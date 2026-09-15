Inflación en ascenso y nervios políticos: el IPC aprieta a Sánchez

El aumento de los precios ha dejado de ser un mero indicador técnico para transformarse en un tema candente en bares, supermercados y chats de WhatsApp. El reciente repunte del IPC en agosto, con un 4,3% interanual, recuerda a todos que la inflación sigue siendo un problema palpable para la economía de los hogares.

Mientras el Ejecutivo asegura que la economía española va en dirección positiva y que se crean puestos de trabajo, el descontento por el coste de la vida se hace cada vez más evidente en los barómetros y encuestas, incluso en el sesgado CIS del sanchista Tezanos, donde la crisis económica y el acceso a la vivienda ya están consolidados como preocupaciones persistentes.

Inflación y precios: el 4,3% que pesa en la compra diaria

La cifra adelantada por el INE sitúa la inflación en el 4,3% en agosto, superando en siete décimas el 3,6% que se registró en julio. Este es el nivel más alto desde febrero de 2023, y coloca a España nuevamente por encima del objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo.

Este ascenso no tiene una sola fuente, sino que más bien representa un cóctel que los ciudadanos sienten de manera muy directa:

Los precios de carburantes y lubricantes para vehículos han aumentado notablemente en comparación con hace un año.

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas han experimentado una disminución menos acentuada que en el mismo mes de 2025.

La retirada gradual de algunas ayudas públicas sobre energía y combustibles.

A su vez, la inflación subyacente —que excluye energía y alimentos no elaborados— se sitúa en 2,9%, una décima menos que el mes anterior. Este dato es importante ya que sugiere que el aumento se debe principalmente al impacto de la energía y no tanto a un incremento generalizado de precios, pero tal matización técnica no es de mucha ayuda cuando el llenado del depósito, la compra semanal o el recibo de la luz se vuelven más gravosos.

En términos prácticos, la acumulación de precios desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa ya supera el 27% según el seguimiento del IPC. Esto implica que, en promedio, un mismo conjunto de bienes y servicios cuesta hoy más de una cuarta parte extra en comparación con 2018. No se requiere ser economista para comprender por qué la sensación de “llego cada vez peor a fin de mes” se ha asentado en muchos hogares.

Una forma sencilla de ilustrarlo:

Concepto Dato clave IPC agosto 2026 4,3% interanual IPC julio 2026 3,6% interanual Variación mensual agosto 0,7% frente a julio Inflación subyacente agosto 2,9% interanual Nivel más alto desde Febrero de 2023

El resultado directo de todo esto es una reducción en el margen de maniobra de las familias. Con salarios que crecen a un ritmo inferior al de los precios en muchos sectores, el impacto se nota en:

Menor capacidad de ahorro.

Recortes en el consumo discrecional (ocio, restauración, equipamiento del hogar).

Mayor sensibilidad ante futuras subidas de tipos de interés.

Política fiscal: escudos limitados y relato tensionado

Con la inflación nuevamente por encima del 4%, la discusión sobre política fiscal vuelve a cobrar protagonismo. El Gobierno ha defendido un «escudo social» basado en: bonificaciones energéticas durante los episodios de precios elevados; rebajas selectivas de impuestos (como el IVA reducido en ciertos alimentos en fases anteriores) y apoyos a colectivos vulnerables.

Sin embargo, varias de estas medidas se han ido eliminando o disminuyendo, justo en un momento de renovada tensión inflacionista. Esto alimenta la percepción de que la política fiscal no llega en el momento adecuado respecto a la realidad del bolsillo de los ciudadanos.

El dato del IPC también ejerce presión sobre el BCE, que tiene que decidir si mantiene una política monetaria restrictiva para contener la inflación, aunque eso enfríe el crecimiento. En España, esta discusión se traduce en un delicado equilibrio:

Subidas de tipos de interés: mayor costo financiero para hipotecas y créditos.

Necesidad de consolidación fiscal tras años de alto gasto público.

Demanda social de nuevas ayudas frente al encarecimiento de la vida.

Cuando se combinan altos índices de inflación con tipos de interés relativamente elevados y la retirada de ayudas, el resultado es un entorno donde cada euro cuenta más. Y esto se nota tanto en la confianza de los consumidores como en las expectativas electorales.

Malas noticias para Sánchez: CIS y encuestas en clave económica

El último barómetro del CIS confirma que la crisis económica y la vivienda son las principales preocupaciones de los españoles, superando otros temas como la inmigración. Los datos recientes indican:

La vivienda se consolida como el principal problema del país, con cerca del 37,5% de menciones.

La crisis económica ocupa el segundo lugar, con más del 21% de respuestas.

En el ámbito personal, las dificultades económicas aparecen entre las tres principales preocupaciones para un tercio de los ciudadanos.

Este escenario choca con el mensaje del Ejecutivo, que pone el acento en las cifras positivas de empleo y el crecimiento del PIB. Sin embargo, el organismo liderado por José Félix Tezanos cuestiona de facto ese relato, al evidenciar un país donde el malestar económico y el acceso a la vivienda se han convertido en cuestiones estructurales.

Al mismo tiempo, diversas encuestas privadas presentan un panorama preocupante para el PSOE:

Encuestas recientes sitúan a los socialistas en algunos de sus peores niveles de la legislatura, con porcentajes de voto en la franja del 24%-27%.

En varios de esos estudios, el partido se sitúa bajo el 25%, acercándose o incluso quebrando su suelo histórico en escaños potenciales.

El CIS aún le otorga ventaja sobre el PP, pero con una clara tendencia a la baja para el partido en el Gobierno.

En conjunto, la combinación de alta inflación, inquietud por la vivienda y la sensación de pérdida de poder adquisitivo están socavando la confianza en la gestión económica del Ejecutivo. Las encuestas no solo castigan la visión macroeconómica, sino que también reflejan la desconexión entre el relato oficial y la realidad cotidiana.