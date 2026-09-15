El mercadillo de la Costa Brava que cada jueves llena este pueblo junto al mar: 100 puestos, playas y producto local

Si buscas un plan distinto en la Costa Brava, apunta este: jueves por la mañana en L’Estartit. Esta localidad marinera de Torroella de Montgrí, en Girona, cambia por unas horas su ritmo habitual de playa, buceo y paseo marítimo para acoger un mercado ambulante que reúne a vecinos, turistas y comerciantes de toda la comarca.

Información práctica: día, horario, ubicación y aparcamiento

El mercadillo de L’Estartit tiene lugar cada jueves en la Avinguda de Roma, de 8:00 a 15:00 horas, y concentra cerca de 100 puestos.

Aunque el ambiente es especialmente animado a media mañana, conviene acudir pronto si el objetivo es comprar producto fresco o evitar una mayor afluencia. La ventaja es que el recorrido no exige demasiado tiempo: con cerca de un centenar de paradas, se puede ver completo en alrededor de una hora.

Además, hay aparcamiento a unos 250 metros de la zona de venta, algo que facilita la visita tanto a quienes se alojan en la localidad como a quienes llegan desde otros puntos de la Costa Brava.

¿Qué se puede comprar en el mercado de L’Estartit?

La artesanía es uno de los grandes reclamos del mercado, especialmente para quienes buscan recuerdos, regalos o piezas distintas a los productos habituales de las zonas turísticas. Pero su propuesta va bastante más allá.

En los puestos es posible encontrar:

Fruta y verdura de temporada , ideal para quienes pasan unos días en apartamento o segunda residencia.

, ideal para quienes pasan unos días en apartamento o segunda residencia. Embutidos y productos de proximidad , vinculados a la gastronomía local.

, vinculados a la gastronomía local. Ropa, calzado y complementos .

. Artículos de artesanía y regalo .

. Productos para el hogar y compras prácticas del día a día.

La mejor ruta para aprovechar el jueves: mercado, paseo y mar

La clave para que la visita merezca la pena es no entender el mercadillo como una parada aislada. L’Estartit permite encadenar varios planes a poca distancia.

Una propuesta sencilla es empezar por el mercado a primera hora, seguir con un café o aperitivo en el núcleo urbano y continuar hacia el paseo marítimo. Desde allí, las vistas sobre las Illes Medes convierten un plan de compras en una escapada costera completa.

La calle Santa Anna, en el casco antiguo, concentra parte de la oferta gastronómica de la localidad. Es una buena zona para comer tras el mercado o para tomar algo antes de bajar hacia la playa.

Quienes prefieran un plan más tranquilo pueden caminar hasta el mirador del paseo marítimo y contemplar el archipiélago desde la costa.

Illes Medes, mucho más que un destino de playa

Frente al municipio se alzan las Illes Medes, un conjunto de siete islotes integrado en el Parque Natural del Montgrí. El archipiélago es uno de los grandes referentes del buceo en el Mediterráneo por la riqueza de sus fondos marinos y atrae cada temporada a aficionados al submarinismo, excursiones en barco y turismo de naturaleza.

Para el visitante que no bucea, el interés está igualmente en el paisaje: las islas son el telón de fondo permanente de las playas, el puerto y el paseo marítimo.

Cuatro playas a poca distancia del mercado

Después de recorrer los puestos, la jornada puede continuar en la arena. L’Estartit cuenta con varias playas de distintos perfiles:

Platja Gran: Es la playa más accesible desde el centro y una de las más prácticas para ir con niños. Destaca por su arena fina y sus aguas tranquilas.

Mas Pinell: Ofrece casi dos kilómetros de playa, dunas y una imagen más salvaje. Es una alternativa interesante para completar una ruta más tranquila por el litoral.

La Pletera: Dispone de una zona habilitada para acudir con perro, un detalle especialmente útil para quienes viajan con mascotas y buscan destinos costeros con servicios adaptados.

La Platgeta: Es una playa más pequeña y recogida. Su ubicación resulta cómoda para alternar baño, paseo y vistas al ambiente náutico de L’Estartit.

Cómo llegar a L’Estartit para visitar el mercado

El coche es la alternativa más cómoda, tanto por la cercanía de aparcamientos como por la libertad de combinar el mercado con playas, calas y otros municipios del entorno.

Para quienes viajen en transporte público: