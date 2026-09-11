El 45% de los AVE llegan tarde

La alta velocidad española fue durante años uno de los grandes escaparates de nuestro país, pero la puntualidad se ha deteriorado de forma espectacular. Tomando como referencia la llegada con menos de cinco minutos de retraso, alrededor del 45 % de los AVE llegan tarde, según los datos citados por El Debate.

Y hay otro dato que ayuda a entender lo que está ocurriendo: más de 200 días después del accidente de Adamuz continúan activas casi un centenar de limitaciones temporales de velocidad en la red de alta velocidad. No hablamos de una incidencia de unas horas, sino de restricciones que siguen condicionando una infraestructura diseñada precisamente para circular a alta velocidad.

Además, los viajeros están reaccionando: durante los cuatro primeros meses de 2026, los pasajeros de larga distancia en alta velocidad cayeron un 19,6 %, pasando de 13,75 millones a 11,06 millones. Son 2,69 millones de viajeros menos entre AVE, Avlo, Iryo y Ouigo.

Y todavía hay algo más llamativo. Renfe advierte de que las limitaciones temporales de velocidad establecidas por Adif pueden provocar retrasos y, para los billetes adquiridos desde el 31 de enero de 2026, determinados retrasos provocados por esas limitaciones pueden quedar fuera de su compromiso voluntario de puntualidad.

Es decir, la infraestructura obliga a reducir la velocidad, el tren puede llegar tarde y el viajero puede encontrarse sin la compensación que esperaba. Después del accidente de Adamuz, con 46 fallecidos, y con retrasos, restricciones y pérdida de viajeros, la pregunta es inevitable: ¿Qué está pasando con una de las infraestructuras de las que España llevaba décadas presumiendo?

Construimos la Alta Velocidad para llegar antes. Ahora, si casi uno de cada dos AVE llega tarde y seguimos acumulando limitaciones de velocidad, quizá al AVE empiece a sobrarle una letra.