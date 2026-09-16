España: la cesta de la compra cuesta un 41% más desde que llegó Sánchez a La Moncloa

La imagen se repite cada día en los supermercados: carritos menos llenos, tickets que se alargan y conversaciones efímeras sobre precios en las colas.

Lo que antes se consideraba una simple compra se ha transformado en un ejercicio constante de matemáticas, y no es solo una impresión. Hoy en día, llenar el carrito cuesta un 41 % más que hace cuatro años, un cambio que ha modificado los hábitos de consumo de millones de familias españolas desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia en la Moncloa.

Esa cifra del 41 % no es un dato aislado, sino la manifestación palpable de una presión que se extiende a la vivienda, la energía y el transporte. Si observamos la inflación general, esta ha aumentado un 27,3 % desde 2019, pero el costo de los alimentos ha crecido a un ritmo aún más acelerado, convirtiendo la compra semanal en uno de los principales puntos de tensión en las familias.

Una cesta de la compra que se dispara

Los números muestran un claro patrón: el precio de los alimentos ha subido más que el resto de los productos. Según diferentes estudios de consumo y datos del propio INE, el incremento en el costo de los alimentos y productos básicos se encuentra entre el 40 % y el 45 % desde 2019, muy por encima de la inflación total.

En estos años, varios productos esenciales han experimentado variaciones notables en sus precios:

Legumbres y hortalizas : han registrado aumentos cercanos o superiores al 59 % desde 2018, con algunos casos en los que el precio se ha más que duplicado.

: han registrado aumentos cercanos o superiores al 59 % desde 2018, con algunos casos en los que el precio se ha más que duplicado. Huevos : han visto incrementos entre el 90 % y el 130 % en el largo plazo, añadiendo un 13 % adicional en el último año en algunos registros.

: han visto incrementos entre el 90 % y el 130 % en el largo plazo, añadiendo un 13 % adicional en el último año en algunos registros. Carne y pescado : sus precios han crecido entre un 40 % y un 70 %, dependiendo del tipo y corte.

: sus precios han crecido entre un 40 % y un 70 %, dependiendo del tipo y corte. Leche, aceite de oliva y pan: han aumentado entre un 23 % y un 67 % desde el comienzo de este ciclo de precios elevados.

Una tabla revela la discrepancia entre la inflación general y el encarecimiento de los alimentos en los últimos años:

Concepto Subida aproximada 2019–2026 IPC general ~27 % Cesta de la compra alimentos ~40–42 % Algunos básicos (huevos, legumbres) >90 %

Estos porcentajes ayudan a entender por qué muchos consumidores sienten que “todo” está mucho más caro de lo que reflejan las cifras oficiales. La concentración del 40 % del aumento en los productos que se consumen a diario provoca un impacto inmediato, tanto psicológico como real.

Inflación al 4,3 % y presión añadida en el día a día

La escalada en la cesta de la compra se ve acompañada por un repunte de la inflación general. El dato anticipado de agosto sitúa el IPC en el 4,3 %, su nivel más alto desde abril de 2023, impulsado en gran medida por el aumento de los precios de los carburantes.

Este escenario trae consigo varias consecuencias directas:

llenar el depósito se ha vuelto más caro, con un efecto en cadena en la logística y distribución;

los alimentos no bajan de precio como en años anteriores o directamente continúan al alza;

la factura energética y de transporte consume una mayor parte del presupuesto familiar.

La inflación subyacente —que no considera energía y alimentos no elaborados— se mantiene por debajo del 3 %, pero eso no alivia el bolsillo de quienes sienten la presión de los precios en gasolina, cesta de la compra y alquiler casi simultáneamente. Comida, vivienda y transporte absorben gran parte del gasto, generando un “trío” que complica cualquier posibilidad de ahorro.

Salarios que no acompañan y poder de compra en retroceso

El otro lado de esta historia es el de los salarios. Los datos indican que el crecimiento de los sueldos medios ha sido inferior al de los precios, y el poder adquisitivo de muchos trabajadores sigue por debajo de los niveles de 2019.

Algunos puntos a tener en cuenta:

el sueldo medio real ha caído entre un 3 % y un 4 % respecto a 2018–2019, descontando la inflación y la presión fiscal;

para 2025, los salarios crecerán alrededor del 3,2 %, frente a una inflación media del 2,7 %, pero el acumulado todavía deja el poder de compra estancado desde antes de la pandemia;

la diferencia entre el incremento en la cesta de la compra (más del 40 %) y el IPC general (en torno al 25–27 %) convierte la adquisición de alimentos en un “impuesto silencioso” que pesa especialmente en los hogares con menos recursos.

En términos prácticos, aunque hoy las nóminas son un poco más altas en cifras, el salario neto medio permite adquirir menos comida, menos gasolina y menos espacio en vivienda que hace ocho años. Así se explica la sensación de agotamiento económico que muchos hogares expresan en encuestas y estudios de consumo.

Cómo se están adaptando las familias y qué hacen las empresas

La respuesta de los consumidores es visible en los pasillos de los supermercados y en los datos del sector:

más elección de marcas blancas y formatos grandes;

y formatos grandes; sustitución de proteínas más costosas (ternera, pescado fresco) por alternativas más asequibles (pollo, huevos, productos congelados);

reducción de pequeños caprichos: menos snacks, menos refrescos, y menos productos “gourmet”.

Las empresas, por su parte, han implementado diferentes estrategias para conservar a sus clientes:

Promociones más visibles y campañas de “precios bloqueados” en ciertas categorías, especialmente en frescos y productos básicos. Reformulación de productos y modificaciones en los tamaños (envases un poco más pequeños al mismo precio), un fenómeno conocido como reduflación, que permite ajustar costes sin incrementar el precio visible. Programas de fidelización con descuentos personalizados basados en el historial de compras, incentivando al cliente a concentrar su gasto en una sola cadena.

Además, destaca un aumento en la comparación constante por parte de los consumidores: el usuario medio presta más atención al precio por kilo, escanea folletos digitales y alterna entre diferentes supermercados en busca de pequeñas diferencias de céntimos que, al final del mes, pueden marcar la diferencia en el presupuesto.