamiento de la causa saharaui y la percepción de que las decisiones estratégicas del país se toman en medio de una penumbra inquietante, donde los lazos personales y económicos de los dirigentes del PSOE con Marruecos pesan tanto como la agenda oficial.

Un animal político con muchas vidas: peculiaridades del “lobby marroquí”

Más allá de las decisiones de gran calado, la historia de este vínculo revela detalles curiosos que ayudan a comprender su magnitud:

El hotel Le Mirage , en Tánger , se repite como escenario de encuentros informales entre empresarios españoles, exministros y representantes cercanos a la monarquía alauí.

, en , se repite como escenario de encuentros informales entre empresarios españoles, exministros y representantes cercanos a la monarquía alauí. Algunos exdirigentes socialistas visitan Marruecos más como anfitriones que como simples invitados, participando en actos públicos donde abogan abiertamente por las posturas de Rabat respecto al Sáhara , superando la prudencia habitual en temas diplomáticos.

más como anfitriones que como simples invitados, participando en actos públicos donde abogan abiertamente por las posturas de respecto al , superando la prudencia habitual en temas diplomáticos. La mezcla de propiedades inmobiliarias, consultoras de lobby y cargos en empresas relacionadas con intereses en el Magreb convierte a este entramado en un auténtico “animal político” de múltiples vidas, capaz de resistir cambios de gobierno, crisis diplomáticas y debates parlamentarios.

En este ecosistema, los nombres de González, Zapatero, Bono, Blanco y Sánchez se entrelazan con las siglas del PSOE, las ambiciones de Marruecos y el mutismo de parte de la política española, configurando una relación que continúa en expansión mientras la opinión pública intenta descifrar su verdadero costo.