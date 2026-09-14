Los tipos de interés se disparan

Los tipos de interés de la deuda española vuelven a convertirse en un problema cada vez más serio. En la subasta del 3 de septiembre, el Tesoro colocó el bono a 10 años con una rentabilidad del 3,736 %, frente al 3,542 % de agosto y una media del 3,247 % en 2025. El contraste con 2018 es enorme: entonces el tipo medio de la deuda emitida fue del 1,450 %.

Desde 2018, España ha acumulado 587.920 millones de euros de nueva deuda según los cálculos del artículo, y el coste estimado asociado a esa nueva deuda alcanza ya 11.910 millones anuales, sin incorporar aquí el impacto completo de refinanciar la deuda antigua que va venciendo. La tabla del artículo muestra perfectamente el cambio: en 2020 el tipo medio fue del 0,473 %, en 2021 del 0,370 %, mientras que en 2023 saltó al 3,596 % y en el primer semestre de 2026 se situó en el 3,382 %.

Y aquí está la verdadera bomba de relojería: España no solamente tiene que financiar nueva deuda, también tiene que refinanciar la que vence. La vida media de la deuda española ronda los ocho años y el artículo plantea un volumen medio de vencimientos cercano a 220.000 millones de euros anuales.

Refinanciar 220.000 millones al 0,473 % supondría unos 1.041 millones anuales de intereses; hacerlo al 4 % elevaría esa factura a 8.800 millones: 7.759 millones más cada año solo sobre ese volumen refinanciado.

Y si los tipos llegaran al 5 %, serían 11.000 millones.

Con una deuda enorme, tipos cada vez más altos y una inflación que puede volver a recibir presión desde la energía, el problema ya no es únicamente cuánto debemos: es cuánto nos cuesta mantener y renovar todo lo que debemos.