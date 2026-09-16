Si el Gobierno lo permite

Comunismo puro

Archivado en: Economía

Cinco ministerios vinculados a Sumar disponían a 30 de junio de 2026 de 9.677 millones de euros de créditos definitivos, pero habían ejecutado solamente 2.802 millones, una tasa de ejecución del 29,0 %. Trabajo y Economía Social había ejecutado el 35,6 %; Cultura, el 33,6 %; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el 28,9 %; Sanidad, el 24,9 %; y Juventud e Infancia apenas el 7,4 %. Frente a ellos, el conjunto de la Administración Central presentaba 329.295 millones de créditos definitivos y 117.662 millones ejecutados, con una tasa de ejecución del 35,7 %.

Es decir, estos cinco ministerios gestionaban el 2,9 % de los créditos definitivos de la Administración Central y representaban únicamente el 2,4 % de lo ejecutado hasta junio.

¿Tiene sentido mantener cinco estructuras ministeriales diferentes para gestionar menos del 3 % de estos créditos de la Administración Central? No estamos discutiendo si sanidad, cultura, trabajo, juventud o políticas sociales son necesarias; estamos preguntando si para desarrollar esas políticas hacen falta cinco ministerios independientes, cada uno con su ministro, altos cargos, gabinetes y estructura administrativa.

Además, llegado el ecuador del año, su ejecución conjunta era del 29,0 %, 6,7 puntos porcentuales inferior al 35,7 % del conjunto de la Administración Central.

Los datos son de la IGAE. Después podemos discutir ideología, prioridades y estructura del Gobierno, pero primero miremos los números: cinco ministerios, 9.677 millones presupuestados, 2.802 millones ejecutados y solamente el 2,4 % de toda la ejecución analizada de la Administración Central.

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