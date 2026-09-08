El municipio más rico de España desbloquea 775 viviendas: muchas serán asequibles y para jóvenes

Pozuelo de Alarcón, el municipio con mayor renta bruta media declarada de España, prepara una de las mayores incorporaciones de vivienda nueva de los últimos años. El Ayuntamiento ha aprobado el proyecto de urbanización de Huerta Grande, un desarrollo de 775 viviendas situado en el noroeste de la localidad, junto a la carretera de Majadahonda (M-515).

Huerta Grande: 775 viviendas, 434 asequibles y 105 para jóvenes

El nuevo ámbito residencial combinará vivienda libre, promoción con precio limitado y vivienda municipal:

329 viviendas VPPL (42% del total)

105 viviendas municipales para jóvenes (14% del total)

341 viviendas libres (44% del total)

Las 329 viviendas VPPL se comercializarán bajo un régimen que fija límites de precio y busca mantenerlas por debajo de los valores de la vivienda libre.

Por su parte, las 105 viviendas públicas para jóvenes serán promovidas por el propio Ayuntamiento y formarán parte de su Plan Municipal de Vivienda. Está previsto que se adjudiquen mediante sorteo en el último trimestre de 2026, conjuntamente con otras 220 viviendas municipales que ya se encuentran en construcción en diferentes zonas de Pozuelo.

Antes de levantar las casas, Pozuelo ampliará una vía saturada

La urbanización comienza en septiembre y la primera actuación es la ampliación de la calle Campomanes, en el tramo entre el Camino de las Huertas y la M-515.

Actualmente, esta vía cuenta con un único carril y concentra retenciones habituales por ser una conexión de entrada y salida del municipio.

El proyecto plantea duplicar su capacidad hasta dos carriles por sentido, con el objetivo de mejorar la circulación y anticiparse al incremento de tráfico asociado al nuevo barrio.

Una oportunidad de obra nueva en uno de los mercados más caros de Madrid

La aprobación de Huerta Grande llega en un contexto de escasez de suelo finalista y limitada oferta de vivienda nueva en Pozuelo. El municipio mantiene una elevada demanda residencial por su proximidad a Madrid, su red de servicios, su perfil de renta y su carácter predominantemente residencial.

La llegada de estas viviendas amplía la oferta para compradores que busquen una ubicación consolidada y bien conectada. Sin embargo, la etiqueta de enclave “privilegiado”, el entorno natural y la localización junto a la M-515 anticipan que el producto libre podría situarse en los tramos altos del mercado local. El efecto más socialmente relevante del proyecto estará en las 434 viviendas asequibles.

Un parque y patrimonio histórico dentro del nuevo desarrollo

Huerta Grande incorpora un componente patrimonial poco habitual en grandes desarrollos residenciales. El proyecto prevé recuperar ‘El Viaje del Agua’, el entorno del antiguo lavadero de La Poza, catalogado como Bien de Interés Patrimonial por la Comunidad de Madrid.

La actuación contempla rehabilitar el conjunto y crear un parque, de forma que el ámbito combine viviendas, zonas verdes y conservación del patrimonio.