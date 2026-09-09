Islandia le dice NO a la UE

Islandia acaba de mandar un mensaje contundente a Bruselas.

Los ciudadanos han rechazado en referéndum reabrir las negociaciones para entrar en la Unión Europea: el 52,8 % votó NO frente al 47,2 % que votó SÍ, con una participación extraordinaria del 82,5 %. Y hay una precisión fundamental: los islandeses no estaban votando directamente si querían entrar en la UE, sino algo previo, si querían volver a sentarse con Bruselas para negociar la adhesión. La mayoría ha dicho que no. Islandia ya solicitó entrar en la UE en 2009 y comenzó las negociaciones en 2010, pero el proceso terminó paralizado. Ahora, más de una década después, la puerta vuelve a cerrarse.

La explicación tiene mucho que ver con el peculiar modelo islandés. Islandia ya pertenece al Espacio Económico Europeo y a Schengen, por lo que está profundamente integrada con Europa sin pertenecer a la Unión Europea. Al mismo tiempo conserva fuera de la UE determinadas competencias especialmente sensibles, entre ellas las relacionadas con su potentísima industria pesquera. Y el mapa del referéndum resulta revelador: en las dos circunscripciones de Reikiavik ganó el sí, mientras en el resto del país venció el no, llegando al 62,9 % en el noroeste, 61,2 % en el noreste y 60 % en el sur.

Estados Unidos ha tomado nota inmediatamente porque Islandia, miembro fundador de la OTAN y situada estratégicamente entre Norteamérica y Europa, tiene una importancia geopolítica enorme en el Atlántico Norte y el Ártico.

Un país de menos de medio millón de habitantes acaba de lanzar un mensaje tremendamente interesante: Europa sí; Unión Europea, de momento, no