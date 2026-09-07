España acorralada… Buscan 400 bienes para cobrar deudas

sto parece propio de un país con gravísimos problemas financieros, pero está ocurriendo con España.

Los acreedores derivados de los litigios internacionales por los cambios en las primas a las energías renovables aseguran haber identificado unos 400 bienes y activos españoles susceptibles de ser perseguidos judicialmente en el extranjero. El origen del conflicto se remonta a los cambios regulatorios realizados hace más de una década. Inversores extranjeros acudieron al arbitraje internacional y existen 29 laudos favorables a inversores, con indemnizaciones que rondan los 1.800 millones de euros.

Cuando se incorporan intereses, costas y honorarios, la factura publicada asciende ya a 2.333 millones de euros. España, sin embargo, continúa disputando jurídicamente la obligación de satisfacer buena parte de estos laudos, especialmente cuando afectan a inversores de la propia Unión Europea. Y la batalla ha alcanzado niveles realmente sorprendentes.

Los acreedores han intentado perseguir sedes y cuentas del Instituto Cervantes, pagos realizados por Eurocontrol a Enaire e incluso activos relacionados con la indemnización reclamada por España por la catástrofe del Prestige.

También se intentó alcanzar determinados flujos relacionados con la Selección Española durante el Mundial, aunque un juez estadounidense rechazó esa pretensión al considerar que la RFEF es independiente del Estado.

Los procedimientos se extienden por Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Australia y Singapur, mientras distintas jurisdicciones mantienen posiciones que pueden chocar con la interpretación de las instituciones europeas. En Estados Unidos, además, ha avanzado la ejecución de un laudo relacionado con Antin por 101 millones de euros, mientras la Comisión Europea sostiene que determinados pagos derivados de estos arbitrajes intracomunitarios podrían vulnerar las normas de la UE sobre ayudas de Estado. Pero existe una palabra que convierte este conflicto en algo todavía más delicado: default.

Uno de los fondos acreedores llegó a plantear la posible utilización de cláusulas de cross default o incumplimiento cruzado vinculadas a determinadas emisiones de deuda española.

Esto no significa que España esté en suspensión de pagos ni que vaya a estarlo, pero demuestra hasta dónde ha escalado una disputa que comenzó con cambios regulatorios en las renovables y que ahora ha llevado a acreedores a localizar centenares de activos españoles por medio mundo para intentar cobrar.

El propio Estado ha llegado a provisionar 2.943 millones de euros relacionados con estas contingencias. Porque cuando un país cambia las reglas, pierde arbitrajes internacionales y sus acreedores terminan buscando 400 bienes públicos por todo el mundo, la factura ya no se mide solamente en millones de euros. También se mide en credibilidad, reputación y seguridad jurídica.