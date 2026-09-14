El pendrive del Tribunal de Cuentas desata una tormenta política en el PSOE: la financiación irregular cada vez más cerca

La remisión a la justicia de un pendrive cerrado con los nombres de los donantes del PSOE en los últimos diez años ofrece un giro fundamental en la indagación sobre la presunta financiación ilegal del partido, tal y como informa El Mundo en su cobertura exclusiva del caso.

A partir de esa relación, la Audiencia Nacional pretende esclarecer si tras las donaciones habituales se ocultaban, como indican las declaraciones de Víctor de Aldama, flujos monetarios vinculados a contratos ficticios y comisiones por obra pública y petróleo de Venezuela, lo que tendría un impacto directo sobre el futuro del Gobierno y la estabilidad de la legislatura.

Qué incluye el pendrive y su relevancia

El Tribunal de Cuentas ha enviado al juez un dispositivo que contiene:

Información sobre donantes que han otorgado fondos al PSOE en la última década.

Datos detallados de las contribuciones desde 2017 hasta 2024 , periodo en el que Pedro Sánchez y su equipo, con José Luis Ábalos y Santos Cerdán a la cabeza, controlaron el partido.

, periodo en el que y su equipo, con y a la cabeza, controlaron el partido. Información que está siendo contrastada con los registros internos del partido y con los testimonios de Aldama sobre el conocido pitufeo de donaciones.

El marco temporal no es casual. La investigación se centra en la llamada “era Sánchez”, caracterizada por un aumento considerable de las aportaciones privadas y un récord de donaciones en 2020, justo en medio de la pandemia, cuando se registraron 837.506 euros de contribuciones de particulares, tal y como señalan las cuentas que el partido envió al Tribunal de Cuentas. Este aumento, que en principio era legal, ahora se examina bajo otro prisma: si se fraccionaron grandes sumas para eludir límites y controles.

Dos corrientes económicas en convergencia

Detrás del pendrive se vislumbran dos amplias líneas económicas que comienzan a entrelazarse:

El sospechado pitufeo de donaciones – Donaciones privadas divididas para no sobrepasar los 50.000 euros por donante. – Supuestos fondos en efectivo provenientes de constructores canalizados, según Aldama, hacia Ferraz a través de Ábalos y Koldo García. – El juez y Anticorrupción investigan si estos ingresos terminaron ocultos como donaciones ordinarias en las cuentas del partido.

El contrato de 15 millones y la empresa Apamate Corporate & Trust – Un contrato ficticio de 15 millones asociado a la comercialización de petróleo venezolano, firmado con la empresa Apamate Corporate & Trust, relacionada con el entorno chavista del empresario Francisco Flores. – Aldama afirmó que parte de ese dinero pudo haberse utilizado para cubrir gastos del PSOE y de la Internacional Socialista, a través de una red de empresas y servicios de asesoría que en realidad nunca se brindaron. – La conexión con Apamate une esta investigación a otros casos, como el de Plus Ultra, elevando el perfil político del proceso judicial.

Tabla de la denominada “era Sánchez” en etapa de investigación judicial:

Año Hecho clave en el PSOE Elemento económico relevante 2017 Pedro Sánchez vuelve a la secretaría general Inicio del periodo de donaciones investigado por el juez 2019 Fundación de Apamate Corporate & Trust en Madrid Contrato de 15 millones ligado al petróleo de Venezuela 2020 Récord de donaciones privadas en plena pandemia 837.506 € de aportaciones reconocidas ante el Tribunal de Cuentas 2024 Comienza la supervisión intensiva de cuentas del partido Apertura de tramas económicas y seguimiento de pagos

El otro frente: la “cloaca” de Leire y los pagos desde Ferraz

Mientras el pendrive alimenta la investigación sobre las donaciones, otro procedimiento en la Audiencia Nacional, conocido como caso Leire-cloacas, sigue la pista del dinero que salió del PSOE hacia la estructura bajo la supuesta responsabilidad de Leire Díez, una figura clave en la presunta trama destinada a influir en procesos judiciales que afectaban al partido y al Gobierno.

El juez Santiago Pedraz ha abierto una nueva línea de investigación económica para rastrear los pagos:

Ha solicitado información sobre alrededor de 80-82 cuentas bancarias , al menos seis de ellas a nombre del PSOE.

, al menos seis de ellas a nombre del PSOE. Está examinando movimientos, saldos, transferencias, cheques e incluso direcciones IP utilizadas para gestionar la banca online, con el propósito de reconstruir el flujo de dinero desde Ferraz .

. La UCO indica que, a través de sociedades vinculadas a Gaspar Zarrías y al abogado Ismael Oliver, se habrían trasladado al menos 43.000 euros hacia Leire Díez en forma de nóminas y servicios profesionales.

La posibilidad de que el PSOE enfrente una imputación formal en esta parte del caso, tanto por la presunta financiación de la “cloaca” como por la financiación irregular relacionada con las donaciones, se ha convertido en uno de los mayores peligros políticos para Moncloa este otoño. Tal imputación podría hacer estallar la confianza básica en el Parlamento y generaría una presión sin precedentes sobre la continuidad del Gobierno.

Impacto político y económico: un otoño lleno de riesgos

La crisis que atraviesa el PSOE no se limita al ámbito judicial. También afecta de lleno a la credibilidad del sistema de financiación de partidos en España en un momento de debilidad económica y tensiones sociales. El hecho de que una gran parte de las operaciones sospechosas corresponda a los años de la pandemia, cuando muchas familias y empresas se encontraban en una situación crítica, complica aún más el relato político.

Mientras tanto:

El PSOE busca proteger la información sobre sus cuentas, pidiendo que solo la Fiscalía tenga acceso a ciertas piezas para prevenir filtraciones masivas de datos bancarios.

El partido reconoce el récord de donaciones, pero defiende que todo se encuentra en conformidad con la ley y critica lo que califica como un “striptease” financiero sin precedentes comparado con lo que vivió el PP .

. Por su parte, los investigadores judiciales no cierran ninguna vía y ya hablan de posibles delitos de corrupción, blanqueo y vulneraciones a la administración de justicia, dependiendo de cómo se conjuguen las cifras con los testimonios y la documentación obtenida.

En este panorama, cada nueva acción —ya sea un pendrive con los donantes, un informe de la UCO o un testimonio que apunta a Santos Cerdán como coordinador de pagos— se convierte en un arma política y en un elemento de inestabilidad institucional, afectando directamente la confianza de inversores y compañías en la seguridad regulatoria y presupuestaria del país.