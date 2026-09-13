El Ibex 35 da por concluida la legislatura pero hay pánico por el desastroso legado económico del Régimen Sanchista

La separación entre el poder político y el económico en España es más clara que nunca.

El comportamiento del Ibex 35 y la preocupación de los altos mandos muestran un creciente desencanto con el legado del llamado “sanchismo”.

En palabras de un experto: el legado económico de Sánchez es ‘horrendo’.

Desastroso en competitividad, seguridad jurídica y libertad económica.

Sata a la vista que el enfermizo intervencionismo socialista y la incompetencia de los cuadros del PSOE ha afectado muy negativamente al tejido productivo español.

El mensaje que emiten los mercados resulta incómodo para el Gobierno Frankenstein : la combinación de una Bolsa presionada, una deuda que alcanza máximos de rentabilidad desde antes de la crisis financiera y un petróleo que supera los 100 dólares ha activado todas las alarmas sobre el futuro inmediato de la economía española.

Un Ibex 35 inquieto en un entorno global adverso

En las últimas sesiones, el Ibex 35 ha perdido con claridad la barrera de los 20.000 puntos, cerrando la semana con un descenso cercano al 1%-1,1%, lo que lo deja en torno a los 19.800-19.900 puntos. Esta caída ha estado impulsada por la presión del petróleo, junto con el aumento de los tipos de interés y de las rentabilidades de la deuda. En algún momento, el índice llegó incluso a bajar más del 1,5% en una jornada, perforando los 19.700 puntos durante los momentos de mayor tensión.

Paralelamente, el barril de Brent ha superado la barrera de los 100 dólares, con picos recientes que han llegado a sobrepasar los 104-105 dólares e incluso acercándose a los 109 dólares, cifras que no se registraban desde hace varios meses. Este encarecimiento energético aviva el temor a una nueva ola de inflación y a más subidas de tipos, justo en un momento en que los bancos centrales, incluido el BCE, ya han endurecido su política monetaria con incrementos adicionales de 25 puntos básicos este año.

En este contexto, varias sesiones han estado caracterizadas por:

Caídas diarias del Ibex cercanas al 1%-1,5%

Pérdida continua de los 20.000, 19.900 y 19.700 puntos

Aumentos del Brent por encima de los 100 dólares por barril

Penalizaciones a empresas clave como Inditex, que han actuado como un lastre adicional para el índice

La sensación general es de un mercado “tenso”, más centrado en el precio del dinero y de la deuda pública que en los resultados empresariales. Esto deja a la Bolsa española sin un respaldo claro en un momento políticamente complicado.

Tormenta en el mercado de bonos: niveles no vistos desde 2007 y 2009

El verdadero núcleo del miedo se encuentra hoy en el mercado de deuda. La venta masiva de bonos en las últimas semanas ha disparado las rentabilidades de referencia a niveles no observados desde antes de la crisis de Lehman Brothers:

El bono estadounidense a 10 años ha tocado el 5% , alcanzando máximos desde 2007.

ha tocado el , alcanzando máximos desde 2007. El bono estadounidense a 30 años supera ya el 5% , con incrementos hacia el 5,3%-5,35%, en niveles de 2007.

supera ya el , con incrementos hacia el 5,3%-5,35%, en niveles de 2007. El bund alemán a 10 años ha alcanzado el 3,5% , máximos desde 2009 , signo de la tensión en el corazón financiero de la zona euro.

a 10 años ha alcanzado el , máximos desde , signo de la tensión en el corazón financiero de la zona euro. El bono español a 10 años se sitúa cerca del 4%, con movimientos recientes alrededor del 3,96%-3,98%, en niveles no visto desde 2023 y acercándose a una zona crítica para la financiación del Estado.

A nivel global, la rentabilidad media de los bonos soberanos se ha acercado a aproximadamente 3,7%, cifras históricas similares a las de la crisis de 2008, según datos recientes del índice global de deuda pública. La combinación de un petróleo caro, el compromiso explícito de la Reserva Federal con una inflación del 2% “cueste lo que cueste”, y las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo han creado un entorno en el que la deuda ya no es un refugio, sino una fuente de incertidumbre.

