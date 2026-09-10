EEUU ha perdido el control: 40 billones de deuda

Estados Unidos acaba de superar la barrera de los 40 billones de dólares de deuda federal.

Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, la deuda rondaba los 36,2 billones, lo que significa que el stock ha aumentado en torno a 3,8 billones de dólares desde entonces. Son cerca de 200.000 millones de nueva deuda al mes de media.

Y el contraste histórico es brutal: Estados Unidos necesitó casi dos siglos para alcanzar su primer billón de deuda federal; ahora puede añadir otro billón en cuestión de meses.

Esto no significa que esos 3,8 billones sean deuda generada exclusivamente por las decisiones de Trump: detrás están los déficits estructurales, compromisos presupuestarios anteriores y el creciente coste financiero. Pero sí demuestra algo difícil de discutir: Trump tampoco ha conseguido detener la máquina de la deuda estadounidense. Y el verdadero problema empieza a ser el coste de mantener esos 40 billones.

Los intereses se están convirtiendo en una de las grandes partidas del presupuesto federal y la factura anual se mueve ya en magnitudes cercanas a 1,2 billones de dólares.

Cuanto mayor es la deuda y más elevados son los tipos a los que debe refinanciarse, mayor es la cantidad de recursos públicos dedicada simplemente a pagar intereses. Estados Unidos conserva ventajas extraordinarias —la profundidad de sus mercados financieros y, sobre todo, el papel mundial del dólar—, pero ninguna de ellas convierte la deuda en gratuita.

Por eso la gran pregunta ya no son solamente los 40 billones: es cuánto tardará Estados Unidos en alcanzar los 50 billones si no consigue reducir de forma estructural sus déficits.