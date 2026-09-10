Descubre 5 pueblos fantasma en Castellón y los motivos de su abandono

Estos pueblos abandonados de Castellón son el resultado de un profundo proceso de despoblación rural que se aceleró entre los años cincuenta y setenta del siglo XX. La falta de electricidad, agua corriente, carreteras, servicios sanitarios y centros educativos llevó a muchas familias a abandonar sus casas.

El destino habitual fueron municipios con empleo industrial y mejores servicios, como Castellón de la Plana, l’Alcora, Onda o Vila-real.

¿Por qué se vaciaron las aldeas del interior de Castellón?

La despoblación rural en la provincia de Castellón no tuvo una única causa. Fue una decisión forzada, en muchos casos, por las condiciones materiales de vida y por la creciente distancia entre el mundo rural y los municipios industrializados.

Entre los principales factores estuvieron:

Falta de servicios esenciales : no todas las poblaciones contaban con electricidad, agua corriente o comunicaciones fiables.

: no todas las poblaciones contaban con electricidad, agua corriente o comunicaciones fiables. Accesos difíciles : caminos y carreteras insuficientes encarecían los desplazamientos y dificultaban el acceso a mercados, médicos o escuelas.

: caminos y carreteras insuficientes encarecían los desplazamientos y dificultaban el acceso a mercados, médicos o escuelas. Educación lejos de casa : algunos niños recorrían a pie trayectos de casi una hora para asistir a clase.

: algunos niños recorrían a pie trayectos de casi una hora para asistir a clase. Trabajo agrario precario : el cereal, la ganadería, el vino, el maíz o el olivo sostenían economías familiares vulnerables y dependientes del clima.

: el cereal, la ganadería, el vino, el maíz o el olivo sostenían economías familiares vulnerables y dependientes del clima. Empleo industrial cercano: la cerámica de l’Alcora y Onda ofrecía ingresos regulares y una alternativa de futuro para las nuevas generaciones.

Les Albaredes

En el valle del río de la Cuba, cerca de la frontera con Teruel, se encuentra Les Albaredes, una aldea perteneciente a Portell de Morella. Su caserío se articulaba alrededor de dos calles y sus habitantes vivían principalmente del cereal, las ovejas y la cría de cerdos.

El dato que mejor explica su aislamiento es contundente: la electricidad nunca llegó al pueblo. Para muchas gestiones y necesidades cotidianas, los vecinos tenían que desplazarse a Portell.

La salida de población fue lenta, no repentina. El último residente se trasladó en 1988, dejando atrás un núcleo que había resistido durante décadas pese a sus limitaciones. Su atmósfera rural también llamó la atención del cineasta Ken Loach, que utilizó el municipio como localización de ‘Tierra y libertad’.

Bibioj

Bibioj, una pedanía de Villahermosa del Río situada entre los barrancos del Alto Mijares, llegó a ser un núcleo con actividad. Tuvo cerca de cuarenta viviendas, escuela, varias tabernas y más de cien habitantes.

Pero la vida cotidiana estaba condicionada por tres ausencias decisivas:

Una carretera adecuada.

Electricidad.

Agua corriente.

Durante los años sesenta, sus vecinos fueron saliendo hacia Castellón de la Plana y hacia municipios con mayor actividad industrial, como Onda, l’Alcora, y Vila-real. El lugar quedó sin residentes permanentes a finales de los ochenta.

Saranyana

Saranyana, en Todolella y dentro de la comarca de Els Ports, fue durante años mucho más que un conjunto de casas aisladas. Llegó a tener entidad propia y compartió municipio bajo la denominación de Todolella y Saranyana.

El núcleo principal estaba formado por seis viviendas, acompañadas por masías dispersas. La pérdida de población se intensificó desde los años cincuenta. En 1997, la última pareja que residía en la aldea se trasladó a Todolella y Saranyana dejó de tener habitantes estables.

La Granella

La Granella, ubicada en una zona elevada entre Castillo de Villamalefa y Ludiente, representa la dureza de la vida en los núcleos más aislados del interior castellonense. Llegó a contar con trece viviendas y sus familias cultivaban trigo, cebada y avena. También criaban ovejas y elaboraban vino.

Las distancias revelan por qué el pueblo acabó vacío: la fuente estaba a media hora a pie y los niños caminaban cerca de una hora para llegar a la escuela. A ello se unían inviernos exigentes, accesos complicados y una acusada falta de servicios. De esta forma, las familias fueron trasladándose a l’Alcora, Onda y Castellón, quedando abandonada la aldea durante los años sesenta.

Mas de Rogle

Mas de Rogle se ubica en una ladera sobre el barranco del Llosar, en el entorno de Araia, pedanía de l’Alcora. Con unas 22 viviendas, era un núcleo compacto cuya economía se apoyaba en los cereales, el maíz y los olivos.

A diferencia de otros pueblos abandonados de Castellón, sí tuvo electricidad desde la década de 1940. Sin embargo, la mejora no solucionaba otras carencias: la fuente quedaba a unos veinte minutos y las mujeres tenían que bajar al barranco para lavar la ropa.

La diferencia decisiva estaba a poca distancia: las fábricas de azulejos y cerámica de l’Alcora. La industria proporcionaba empleo más continuo y salarios más previsibles que las explotaciones agrarias familiares. A finales de los años sesenta, Mas de Rogle ya no tenía vecinos.