Para las empresas del Ibex 35, esto implica:

Un mayor coste de financiación en los mercados de capitales

Una valoración más exigente de sus carteras de deuda

Un margen limitado para operaciones apalancadas y recompras de acciones

Para las familias, significa préstamos hipotecarios más caros y un menor acceso al crédito, justo cuando la economía empieza a sentir los efectos del fin de los estímulos públicos.

El legado económico del sanchismo bajo escrutinio

En este escenario financiero, el debate interno en España se centra en el modelo económico de los últimos ocho años. El análisis de Civismo, crítico con la política intervencionista del sanchismo, apunta a un deterioro en cuatro áreas clave:

Competitividad : aumento de la presión regulatoria y fiscal sobre las empresas, que reduce la capacidad para atraer inversión productiva.

: aumento de la presión regulatoria y fiscal sobre las empresas, que reduce la capacidad para atraer inversión productiva. Seguridad jurídica : cambios normativos frecuentes y un uso intensivo de decretos han incrementado la incertidumbre regulatoria.

: cambios normativos frecuentes y un uso intensivo de decretos han incrementado la incertidumbre regulatoria. Libertad económica : aumento del papel del Estado, controles y ayudas selectivas que distorsionan precios y decisiones de inversión.

: aumento del papel del Estado, controles y ayudas selectivas que distorsionan precios y decisiones de inversión. Transparencia: falta de claridad en algunos programas de gasto y en la asignación de fondos, con dudas sobre su verdadero impacto en productividad.

La economía española se presenta como “anestesiada” por grandes cantidades de dinero público: fondos europeos, gasto corriente y subvenciones que han sostenido la actividad, pero no han transformado realmente la estructura productiva ni fortalecido los motores privados del crecimiento. De acuerdo con esta perspectiva, el problema emergerá cuando se retiren esos estímulos: sin reformas que fomenten la productividad, la inversión y el empleo de calidad, la economía podría sufrir con rapidez.

Los puntos más críticos son:

Un déficit público aún elevado, sin un camino claro hacia una consolidación estructural.

aún elevado, sin un camino claro hacia una consolidación estructural. La deuda en niveles históricamente altos, más expuesta ahora que los tipos han aumentado.

en niveles históricamente altos, más expuesta ahora que los tipos han aumentado. Una inflación que ha reducido el poder adquisitivo y que podría reavivarse con el nuevo incremento del precio del petróleo.

que ha reducido el poder adquisitivo y que podría reavivarse con el nuevo incremento del precio del petróleo. Un coste de financiación en ascenso, que limita el margen presupuestario y presiona a empresas y hogares.

Todo este contexto explica, en buena medida, el creciente distanciamiento de los altos ejecutivos del Ibex respecto a La Moncloa. Con un año electoral a la vista, el contacto con el presidente se ha reducido al mínimo, en parte por prudencia política, y en parte debido a la percepción de que la agenda empresarial y la gubernamental siguen caminos paralelos.

Curiosidades del momento económico

La cota de los 20.000 puntos del Ibex, que era reciente, se ha transformado ya en un recuerdo psicológico más que en un soporte real.

del Ibex, que era reciente, se ha transformado ya en un recuerdo psicológico más que en un soporte real. La referencia “máximos desde 2007” se repite tanto en la deuda estadounidense como en ciertos tramos europeos, lo que pone de manifiesto la profundidad del cambio en el régimen de tipos.

El petróleo ha vuelto a ser el gran protagonista del mercado, con los futuros del Brent acumulando subidas superiores al 30% desde que se intensificó el conflicto en el Golfo, rescatando debates que parecían quedar atrás en otra década.

En las últimas sesiones, pequeños descensos en los tipos y el precio del crudo permitieron al Ibex recuperar los 19.800 puntos, pero más como un rebote técnico que como un cambio de tendencia.

En definitiva, la situación está más cargada que nunca: un Ibex inquieto, una deuda en zona crítica y un modelo económico muy dependiente del Estado conforman la imagen de fin de legislatura que los mercados han decidido plasmar.