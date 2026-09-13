Radiografía de la economía española: Las 10 herencias envenenadas que dejará el socialista Sánchez

La economía española se encuentra al borde del cierre de este ciclo político con un panorama complicado: más deuda, precios en alza, salarios que apenas rinden y un Estado que demanda continuamente más recursos para mantener los servicios esenciales, pensiones y ayudas sociales.

Así lo expone La Razón en su estudio sobre las «diez herencias diabólicas» de Sánchez en economía.

Al mismo tiempo, España se ha posicionado como una de las grandes economías del euro donde los precios están en constante ascenso.

La inflación se sitúa notablemente por encima de la media de la zona euro, mientras la presión fiscal sigue incrementándose, estrangulando la renta real tanto de trabajadores como de empresas.

1. Inflación y precios: el coste de la vida se dispara

En agosto, la inflación armonizada en España alcanzó el 4,5%, en comparación con el 3,3% de la eurozona, situando al país entre los que enfrentan un aumento más acelerado en los precios. La diferencia con sus socios europeos se ha mantenido: desde julio, el desfase desfavorable se aproxima al punto porcentual.

Desde que Pedro Sánchez asumió el cargo en La Moncloa en 2018, el nivel general de precios ha crecido un 27%, según el cálculo de IPC acumulado: una cesta que costaba 100 euros hace cinco años supera hoy los 127 euros. La inflación subyacente, que se sitúa cercana al 3%, sobrepasa el objetivo del 2% del BCE, indicando que el aumento de precios no se limita a la energía y alimentos volátiles.

Los hogares sienten el impacto de forma notable en tres áreas:

Los costos de la compra diaria han aumentado sin que los salarios los compensen.

La energía (carburantes, gas, electricidad) ha sido el principal impulsor de este encarecimiento, mostrando incrementos anuales superiores al 14% en la eurozona, y aún más marcados en España .

en la eurozona, y aún más marcados en . Aunque los precios de servicios y bienes industriales han moderado ligeramente su crecimiento, continúan en aumento alrededor del 3% y del 1–1,2% respectivamente.

Como resultado, llegar a fin de mes se ha transformado en una verdadera «tortura» para millones de familias. Con salarios que aumentan a un ritmo mucho más lento que el IPC, el poder adquisitivo disminuye, lo que lleva a los hogares a reducir su consumo, ahorro y proyectos de inversión en vivienda o educación.

¿Cuánto se erosiona el ahorro?

Con una inflación que ronda el 4,5%, cada 10.000 euros que se mantienen «parados» en una cuenta corriente pierden más de 400 euros de poder adquisitivo en un año. Si tomamos como referencia una tasa de entre el 2,5% y el 3%, la disminución se establece en aproximadamente 270 euros por cada 10.000, una cifra habitual en las inestimaciones sobre la erosión silenciosa del ahorro. El mensaje es claro: el dinero inmóvil se devalúa rápidamente con la escalada de precios.

2. Presión fiscal: más impuestos sobre salarios y empresas

Otra herencia incómoda es el incremento en la presión fiscal. Desde 2018, el esfuerzo real que soporta la clase media —sumando IRPF, cotizaciones sociales e impuestos indirectos— ha alcanzado niveles históricos, cerca del 55% del salario total de un trabajador promedio, según análisis de medios especializados. La presión total sobre la economía se aproxima al 38% del PIB, un registro sin precedentes tras varios años de aumentos en IRPF, cotizaciones, Sociedades e IVA.

En este marco:

La tasa efectiva del IRPF se ha incrementado en aproximadamente 1,7 puntos , pasando del 12,7% al 14,4%, afectando especialmente a las rentas medias que no han visto actualizadas las tablas al mismo ritmo que la inflación.

