Como cambiaría el voto exterior las elecciones en España

La consultora De Madrid a Europa publica Evolución del censo CER y CERA en España, un estudio que reconstruye, desde 1986 y con datos oficiales del INE y del Ministerio del Interior, cómo ha evolucionado el voto de los españoles residentes en el extranjero.

Y el primer dato es espectacular: a 1 de julio de 2026 hay 2.736.522 electores españoles viviendo fuera de España, el 7,11 % del censo electoral y diez veces más que en 1986. Dos de cada tres están en América: 1.734.444 electores, el 63,4 %, frente a 917.881 en Europa. Argentina lidera con 516.185 electores, seguida de Francia, Estados Unidos, México y Cuba.

Y hay otro dato extraordinario: 158 municipios españoles tienen ya más electores censados en el extranjero que residentes en España. Madrid capital concentra por sí sola 422.732 electores en el exterior, el 15,4 % del CERA.

Pero la gran historia que descubre De Madrid a Europa está en el potencial electoral de esos 2,7 millones de españoles.

En las generales de 2023 solamente votó el 8,95 % del censo exterior, frente al 70,4 % de los residentes en España.

El estudio calcula qué ocurriría si la participación exterior recuperase niveles que España ya ha registrado históricamente: utilizando la participación media de cada provincia desde 1986 podrían emitirse 516.962 votos exteriores, el 2,01 % del total; utilizando la máxima participación histórica alcanzada por cada provincia, serían 1.100.236 votos, el 4,19 %.

En Ourense y Lugo, el voto procedente del exterior podría superar incluso el 14 % de los votantes. Y aquí llega el dato políticamente explosivo. De Madrid a Europa ha comparado esos escenarios con el margen que decidió el último escaño en cada circunscripción en las generales de 2023.

Con el escenario de participación máxima, habría votos exteriores suficientes para superar ese margen en 23 de las 52 circunscripciones; con la participación media histórica, en 16.

En Girona, el último escaño se decidió por solamente 285 votos; en Cantabria, por 404; y en Madrid, por 1.340.

Esto no significa que el voto exterior hubiera cambiado esos escaños ni permite saber a qué partido irían: el estudio mide capacidad potencial, no reparto electoral.

Pero sí demuestra algo enormemente importante de cara a unas elecciones ajustadas: 2,7 millones de españoles viven fuera y su participación puede convertirse en un factor decisivo en numerosas circunscripciones.