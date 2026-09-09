Inditex amplía el consumo de moda con un semestre de récord

El escaparate de la moda rápida se llena nuevamente de cifras jamás vistas. Inditex ha cerrado el primer semestre de su ejercicio con un beneficio nunca antes alcanzado y unas ventas que revelan que, a pesar de un entorno con precios en aumento y consumidores cautelosos, el interés por la moda sigue en pie.

Entre febrero y julio, el grupo fundado por Amancio Ortega ha sabido aprovechar el tirón de sus colecciones de primavera-verano, sumado a la fuerza de su modelo que combina tiendas físicas y venta online, para transformar la intención de compra de ropa en resultados económicos muy concretos.

Un semestre de récord: qué números hay detrás

Los datos fundamentales del semestre presentan un patrón inconfundible: incremento en ventas, mayor margen y un aumento en los beneficios.

Beneficio neto: 2.980 millones de euros , lo que representa un aumento del 6,8 % en comparación con el año anterior

, lo que representa un aumento del 6,8 % en comparación con el año anterior Ventas: 19.755 millones de euros , con un crecimiento del 7,6 %

, con un crecimiento del 7,6 % Ventas a tipo de cambio constante: un aumento del 9,2 %

Margen bruto: 11.596 millones de euros , con un aumento del 8,3 % y un margen del 58,7 %

, con un aumento del 8,3 % y un margen del 58,7 % EBITDA: 5.513 millones de euros , con un incremento del 7,8 %

, con un incremento del 7,8 % Posición financiera neta: cerca de 10.400 millones de euros, con un crecimiento del 4 %

Este panorama es muy revelador en lo que respecta al consumo: no solo se están vendiendo más prendas, sino que además se obtiene un mejor margen, es decir, sin necesidad de recurrir de forma agresiva a descuentos o rebajas para mover el género.

La comunicación corporativa del grupo recalca que las colecciones de primavera-verano han tenido una “recepción muy positiva” entre los clientes, una afirmación que se repite tanto en los resultados del primer trimestre como en el informe semestral. Dicha acogida se traduce en un crecimiento del 5,8 % en las ventas del primer trimestre, hasta alcanzar 8.750 millones, y un empuje adicional en la segunda parte del semestre.

El imperio de Arteixo y la fórmula de Amancio

Analizar la evolución por marcas permite entender el comportamiento del consumidor en cada segmento. En la tabla se refleja el peso de cada una:

Marca / concepto Ventas 1S 2026 (M€) Ventas 1S 2025 (M€) Zara (incluye Zara Home y Lefties) 13.783 13.150 Pull&Bear 1.261 1.158 Massimo Dutti 988 895 Bershka 1.678 1.438 Stradivarius 1.573 1.327 Oysho 472 389 Total 19.755 18.357

Cada una de las cadenas muestra un crecimiento, desde la más popular, Zara, hasta marcas más especializadas como Massimo Dutti u Oysho. Esto sugiere que el impulso del consumo rebasa el ticket pequeño de moda juvenil, alcanzando segmentos de mayor precio, donde el cliente demanda una calidad y un estilo más cuidados.

La “fórmula de Amancio” continúa manteniéndose, aunque más refinada: una rápida rotación de colecciones, un riguroso control de costos y una logística tan precisa que permite ajustar la producción y los surtidos en prácticamente tiempo real. La integración entre la tienda física y la plataforma online facilita al cliente transitar sin dificultad entre ambos canales, probando en tienda pero comprando en línea o viceversa, sin contratiempos.

Consumo, precios y la nueva normalidad del gasto en moda

Que un grupo global de moda radicado en Galicia presente estas cifras en medio de un ambiente de presión inflacionista es indicativo de cómo se está transformando el consumo. Los compradores ajustan sus presupuestos en muchas áreas, pero siguen concediendo un lugar importante a la ropa.

En términos prácticos se observa que:

Se compran un poco menos por impulso, pero más con un enfoque en uso y versatilidad.

Se aceptan aumentos moderados de precios si el producto ofrecido resulta satisfactorio.

Los clientes combinan prendas básicas de costo contenido con algunas piezas más “especiales”.

Inditex ha sabido aprovechar esta lógica con colecciones que fusionan básicos con un diseño fácilmente reconocible y una relación calidad-precio que, según sus márgenes, el consumidor sigue aceptando. El crecimiento del 9 % en ventas entre el 1 de agosto y el 7 de septiembre, a tipo de cambio constante, indica que el comienzo del otoño mantiene un buen nivel de demanda.

A su vez, los resultados confirman que la moda rápida ya no es únicamente sinónimo de rebajas y colecciones efímeras. La mejora en los márgenes sugiere una menor dependencia de la promoción agresiva y una mayor capacidad para vender a precios fijados, gracias a un buen diseño, una marca bien posicionada y una experiencia de compra enriquecedora. En este marco, el gasto en moda se convierte casi en un pequeño lujo accesible, donde el consumidor busca renovar su armario sin sacrificar su presupuesto.

Qué dice todo esto del consumidor y hacia dónde puede ir

El semestre récord del grupo se presenta como un termómetro de los cambios en la forma de consumir:

Las tiendas físicas siguen siendo relevantes, pero el canal online se ha consolidado como un complemento natural, no como un sustituto.

El cliente valora la rapidez: desde ver una prenda en redes sociales hasta encontrarla en la tienda en pocos días.

La sensibilidad ante los precios convive con la búsqueda de una identidad a través de la moda.

Para las empresas, el mensaje queda claro: aquellos que logren anticiparse a las tendencias, ajustar sus colecciones y ofrecer una experiencia cómoda, desde el probador de una tienda en Madrid hasta el carrito de compra en el móvil, tendrán más oportunidades de que el consumidor siga usando su tarjeta.

En un momento donde muchas familias examinan cada euro con lupa, la habilidad de un gigante como Inditex para atraer a compradores a sus tiendas y su sitio web muestra que, cuando la moda logra conectar con el presupuesto y con el estilo de vida, el consumo aún tiene mucho que aportar.