, pasando del 12,7% al 14,4%, afectando especialmente a las rentas medias que no han visto actualizadas las tablas al mismo ritmo que la inflación. La recaudación del IRPF en relación al PIB ha crecido más de dos puntos desde 2018, reflejando un aumento real en la carga tributaria sobre el trabajo.

desde 2018, reflejando un aumento real en la carga tributaria sobre el trabajo. La recaudación total ha crecido, aprovechándose de la inflación: a medida que los precios aumentan, el Estado recoge más, aunque la renta real de los hogares continúe sin mejora.

El panorama para las empresas también es complicado. La recaudación por impuestos sobre sociedades y cotizaciones ha aumentado significativamente —en algunos casos, más de un 60% en cinco años, según estimaciones publicadas—, en paralelo a un incremento en los costos laborales y energéticos. El resultado es una menor capacidad de inversión y un posible estancamiento en el crecimiento de la productividad, en un país que ya enfrentaba una situación de estancamiento.

3. Deuda pública y vivienda: dos cargas a largo plazo

En cuestión de deuda, España arrastra un nivel elevado de pasivos públicos, superior al 100% del PIB, tras años de políticas expansivas y un uso intensivo de fondos europeos y estímulos fiscales. El coste de los intereses, según estimaciones anteriores, ha pasado de poco más de 29.000 millones en 2019 a más de 42.000 millones previstos a mitad de la década, casi duplicándose. Cada incremento en los tipos de interés o cada episodio inflacionario encarece aún más esta carga.

La vivienda se ha convertido en otra herencia complicada. Con precios acumulados que han aumentado cerca de un 50% en ciertos periodos recientes y alquileres disparados en grandes centros urbanos como Madrid, Barcelona o Valencia, acceder a una vivienda digna se ha vuelto particularmente difícil para jóvenes y familias de ingresos medios. La combinación de:

Hipotecas más costosas debido a altos tipos de interés.

Retroceso de los salarios reales.

Escasez de oferta en zonas muy demandadas.

ha creado un mercado donde comprar o alquilar consume una proporción cada vez mayor del salario, mermando la capacidad de ahorro y el consumo básico.

4. Seguridad Social, pensiones e Ingreso Mínimo: tensión estructural

El sistema de Seguridad Social se enfrenta a una fuerte presión. El número de pensionistas sigue en ascenso, la esperanza de vida es alta y aunque el empleo está en niveles récord, a menudo no produce suficientes cotizaciones para equilibrar las cuentas. El propio Estado ha tenido que hacer frente cada mes al pago de pensiones mediante transferencias del presupuesto, evidenciando que el sistema contributivo no es suficiente por sí mismo para cumplir con todos los compromisos.

A la par, el número de hogares que dependen del Ingreso Mínimo Vital ha aumentado, a pesar de contar con cifras de empleo muy elevadas. Esto sugiere un problema de calidad laboral: contratos temporales, salarios bajos y jornadas parciales provocan que un empleo no garantice salir de la pobreza o de la exclusión. El Estado se ve obligado a complementar esta realidad con un gasto social creciente, lo que incrementa la presión sobre la deuda y los ingresos fiscales necesarios.

5. Cesta de la compra, transporte y el día a día

El encarecimiento del transporte por carretera, impulsado por el aumento del precio del gasóleo, ha tenido un efecto dominó en la logística, que finalmente afecta al coste en los estantes del supermercado. Con la energía y los carburantes subiendo a un ritmo de doble dígito, las tarifas de los transportistas han tenido que ajustarse al alza, y la cadena completa —desde agricultores hasta distribuidores— repercute ese coste en el consumidor.

En este contexto, la «tortura» de llegar a fin de mes no es una exageración: el coste de la vida ha aumentado alrededor de un 27% desde 2018; la vivienda consume cada vez más parte de la renta; los impuestos sobre el trabajo han subido de forma imperceptible; y la inflación devora el valor de unos ahorros que, si no se utilizan, rápidamente pierden valor año tras año.

Así, se dibuja un país que, aunque crece y genera empleo, lleva consigo diez herencias perjudiciales —que van desde la deuda y la vivienda hasta la inflación y la presión fiscal— que obligan a evaluar el futuro con un enfoque más realista y menos complaciente.